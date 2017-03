El PRI en peligro de extinción

PERIPLO POLÍTICO Por: Ambrosio Garza Dragustinovis El Partido Revolucionario Institucional acaba de cumplir un aniversario más, 88, y lo celebró con bombo y platillo…...

PERIPLO POLÍTICO

Por: Ambrosio Garza Dragustinovis

El Partido Revolucionario Institucional acaba de cumplir un aniversario más, 88, y lo celebró con bombo y platillo… Pero es una lástima que mucho festejo no sirve para que quienes manejan al otrora partidazo hagan conciencia de lo que hoy requiere el también llamado Tricolor.

Si los responsables de este órgano político siguen tomando en cuenta a los mismos corruptos que hundieron al PRI en la entidad, no harán otra cosa más que acelerar su extinción, así de simple…

Esto porque el corruptísimo diputado federal, EGDARDO MELHEM SALINAS, acaparó los reflectores en las recientes celebraciones en el orden local, como si no la hubiera zurrado en la selección de candidatos en la pasada elección del 5 de junio pasado.

***EL INFILTRADO.- Se corre como secreto a voces que el PRI prepara terreno para regresar al poder, echando mano de verdaderos caballos de trolla.

Un ejemplo de ello es MIGUEL GÓMEZ ORTA, a quien el PRI lo tienen infiltrado en el PAN. Todos los panistas lo saben menos quienes son los encargados de tomar las decisiones.

Ya no es un secreto que todos los movimientos que ahora realiza el llamado PANGOBIERNO, es decir toda la información, va a parar al Comité Directivo Estatal.

Trasciende que es a través de JAVIER GIL ORTIZ como el PRI tamaulipeco se ha enterado de las acciones del PAN y que esa información sale de la boca de MIGUEL GÓMEZ ORTA.

Y es que no se puede negar que GÓMEZ ORTA fue uno de los funcionarios consentidos durante el trienio de GIL ORTIZ y de paso del primo de éste, en ese tiempo el gobernador EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES… saque conclusiones…

PERO ADEMÁS… ¿QUÉ FESTEJAN?

El sábado 4 de marzo el PRI, comandados por lo que queda a un ENRIQUE PEÑA NIETO en decadencia, celebraron los 88 años de su fundación.

Y lo hicieron aparentando que piensan que los mexicanos están desmemoriados, tarados y siguen siendo niños de pantalones cortos (short) que requieren apoyarse en una mano para caminar.

Quemaron mucho incienso, se vanagloriaron de ser el partido del pueblo y presumieron muchos dones que de plano nadie se los ha podido encontrar.

Sí, es cierto, los priistas celebraron 88 años de haber sido fundado su partido. Pero también debieron celebrar 88 años de fomentar la corrupción y el atraso que padece México.

También debieron de celebrar 88 años de dar cobijo a tanta rata sinvergüenza saqueador del erario, que nomás ha usado las siglas del PRI para dar rienda suelta a sus ambiciones.

Son 88 años de permitirle a gobernadores, alcaldes y hasta presidentes de la república de enriquecerse impunemente y además fomentar los negocios turbios con “empresarios” que operan la margen de la ley…

De manera que sí, los priistas festejaron 88 años pero de saquear, mutilar ilusiones, violentar la ley y darles cobijo a miserables ladrones como JAVIER DUARTE y TOMÁS YÁRRINGTON, quienes con dinero robado al erario financiaron campañas del PRI…

Y para colmo de insultos, el PRI expulsó a los ex gobernadores de Veracruz y Tamaulipas, como si la simple expulsión de sus filas devolviera el dinero robado y reparara el daño realizado…

PRI… SIN GALLOS, SIN CABALLADA Y SIN DINERO

Quedó comprobado que los tamaulipecos ya no quieren más de lo mismo y eso coloca al PRI entre la espada y la pared porque no tiene gallos de pesos para tratar de recuperar las más de 20 alcaldías perdidas.

Y es que hay evidencias claras de que todos los que aspiran a competir en el 2018 son los mismos de siempre. Los mismos cartuchos quemados que no tienen nada nuevo que aportar al PRI.

Esos cartuchos quemados la población los ubica como personajes corruptos que han forjado su fortuna sirviéndose con el cucharón al estar en algún cargo.

Si el PRI quiere recuperar lo perdido debe apostarle a caras nuevas a personajes a los que no les han crecido las garras y los colmillos no les han salido.

El Tricolor tamaulipeco requiere meter la escoba hasta el fondo, o mejor aún aplicar una amargosa purga para que todo el aparato sea descontaminado de personajes nefastos.

Pero es lógico que los grupos no darán su brazo torcer, y amenazan con que si no son tomados en cuenta dejarán al PRI para irse a otro partido, como ya está sucediendo.

La realidad a la que se enfrenta el PRI es por demás angustiante: no tiene gallos, la caballada está demasiado desnutrida, casi bulímica, y además no tiene dinero…

EL PRI DE PEÑA RUMBO AL DESPEÑADERO

Dentro del Partido Revolucionario Institucional, hay quienes en secreto comentan que el presidente ENRIQUE PEÑA NIETO resultó una verdadera chiva loca en cristalería.

De haber llegado al poder con los más altos niveles de popularidad y tener el más alto estándar de aprobación, PEÑA se ha venido desinflando en forma vertiginosa.

Claro que hay algunas voces que aseguran que lo que le pasa a la figura del presidente de México es un factor normal de desgaste por el uso del poder.

Pero la realidad es que el desgate de PEÑA NIETO le ha pegado directamente a la figura tricolor, es decir que ha afectado la imagen del PRI de manera inevitable.

El problema ha sido que PEÑA NIETO no ha entendido (ni entenderá) que aplicar el presidencialismo rancio, como en el pasado, es en realidad un retroceso en el camino democrático que cada partido debería de andar.

Por ello las figuras más cercanas a PEÑA, no gozan de simpatía ni dentro ni fuera del PRI. Un MIGUEL ÁNGEL OSORIO CHONG, no garantizaría el triunfo de ser candidato tricolor a la Presidente de la República.

Y colocar a CLAUDIA RUIZ MASSIEU como secretaria general del CEN del PRI, es enviar un mensaje claro a México de que el cordón umbilical de PEÑA NIETO sigue pegado a la figura de CARLOS SALINAS DE GORTARI…

De tal suerte que si PEÑA NIETO no pacta con los grupos al interior del PRI y fortalece la relación del llamado “PRIAN”, el PRI volverá a convertirse en tercera fuerza política del país como en el 2012… DICEN… DIREMOS…

LYDIA MADERO, SOLO ES FIGURA DECORATIVA

Resulta extraño pero hay quienes aseguran dentro del PAN que la secretaria de Salud de Tamaulipas, LYDIA MADERO GARCÍA, nomás es una figura decorativa.

Y resulta extraño, como le digo, porque para quienes conocen a la dama saben que la señora no es de las que “se dejan”, ni tampoco de las que quieren ser “segundonas”.

Pero una realidad a la que no se le puede cerrar los ojos es que cada día crecen las marcadas deficiencias en la Secretaría de Salud y las quejas en contra de los encargados se oyen por todo el estado.

Y eso se debe, lo aseguran los enterados, de que LYDIA MADERO no hace nada por mejor el sistema de salud estatal, porque simplemente no es la encargada de tomar las decisiones.

Por el contrario ya son varias las voces tanto en redes sociales como en algunos medios independientes que aseguran que LUIS ALBERTO GARCÍA LOZANO es “el poder tras el trono” en la Secretaría de Salud.

Siendo el secretario particular de LYDIA MADERO, desde que llegó al cargo ha adoptado poses de virrey, llegando a los excesos de que toma decisiones que simplemente no le corresponde.

De ser ciertos estos comentarios, entonces se podría entender la parálisis que sufre el sistema de Salud en la entidad, que pasa por uno de sus peores momentos de que se tenga memoria.

Ante esta realidad LYDIA MADERO ya debería de prestar más atención al asunto, porque de plano que le está quedando mal a su jefe político, el gobernador FRANCISCO GARCÍA, pero también a los tamaulipecos… DICEN… DIREMOS…

DULCE, CHILE Y MANTECA

***QUE TAN CIERTO SERÁ… que en el sur de la entidad los priistas andan muy molestos con el alcalde de Madero, GUADALUPE GONZÁLEZ GALVÁN, porque este gusarapiento embustero asegura que si son candidatos de Tampico y Madero respectivamente regresarán las viejas glorias al PRI… será cierto que los priistas le dijeron a LUPE que lo que debe regresar es todo lo robado…

***QUÉ TAN CIERTO SERÁ… que en Tampico, otro que presume que puede regresar al PRI al poder en la Alcaldía es el ex diputado local EDUARDO ECHAVARRÍA… será cierto que LALO no sabe ni con cuantas gordas llena, pues se le olvida que logro ser diputado local gracias al “padrinazgo” de EGIDIO TORRE CANTÚ y ahora su padrino ya no figura y el PRI ya no tiene gobernador…

***QUÉ TAN CIERTO SERÁ… que dentro del PAN hay voces que señalan a LYDIA MANDERO como una funcionaria “incómoda” para el PANGOBIERNO… Será cierto que las apuestas ya se están dando y que en un descuido quien se pudiera quedar con la Secretaría de Salud sería XICOTÉNCATL GONZÁLEZ URESTI, un verdadero médico que hoy detenta la dirección del Hospital General… DICEN… DIREMOS…