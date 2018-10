¡¡El poder de la oración!!!

LA COLUMNA DE HOY POR: CUAUHTEMOC DIAZ MARTINEZ Como reguero de pólvora se esparció la versión de la probable visita de la sobrina del...

LA COLUMNA DE HOY

POR: CUAUHTEMOC DIAZ MARTINEZ

Como reguero de pólvora se esparció la versión de la probable visita de la sobrina del expresidente CARLOS SALINAS DE GORTARI a Tamaulipas y la designación de la neolaredense YAHLEEL ABDALA CARMONA como sustituta de SERGIO CARLOS GUAJARDO MALDONADO.

Si la flecha va derecha, la presidenta del PRI Nacional, CLAUDIA RUIZ MASSIEU SALINAS, llegaría el viernes a Ciudad Victoria y mediante el vulgo dedazo entregaría la estafeta del priísmo estatal a la diputada federal por la anterior legislatura, y de secretario general al regidor JOSÉ MERCEDES BENÍTEZ RODRÍGUEZ.

Y como bien reza el dicho, “contra el dedo no hay chaleco”, a “Checo” GUAJARDO no le quedaría otra que ceder las oficinas centrales del Comité Directivo Estatal a la excandidata a senadora, la misma que en cierta ocasión le sorrajó sonora cachetada guajolotera, reclamándole las prerrogativas que el alto mando tricolor había destinado para las campañas políticas de Tamaulipas.

Así el panorama, la fallida aspirante al Senado de la República sería la encargada de intentar revivir al partido y realizar las tareas de cara a las elecciones locales del año entrante, apoyada por JOSÉ MERCEDES, que fungió como exsubsecretario de la SeDeSol estatal y encargado del despacho de la misma dependencia, en el gobierno de EGIDIO TORRE CANTÚ.

Debemos recordar que el hoy regidor fue secretario de Operación Política en la dirigencia estatal que aun comanda GUAJARDO MALDONADO y renunció para coordinar la campaña de ALEJANDRA CÁRDENAS CASTILLEJOS, quien perdió como candidata priísta a diputada federal por el V Distrito Electoral.

Cierto, la probabilidad de que “Pepe” BENÍTEZ pase nuevamente a formar parte de la estructura del CDE del PRI, obligadamente colocaría en el “bullpen” a JUAN FELIPE HERNÁNDEZ BOLADO, su suplente en el cabildo capitalino que preside XICOTÉNCATL GONZÁLEZ URESTI.

Nos trasladamos a los dominios del diputado GLAFIRO SALINAS MENDIOLA, donde a la hora que escribíamos comparecía ante comisiones el secretario de Bienestar Social, GERARDO PEÑA FLORES, y permanecía en la sala de espera la titular del Sector Salud, GLORIA DE JESÚS MOLINA GAMBOA, para su cita ante el Pleno Legislativo.

Como Usted ya se enteró, ambos funcionarios son los últimos de los seis secretarios de estado elegidos para comparecer ante la LXIII Legislatura, para la glosa del II Informe del gobernador FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA.

“A propo”, ayer le comentamos que el Jefe del Ejecutivo andaría en Reynosa y asistiría a una comida con motivo del “Día del Médico”, pero no que allá mismo participaría en la presentación de la nueva imagen de Petro- 7, marca de las gasolineras de la cadena 7- Eleven, perteneciente a la empresa regiomontana Innovación y Conveniencia, S. A. de C. V., cuyo nombre comercial es “Iconn” y con 42 estaciones de servicio en el estado.

Lo arriba escrito nada tiene que ver con la baja afluencia que ayer registró la Feria Tamaulipas 2018, a causa de las bajas temperaturas, no obstante las tentadoras ofertas anunciadas por la administración estatal, sobre todo en el precio de la entrada.

El subsecretario de Desarrollo Económico del Estado, JESÚS VILLARREAL CANTÚ, apenas en la mañana reportaba que en los primeros tres días el Recinto Ferial había registrado el acceso de más de setenta y cinco mil visitantes.

Dándole vuelta a la hoja, duchos en la materia estiman que será un tanto nociva la llegada de miles de migrantes centroamericanos a Tamaulipas, pues ante la falta de oportunidades muchos de ellos se verán orillados a perpetrar robos a establecimientos comerciales y asaltos a transeúntes, para poder sobrevivir.

También explican que inevitablemente entre las multitudes habrá filtraciones de peligrosos delincuentes que en sus respectivos países forman parte de sanguinarias pandillas, como es el caso de la MS 13, la mara Máquina, Mao Mao, mara Salvatrucha, y párele ahí de anotar, y que seguramente buscarían ser contratados por bandos delincuenciales que operan en la zona noreste del país.

Claro, el problema se agudizará en los municipios fronterizos de Matamoros, Río Bravo, Reynosa, Nuevo Laredo y los cinco de la “frontera chica”, porque la Guardia Nacional de DONALD JOHN TRUMP impedirá el paso y mientras los migrantes se las ingenian para burlar el cerco, se establecerán de manera indefinida en el lado mexicano, y el gobierno de ENRIQUE PEÑA NIETO haciéndose como que la virgen le habla.

En la sección humorística va el chascarrillo, apto para todos los lectores de “La Columna de Hoy”, que del puerto jaibo envió el ingeniero JUAN MANZUR. Y que dice: Llega el tipo a la tienda de telefonía celular. – Vengo a comprar un aparato IPod. – Sí, claro, ¿en que plan? – Mire señorita, lo quiero en buen plan. ¡¡¡No quiero pe#os ni con usted ni con nadie!!! Juuuuar juar juar juar.

Para retomar el rumbo, los Medias Rojas de Boston iniciaron con el pie derecho el “Clásico” de Otoño” y ante más de treinta y siete mil aficionados reunidos en el “Fenway Park” vencieron, con marcador de 8 carreras a 4, a los Dodgers de Los Ángeles.

En el arranque de esta Serie Mundial de las Grandes Ligas vio acción, durante una entrada, el pitcher nativo de Culiacán, Sinaloa, JULIO CÉSAR URÍAS ACOSTA, relevista zurdo, número 7 en la camisola, 22 años de edad y único mexicano que participa en este “Clásico de Otoño”

Esta noche, el campeón de la Liga Nacional, nuevamente en su calidad de visitante, tratará de sacarse la espina y regresar al “Dodgers Stadium” de Los Ángeles, con la serie empatada a uno. Veremos y diremos.

A un lado la interesante serie involucrada con el “Rey de los Deportes” y vayámonos a los dominios del “Dr. Xico”, donde afirman que ahora si va en serio y que al director de Tránsito Local, LEONCIO ARIEL LÓPEZ TALAMANTES, le aplicarán el slogan cabecista “de que se va se va”.

En la pasada administración y en más de tres ocasiones el capitán de fragata amenazó con la cobija del muerto, amagando con renunciar, sin embargo, a solo tres semanas de la llegada del gobierno municipal panista la situación cambió y definitivamente dejará el cargo apenas cobre su segunda quincena de octubre.

Su salida orillaría a que quedara al frente de los malvados “mordelones”, FRANCISCO ORIHUELA SOLÍS, quien recién fue nombrado subdirector, pero solo en tanto síndicos y regidores “palomeen” al nuevo titular que elija el presidente municipal.

Pero mientras los ediles se dan a la tarea de elegir entre una terna al nuevo jefe de Tránsito, la violencia en la capital tamaulipeca sigue a todo lo que da y este miércoles no fue la excepción, puesto que las redes sociales manejaban la ejecución de un hombre a bordo de una camioneta.

Hasta la hora que escribíamos, el vocero del Grupo de Coordinación Tamaulipas no emitía un comunicado al respecto, pero extraoficialmente manejaban que el homicidio ocurrió alrededor de las siete de la mañana, en la colonia América de Juárez y que la víctima al parecer era custodio del Centro de Ejecución de Sanciones de esta capital.

En la pausa socialera, felicitamos por su onomástico, hoy, al expresidente del CDE del PRI y diputado local RAFAEL GONZÁLEZ BENAVIDEZ; RAMIRO CORTEZ BARRERA, ex alcalde de Miguel Alemán, y al exdelegado regional de la Secretaria de Desarrollo Económico y Turismo; JOSÉ HERIBERTO MARTÍNEZ CUÉLLAR.

Extensivas para el director del Centro de Salud de Tampico, GERARDO ORTIZ RENTERÍA, RAFAEL CARVAJAL RIVERA, Juez Menor en Jaumave, y a los periodistas capitalinos, FERNANDO VALERO SALINAS, RICARDO HERNÁNDEZ y GILDA R. TERÁN.

Igual cumplen años, pero el jueves; HÉCTOR BOLAÑOS CALZADO, agente aduanal y expresidente del Patronato de la Universidad Tecnológica de Nuevo Laredo; su paisana, la exregidora ROSA FABIÁN HUAROCO; el extesorero de Ocampo, OLIMPO BÁEZ CEDILLO, y el profesor jaibo, RAFAEL VILLANUEVA GUIMBARDA.

Es hora de poner el punto final, abastecer al “héroe de mil batallas”, preparar los ricos cortes, rellenar las hieleras con TKT Light y esperar el “play ball” del segundo del “Clásico de Otoño”, pero antes el chistorete, titulado “El poder de la oración”, que firma HÉCTOR PERALES JARAMILLO. Y que dice:

Un hombre avisa a su esposa que tendría un viaje de tres días, que le preparara la maleta y le pusiera comida para el viaje. –Claro cariño, pero hagamos oración juntos antes de que viajes. – Si mi amor. – Señor, te pido le concedas un viaje sin peligro a mi esposo. – Amén. – Protégelo de toda perturbación y tentación. Amén. – Hazlo impotente si alguna mujer lo quiere tener .Silencio.

– Si planea engañarme, que la amante se muera. Silencio. – Si cometiera adulterio, no lo dejes regresar, hazlo que muera ahí mismo. El tipo interrumpe: – Mujer, ya deja de orar. El Espíritu Santo me acaba de decir que la reunión se canceló… ¡¡¡Me quedaré en casa!!! Juuuuar juar juar juar.

