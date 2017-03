El PRI sigue inyectando sangre vieja

DESDE LA FRONTERA POR PEDRO NATIVIDAD Vaya controversia que causó la visita de Aida “La Diva” Zulema en su visita a Nuevo Laredo, donde...

Vaya controversia que causó la visita de Aida “La Diva” Zulema en su visita a Nuevo Laredo, donde la gran mayoría de la militancia priísta se quejó, tras su discurso que nada ha cambiado y que siguen siendo el mismo PRI de siempre.

La queja principal fue la de los jóvenes al darse cuenta que para el PRI estatal la prioridad siguen siendo los grupos de poder, esos que manejan algunos ex alcaldes y líderes de sectores y organizaciones que solo han llevado agua a su molino.

Y son precisamente esos líderes los que han provocado un hartazgo en la sociedad neolaredense, personajes que ya no son bien vistos, que en cada elección agandallan las mejores posiciones, a pesar del repudió de los votantes.

A nuestro punto de vista, Aida Zulema debería poner atención al clamor de aquellos militantes que quieren que el partido vuelva a renacer, con la intención de no solo buscar las mejores posiciones, si no de tener la posibilidad de ganar la próxima contienda y ser lo que el pueblo realmente quiere.

El PRI Nuevo Laredo necesita que le inyecten sangre joven, hacer a un lado esos liderazgos que son mal vistos por la ciudadanía, que solo son tachados como malos gobernantes.

Hay sangre joven, ahí tenemos a Rafael Nolasco, Juanes Carrizales, Melissa Tafolla, Javier Lozano, Raúl Posadas Madariaga, Laura Valdez, Jaime Emilio Gutiérrez, Horacio Seoane, Pipo Peña, Yahleel Abdala, Jesús Valdez Zermeño, y muchos más que le tienen amor al partido, que saben de la necesidad de la gente, y que podrían levantarlo.

Más sin embargo vemos que el PRI va por el mismo rumbo, acceder a las exigencias de los grupos de poder, al compadrazgo y hacer a un lado los sueños de la militancia.

RIVAS AMARRANDO ALIANZAS

Y quien continua amarrando alianzas, ahora en Tamaulipas, es el alcalde de Nuevo Laredo, Enrique Rivas Cuéllar.

Después de su viaje a Washington, donde acompañó a autoridades texanas, el martes se lanzó a Reynosa donde acompañó al Gobernador, Francisco Javier García Cabeza de Vaca y el miércoles continúo con esa gira de trabajo.

Para este jueves y viernes se tiene contemplado que viaje a Ciudad Madero, para continuar con las acciones de fortalecer la alianza estratégica entre ambos Municipios para elevar su desarrollo económico.

El neolaredense, se ha convertido en un mandatario preocupado por sacar adelante a su municipio, no solo con obras que mejoran la calidad de vida de los habitantes, si no también promoviendo nacional e internacionalmente a una ciudad que tiene mucho que ofrecer.

SUENA RAMIRO RAMOS PARA LA SENADURIA

Debido al trabajo que ha realizado que lo ha llevado a ser de los priístas más destacados de los últimos años, muchos analistas tamaulipecos ven al neolaredense Ramiro Ramos Salinas, como uno de los favoritos para ser elegidos como candidato a Senador.

Ramiro es de los pocos hombres que el PRI puede presumir con orgullo que ha llegado a los niveles más altos de la política.

Desde que salió de su natal Nuevo Laredo, se la ha llevado cosechando triunfos, al grado que ahora es parte de la dirigencia nacional.

Aunque dicen que nadie es profeta en su tierra, pues a pesar que a la fecha es el neolaredense más exitoso dentro de la política priísta, es precisamente en Nuevo Laredo, donde los grupos de poder y líderes de sectores y organizaciones, se han empeñado en no dejarlo regresar y bloquear cualquier aspiración que tenga localmente.

A Ramiro se le consideró el único hombre con el que el PRI Nuevo Laredo pudo dar competencia en la contienda pasada de presidente municipal y a la fecha sigue siendo el favorito para tratar de recuperar la alcaldía en el 2018.

Sin embargo, a pesar que todos los saben, esos grupos de poder se han aliado para no dejarlo llegar, pues saben que de hacerlo quedarían fuera de la jugada.

Pero Ramiro tiene oportunidades más grandes, puede llegar a Senador en la próxima contienda, y seguramente algún día no muy lejano pueda venir a competir por la presidencia municipal de su natal Nuevo Laredo.

LLEGA EL CAMBIO A LA JURISDICCION SANITARIA 5

Oscar Gerardo González Arrambide, es el nuevo Jefe de la Jurisdicción Sanitaria Número 5 de Nuevo Laredo y con ello queda fuera Manlio Fabio Benavidez, el priísta que cambió la regiduría por un puesto que pensaba sería de seis años.

Con la llegada de Gerardo González, se acaba la era priísta que controlaba la Jurisdicción y seguramente con ellos muchos que aún sigue ahí cobrando quedarán fuera.

El nuevo Jefe tiene el gran reto de sacar adelante un área muy importante para los neolaredenses, principalmente porque muchas de las acciones necesarias para darle salud al pueblo, se dejaron de hacer por fines políticos.

Cuestiones de salud como el Dengue, Chikungunya, Zika, se deben de atacar a la de ya, pues son pocas las fumigaciones que se han hecho lo que ha provocado la proliferación de mosquitos por toda la ciudad.

Llega Gerardo González, un hombre que no es político, que es doctor, y con ello se espera que todo cambie para bien.

PRD, CON EL PEJE O SIN EL PEJE

Hay que ver para que lado se peinarán los perredistas tamaulipecos, principalmente el grupo liderado por Cuitláhuac Ortega y Alberto Sánchez Neri.

Decimos esto porque hace unos días aseguraron que su prioridad es que el PRD haga alianza con el que llamaron “líder” Andrés Manuel López Obrador, con el fin de poder seguir sobreviviendo pues aceptan que de lo contrario corren el riesgo de desaparecer.

Pero a la par el PRD Nacional anunció que no irían en alianza con “El Peje”, negándole cualquier apoyo después de que Obrador les hizo el llamado a unirse.

En este sentido, los perredistas tamaulipecos están sujetos a las órdenes del Comité Nacional, por lo cual, ese sueño de querer colgarse de la popularidad de Obrador se les está esfumando.

Hay que mencionar que la situación es difícil para el perredismo tamaulipeco, en las últimas elecciones el pueblo les demostró en las urnas que no los quieren, que ya no les interesan como partido.

Aunado a esto, el que ya no tengan personajes que puedan ser buenos candidatos, para poder siquiera levantar en este 2018.

Pero eso sí, ellos nuevamente van a querer las primeras posiciones.

Viene una nueva contienda, el PRD nacional ya dijo que no a Morena y los perredistas tamaulipecos están sufriendo por esta situación porque ya no tienen prerrogativas, y tampoco un partido en el poder que los pueda financiar… ¿Qué, no?, lo invito a visitarme en www.hoylaredo.net… NOS LEEMOS.

