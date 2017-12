Eliseo Castillo da posiciones a sus consentidos

DESDE LA FRONTERA POR PEDRO NATIVIDAD En el PRI la situación sigue tensa, más cuando Eliseo Castillo, el auto designado dirigente local, está dando...

DESDE LA FRONTERA

POR PEDRO NATIVIDAD

En el PRI la situación sigue tensa, más cuando Eliseo Castillo, el auto designado dirigente local, está dando las mejores posiciones a sus consentidos.

Se dice que el enviado de Sergio Guajardo ya tiene casi completa la lista de síndicos y regidores y que no está decidiéndose por aquellos que serían buenos representantes en el gobierno, si no por aquellos que más le convengan.

Cuando Sergio Guajardo envió a Eliseo Castillo a agandallarse del PRI Nuevo Laredo, se dijo que venía con una consigna, dar las mejores posiciones al mejor postor, al fin y al cabo sabían que la elección estaba perdida.

Esperemos equivocarnos, pero a lo que vemos y a como Eliseo se está moviendo, parece que esa profecía se está cumpliendo, pues no vemos que aquellos que siempre se han sobado el lomo por el partido en cada elección, estén siendo tomados en cuenta, al contrario, son los que más son relegados, es más, muestra de ello son los que peleaban por la dirigencia, los cuales, hasta ahorita, siguen sin ser tomados en cuenta.

Por cierto, aquellos que el auto designado destapó como aspirantes a la candidatura local, andan enojados, porque a muchos ya los descartó, ya los quitó de su lista, después de haberlos encuerdado.

Mal por Eliseo, porque con esas acciones confirma que no le interesa el partido, mucho menos la militancia.

ENOJADAS LAS MUJERES DEL PRI

Y un grupo que anda enojado y que son de las mas importantes del PRI Nuevo Laredo, son las mujeres, quienes en su mayoría están en descontento porque no están siendo tomadas en cuenta, principalmente las de mayor experiencia.

Una gran mayoría son del OMPRI quienes en campaña apoyaron a Oscar Luebbert para la dirigencia estatal, pero ante el triunfo de Sergio Guajardo, las cosas han cambiado, como si fuera una venganza.

Lo que Eliseo no ha tomado en cuenta, es que son las mujeres las que más trabajan en campaña, las que más votan y las que más convencen.

IMELDA MANGIN VA POR CANDIDATURA

Hablando de mujeres priístas, quien levantó la mano y se ha metido de lleno al juego, es la ex diputada, Imelda Mangín Torre.

Recordemos que Eliseo Castillo decidió quitar a las mujeres de la lista de candidatos, dejando solamente a Daniel Peña y a Jesús Valdez.

Por esa razón, al ver que el auto nombrado dirigente ha hecho a un lado a las mujeres, ha decido levantar la voz y representar a las féminas al buscar la candidatura a la presidencia municipal o a la diputación federal.

Imelda tiene experiencia política, fue regidora, paso por el Congreso Local y estuvo al frente de la Oficina Fiscal, además tiene un grupo de mujeres numeroso, en pocas palabras cuenta con experiencia y con estructura.

No dudamos que las mujeres priístas apoyen a Imelda Mangín, en primera, porque es de su grupo y en segunda, para bajar del macho a Eliseo Castillo.

MOVIMIENTO CIUDADANO VA SOLITO POR LA ALCALDIA

Se confirma que el partido Movimiento Ciudadano va solo en la aventura de buscar las presidencias municipales de Tamaulipas.

En Nuevo Laredo, Jorge Ramírez Rubio, dirigente del MC, aseguró que ya tienen varios prospectos que quieren la candidatura a la alcaldía y a la diputación federal.

El líder, aclaró que la alianza PAN-PRD-MC solo se dará a nivel nacional, en lo que respecta a Presidente de la República, Senadores y Diputados Federales, pero en alcaldía no.

Es por ello que se están preparando para ir solos, aunque asegura que muchos se están peleando ya esas candidaturas.

QUIEREN AGANDALLAR LOS GOLPEADORES DEL GOBERNADOR

Vaya que salió astuto el ex diputado, Cuitláhuac Ortega, principal golpeador contra el ahora gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca, al pretender ir por la candidatura a la diputación federal por el Distrito de Ciudad Madero.

Resulta que el compinche de Alberto Sánchez Neri, se basa en que la coalición PAN-PRD-MC es a nivel federal donde entran la senadurías y las diputaciones federales, y aseguran que el PAN postulará a siete candidatos y PRD y MC también uno.

Ante esa situación, Cuitláhuac anuncia que se registró por Madero esperando que CEN del PRD lo avale y le de esa candidatura.

No podemos negar que el ex cargador de maletas de Jorge Mario Sosa Pohl y de Francisco Chavira, es abusado, sin embargo habrá que esperar, porque en Tamaulipas manda el PAN y no creemos que dejen llegar a Cuitláhuac con sus ambiciones… ¿Qué, no?, lo invito a visitarme en www.hoylaredo.net… NOS LEEMOS.

Comentarios pedropnatividad@gmail.com

Me gusta: Me gusta Cargando...