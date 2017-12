El Presidente que México necesita

Visión Política Por Ramiro Ramos Salinas Cuando los mexicanos pensamos en la labor de un Presidente de la Republica nos imaginamos que es una...

Visión Política

Por Ramiro Ramos Salinas

Cuando los mexicanos pensamos en la labor de un Presidente de la Republica nos imaginamos que es una persona que puede y debe resolver la mayor parte de los problemas que aquejan al país. Como vivimos en una régimen Republicano donde durante años la labor del Presidente de México se ha destacado más que la del poder legislativo y judicial en el inconsciente colectivo existe ese pensamiento del “poder supremo” del ejecutivo federal sobre la estructura constitucional del estado mexicano.

La realidad es otra en relación al poder ejecutivo desde hace más de dos décadas, desde hace algunos años las decisiones del Congreso de la Unión con sus respectivas cámaras y de los Congresos Locales han resuelto muchos de los problemas que aquejaban al país, en materia energética, laboral, fiscal, de competencia económica, de educación, de autonomía a órganos independientes constitucionales, y sirve de contrapeso a decisiones de los otros dos poderes en muchos casos.

El poder judicial con toda su “arquitectura constitucional” ha tomado decisiones fundamentales para darle cauce legal a instituciones y decisiones de los otros poderes y de los gobiernos locales, así como controversias ciudadanas que han llegado a los otros instancias y que dada su complejidad y polémica jurídica han llegado al poder judicial para que se establezcan los criterios finales de procesamiento legal respectivo.

Sin embargo, y con todo que a nuestro sistema de gobierno que algunos proponen que sea parlamentario o semi-parlamentario, para darle más fortaleza al Congreso y con toda la independencia que ha alcanzado el Poder Judicial, a los mexicanos nos sigue pareciendo que la responsabilidad mayor de la conducción de la patria recae en una sola persona: El Presidente de México. Por esa razón es tan trascendente la decisión constitucional de nombrar al próximo ejecutivo federal que tenemos el próximo año.

Si nos concentramos en cuales deben de ser los atributos, capacidades, habilidades de un Presidente de la Republica, quizá no logremos enlistar todas esas cualidades y a lo mejor se nos escapa alguna, pero en aras de poder contribuir a tener más elementos de decisión les comparto una serie de reflexiones al respecto.

En primer término estaremos de acuerdo que un Presidente de la Republica debe tener un conocimiento técnico mínimo de cómo funciona el estado mexicano. Desde saber cómo conducir la política macroeconómica para cuidar junto con el independiente Banco de México, el control de la inflación, las tasas de interés, las fluctuaciones del tipo de cambio, el ejercicio del presupuesto federal para que aliente la inversión y el empleo, la recaudación fiscal que le de recursos económicos suficientes y fortaleza a las empresas para desarrollar el Plan Nacional de Desarrollo, sus planes sectoriales y lo más importante que los indicadores económicos y sociales se mejoren ( combate a la pobreza, aumento del ingreso por familia, nivel educativo, acceso a créditos y vivienda, cobertura de salud, entre muchos más ).

Además debe de tener claridad de las deficiencias que más están dañando al tejido social de las familias, entre ellas el tema de la inseguridad pública y la desigualdad social. Y cuando me refiere a claridad señalo que no solo debe de conocer las causas que dieron origen a esta problemática sino también las consecuencias pero sobretodo que parte de la estrategia institucional no ha respondido adecuadamente a este problema y porque, para que teniendo estos elementos se establezcan programas para iniciar la solución al problema que está muy claro que no se resuelve con una sola política pública porque es multifactorial. Quien diga que hay una sola solución miente porque tenemos claros casos en la historia reciente de otras naciones que así lo testifican.

Una de las mayores responsabilidades del primer mandatario será la designación de su gabinete legal y ampliado, su visión de las relaciones con otras naciones y la apertura institucional para las organizaciones civiles y políticas del país. Por ello se requiere que el ejecutivo federal conozca el funcionamiento de las instituciones de gobierno y su estructura de relación institucional con estados y municipios. Tener claridad cuál es la agenda de México en el exterior y con quien y con quienes poder sacar adelante los intereses de los mexicanos cumpliendo con los principios fundamentales de la política exterior mexicana.

Y finalmente aun cuando podríamos seguir escribiendo muchas páginas al respecto, es fundamental y prioritario para los mexicanos que tengamos a un Presidente de la Republica con una historia de honestidad y trabajo probado, de capacidad medida en sus puestos que ha desempeñado y sobretodo que sepa trabajar en equipo, sea tolerante, serio, con visión de futuro, abierto a la crítica y a la autocrítica. Dadas estas características a mí me parece que José Antonio Meade cumple con todos estos requisitos, estoy seguro que en cuanto más gente lo vaya conociendo se irán convenciendo como ya millones de mexicanos creemos en su proyecto de nación. Face: @RamiroRamosSalinas, Twitter: @RamiroRamosSal, Instagram: @ramiro_ramos_salinas

Me gusta: Me gusta Cargando...