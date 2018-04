DESDE LA FRONTERA POR PEDRO NATIVIDAD El pleito por el ganador del debate Increible, pero la gente sigue peleándose con el tema de ¿Quién...

DESDE LA FRONTERA

POR PEDRO NATIVIDAD

El pleito por el ganador del debate

Increible, pero la gente sigue peleándose con el tema de ¿Quién ganó el debate?

Lo panistas dicen que Anaya, los priístas dicen que Meade y los morenistas que Obrador.

Lo único cierto es que el primero, Anaya, si salió bien, pero tuvo la oportunidad de lucirse y no lo hizo, o simplemente ya no tuvo más argumentos.

El segundo, el priísta, de plano demostró que no tiene madera de político, que es buen ciudadano, pero para político le falta mucho, y sinceramente el que los priísta salieran a decir que Meade ganó el debato, lo entiendo, fue más por apoyo moral que por realmente creerlo.

Y el tercero, El Peje, de plano demostró que no iba preparado y que no pudo defenderse, pues a todo calló y le buscó evasivas.

La realidad no fue un debate en donde ahorita podamos decir que ya uno bajó y el otro subirá, no, lo que vimos en este debate fue que realmente hacen falta más propuestas y menos marrullerías, que hacen falta verdaderas acciones para sacar a México del hoyo en que se encuentra, pero sin andar prometiendo cosas que nunca serán, como eso de decir que acabarás con la impunidad cuando tu partido es el más señalado, o eso de regalar dinero a todos.

México necesita mucho más que palabrerías, son las mismas promesas de siempre, bajar el IVA, que la gasolina, que el salario, que los pobres, que la inseguridad, los mismo de cada campaña, que al final nunca se ha cumplido.

Y no se ha cumplido, no porque no quieran, sabemos que cada Presidente ha hecho lo propio, sin embargo, son los compromisos los que provocan que al final esas estrategias sean hechas a modo y no prosperen.

Hemos visto en el Facebook como los ciudadanos se pelean, si alguien publica que ganó su candidato, de inmediato los de los otros partidos les contestan, pero ya al grado de llegar a las groserías y no solo eso, al grado de amenazar.

Si usted simpatiza con Anaya, con López Obrador, con Meade, con Margarita o con el Bronco, lo felicito, porque eso significa que saldrá a votar, que hará valer su voto para elegir al que usted cree que será el mejor presidente o presidenta.

Pero debe pensar si en verdad vale la pena pelearse con sus familiares, vecinos y amigos o desconocidos de las redes sociales, solo porque no comparten su mismo interés por un candidato.

ALEJANDRO Y YAHLEEL SIGUEN HACIENDO TALACHA

Los candidatos a Senadores, Alejandro Guevara y Yahleel Abdala, continúan con su campaña en donde mantienen su principal presencia en el sur de Tamaulipas.

Hemos visto que a pesar que su partido no tiene todas las de ganar a nivel nacional, ellos no cesan en su lucha por tratan de convencer que pueden confiar en ellos y darles el voto que los lleve al Senado de la República.

Ambos estuvieron cuerpeando a Osorio Chong en su visita a Tamaulipas, allá en el sur, y también hicieron entrega de nombramientos a los coordinadores de área, de zona y líderes territoriales.

Por cierto, este lunes, Alejandro anduvo por Reynosa en donde refrendó su compromiso de ser un Senador de territorio para mantener el contacto con la gente, anunciando la apertura de oficinas de gestoría en las principales regiones del estado, mismas que estará visitando cuando menos una vez al mes.

LA SALIDA DE ESTUARDO ALVARES DE LA PLANILLA DE RAMON

La semana pasada se dio la noticia que Estuardo Alvares, uno de los fundadores de MORENA Nuevo Laredo, renunciara al lugar que le había sido asignado en la planilla del candidato a alcalde, Ramón Garza Barrios.

Muchos criticaron el hecho, pues pensaron que se iba de MORENA, sin embargo, la realidad es que solo abandonó el proyecto local y seguirá trabajando por el proyecto nacional de López Obrador.

Estuardo emula a muchos militantes de MORENA, que decepcionado al ver que “los chapulines” les quitaron la mayoría de las posiciones, entre ellas las mejores, han decidido no apoyar a los candidatos locales, y dar su esfuerzo por conseguir votos para López Obrador.

En MORENA Nuevo Laredo hay muchos así, y todo porque de la noche a la mañana, personajes de otros partidos llegaron y les quitaron todo… ¿Qué, no?, lo invito a visitarme en www.hoylaredo.net… NOS LEEMOS.

Comentarios pedropnatividad@gmail.com

Me gusta: Me gusta Cargando...