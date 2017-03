En marcha “Oulets” en Laredo, Texas

CHISMORREO POR ALMA NIGER Para este jueves está programada la apertura de los “outlets” de la vecina ciudad de Laredo, Texas. No todos, pero...

CHISMORREO

POR ALMA NIGER

Para este jueves está programada la apertura de los “outlets” de la vecina ciudad de Laredo, Texas. No todos, pero si gran parte abrirán sus puertas, el resto lo irán haciendo conforme pasen los días, pues de hecho la inauguración oficial será hasta abril, pero a muchos ya les anda por empezar a vender, como igualmente a muchos más ya les anda por ir a comprar. De hecho este miércoles los puentes estuvieron saturados de gente del interior del país, principalmente Monterrey, que vienen a aprovechar las supuestas ofertas. Muchos se programaron para pernoctar en Laredo y estar puntuales a las 10 de la mañana que abran las tiendas. Y de hecho este viernes se espera que mucha más gente cruce para ir de mitoteros al lugar. Pues que les aproveche, porque con lo caro que está el dólar dudamos que logren buenos ahorros.

YA HAY NUEVO JEFE DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA

Por fin se concretó la designación del doctor Oscar González Arrambide, como nuevo Jefe de la Jurisdicción Sanitaria Número 5. Desde fines del año pasado se mencionaba su nombre para dicha posición, pero nada que se confirmaba. De hecho primero se dieron los nombramientos en los hospitales que dependen de la Jurisdicción, y no fue sino hasta este martes en que la Secretaria de Salud, Lidia Madero García, otorgó el nombramiento al mencionado en Ciudad Victoria, ante diversas autoridades de la secretaría, entre los que destacó el doctor Oscar Villa Garza, titular de la COEPRIS en Tamaulipas, y quien de hecho fue quien propuso a González Arrambide para el cargo. Se espera que en estos días venga a Nuevo Laredo algún funcionario de la secretaría a darle posesión oficial al doctor Oscar en su nuevo cargo, pues hasta este miércoles el doctor Manlio Fabio Benavides González, se mantenía al frente de la Jurisdicción.

SEMANA DE SALUD BUCAL

Y fue justamente cuando el doctor Manlio Fabio Benavides González, acompañado de la presidenta del Sistema DIF, Adriana Herrera Zárate, puso en marcha la Primera Semana de la Salud Bucal 2017, esto en la escuela primaria “Lázaro Cárdenas”, en lo que evidentemente será su último evento público. Por cierto que en esta campaña se atenderán a 25 mil 500 niños de diversas escuelas de la localidad, enseñándoles a cepillarse correctamente los dientes, dándoles cepillos dentales, aplicándoles flúor, y haciéndoles revisiones, con atenciones sencillas. Hay que tomar en cuenta que la salud bucal es muy importante, ya que se evitan diversas enfermedades y sobre todo malformaciones en los dientes que evita que los chamacos anden después como Ungenio el de Condorito.

INAUGURAN EXPOSICIÓN PICTÓRICA

Siguen los eventos femeninos conmemorativos al Mes de la Mujer, y este miércoles se llevó a efecto la inauguración de una exposición de pinturas denominada “Mujeres por el Arte”, esto en el pasillo que une al edificio sede de la Presidencia Municipal, con el edificio anexo. La inauguración corrió a cargo de la regidora Marina Arechiga Guajardo, en representación del Presidente Municipal, Enrique Rivas Cuéllar (por cierto que la regidora leyó muy mal el mensaje que traía escrito, y eso que es maestra). Estuvieron además en el acto la regidora Adriana Ramírez Rubio, presidenta de la Comisión de Equidad de Género (milagro que se presenta en un evento, pues nunca asiste); la Secretaria de Administración, Claudia Velasco Esperón (quien por cierto alguien dígale que no se ande poniendo tacones, porque no los sabe usar, camina como ciervo recién nacido); la Secretaria de Bienestar Social, Iliana Medina García y la directora del Instituto Municipal de Cultura y Deporte, Gladys Coss (quien ya se hizo famosa por eludir a la prensa), además de las pintoras Blanca Hoz de Vila y Bibi Zárate. La exposición se mantendrá por varios días.

LAS PIRÓMANAS EN EL EVENTO

Por cierto que en el evento anduvo la gran mayoría de las empleadas de la Secretaría del Ayuntamiento, bien cuerdotas ellas en horario de trabajo. Sin embargo alegaron que las mandó el Secretario del Ayuntamiento, Raúl Cárdenas Thomae, para hacer bola en el acto. Eso sí, muy seriecitas ellas, dizque nomás ahí andaba yo que luego las ando criticando. De hecho hasta dijeron “luego va a poner en el periódico que ahí andaban -Las Pirómanas-” jajajaja, lo cual me causó mucha gracia. Pero bueno, nada más no se les olvide que todo lo que digan me entero, para eso tengo mi informante en el lugar.

REASIGNARÁN BECAS EL VIERNES

Para este viernes la Secretaría de Bienestar Social, a cargo de Iliana Medina García, anunciará la lista de beneficiarios con reasignación de becas municipales, lo cual se podrá consultar a través de la aplicación YONLD. Son 291 las becas que se reasignarán y serán de la siguiente manera: 1 es de postgrado, 50 de secundarias públicas, 10 de secundarias privadas, 40 de media superior, 25 de Excelencia, 5 de educación especial, 100 de primaria y 60 de nivel superior. La reasignación es porque los anteriores asignados no las recogieron y por lo tanto se les dará la oportunidad a otros alumnos que presentaron la aplicación en su momento.

FUNDACIÓN TELMEX AYUDARÁ A MIGRANTES

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Fundación Carlos Slim firmaron un convenio de colaboración para ayudar a los latinos que viven en Estados Unidos a preparar su examen de acceso a la ciudadanía, así como para defender sus derechos humanos. El convenio fue signado por Enrique Graue, rector de la UNAM; Luis Raúl González Pérez, presidente de la CNDH, y Marco Antonio Slim Domit, representante de la Fundación Carlos Slim, quienes subrayaron la trascendencia de este acuerdo, pues aunque no se conoce realmente la dimensión del problema de los migrantes. Se estima que hay entre 2 y 3 millones de mexicanos en capacidad de obtener la ciudadanía estadounidense.

ACLARANDO Y AMANECE

Muy políticamente la dirigente estatal del PRI, Aida Zulema Flores Peña, respondió durante su visita a Nuevo Laredo, sobre una supuesta fotografía suya en que aparece ataviada con un costoso abrigo y una bolsa de marca, y por la que le han llamado “La Diva”. Aida Zulema dijo al reportero que le preguntó sobre dicha foto que le respondía por respeto, pero que era evidente que ella no es. Y en efecto, no es por defender a la lideresa del tricolor, pero dicha foto no es de su persona. La mujer que aparece ahí (y a la que no se le ve la cara porque está de espaldas y lo único que tiene en común con Flores Peña es el pelo), es más alta que Aida. Por lo tanto es evidente que dicho señalamiento fue de muy “mala leche”. Pero bueno, ya está aclarado el asunto. Desgraciadamente hay compañeros periodistas que no confirman la información que les mandan y dan por hecho cosas que no son, y luego quedan en ridículo y perdiendo credibilidad.

Comentarios, chismes y mentadas de mami en almaniger@gmail.com