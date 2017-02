En marcha plan de austeridad en Municipios

CHISMORREO POR PEDRO NATIVIDAD En reunión con todos los alcaldes de Tamaulipas, así como con representantes de los tres poderes del estado, el Gobernador...

En reunión con todos los alcaldes de Tamaulipas, así como con representantes de los tres poderes del estado, el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, firmó el Acuerdo para la Austeridad que será aplicado por los Ayuntamientos que de esta forma se suman al Plan de Austeridad de Tamaulipas anunciado recientemente por el mismo mandatario estatal, todo en aras de lograr hacer más con menos recursos en beneficio de los tamaulipecos. El mandatario estatal reconoció que dichas acciones son dolosas pero deben llevarse a efecto y sobre todo asegurarse que los ahorros sean trasladados a las familias que más lo necesitan. El evento se llevó a cabo en Ciudad Victoria, estando presentes además el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Carlos García González y el Magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Horacio Ortiz Renán, quienes se sumaron también a los esfuerzos de ahorrar recursos desde sus trincheras.

HABLÓ ENRIQUE RIVAS EN REPRESENTACIÓN DE ALCALDES

Y sin duda muy significativo el hecho de que fue el Presidente Municipal de Nuevo Laredo, Enrique Rivas Cuéllar, quien habló en representación de los alcaldes tamaulipecos, quien hizo notar que durante décadas el gobierno ha demandado a la ciudadanía ajustarse el cinturón y la ciudadanía lo ha hecho, pero hoy en día el gobierno tiene que ser el primero en afrontar este esfuerzo, velando por los intereses del estado y ser responsable en el uso de los recursos de los tamaulipecos. Asimismo reconoció las acciones realizadas por el gobierno del estado en el recorte del gasto corriente que permitirá ahorrar más de 680 millones de pesos, entre las que destacan la rebaja del 10 por ciento de los sueldos y ajustes salariales en puestos. Asimismo destacó que en Nuevo Laredo, siguiendo el ejemplo del Gobernador del Estado, se han aplicado medidas de ahorro como el servicio de telefonía celular, gasolina, viáticos, alimentos y otros gastos administrativos. Refrendó, a nombre de todos los alcaldes tamaulipecos, el total apoyo a las acciones del Gobernador, cerrando filas junto a él, para beneficio de toda la entidad.

LOS MARIACHIS CALLARON

Y bueno sin duda la intervención de Enrique Rivas Cuéllar en tan importante evento ha callado muchas bocas, sobre todo de aquellos que son detractores del munícipe, muchos de los cuales le andan poniendo piedritas y piedrotas en el camino que lleva a Ciudad Victoria. Pero con esto es claro que la relación que guarda el alcalde de Nuevo Laredo con el Gobernador del Estado, Francisco García Cabeza de Vaca, es excelente, tal y como el propio mandatario ya lo ha hecho saber en anteriores reuniones, en que ha refrendado su respaldo al mandatario neolaredense.

LARGO DISCURSO EN ESCUELA

Una edición más del programa “Escuela Digna y Moderna” se llevó a cabo este martes ahora en el plantel de la colonia El Campanario que comparten las escuelas “Cecilia Jesús Castillo”, del turno matutino y “Don José Escandón”, del turno vespertino. Ahí se autorizó la construcción de una cancha polivalente con malla sombra de 714 metros lineales, con monto de 715 mil 647 pesos. Como el alcalde no estuvo en la ciudad, dado a que andaba en Ciudad Victoria, el regidor del sector, Fernando Torres Villarreal, acudió en su representación, y se aventó un largo rollo. De por sí el director de la escuela matutina habló de más, y luego Fernando hizo remembranzas y toda la cosa, pues se fue largo el evento. Con decirles que Fernando después de hablar por casi 10 minutos dijo “ahora les voy a leer el discurso”, jajajaja. Pensábamos que ya iba a terminar, y nada, apenas iba empezando, jajaja. Estos eventos deben ser rápidos para no aburrir a la gente.

RECUERDAN A RODOLFO TORRE

Miembros del Partido Revolucionario Institucional (PRI) encabezados por el presidente del comité municipal, Viviano Vázquez Macías, conmemoraron el natalicio del entrañable político tamaulipeco, Rodolfo Torre Cantú, con una ofrenda floral y un minuto de silencio en las instalaciones del propio partido. Entre los presentes figuraron la secretaria general, Baudelia Juárez García; el dirigente de la CTM, Félix Alberto Alemán; la dirigente de la ONMPRI, Ana Laura García Anzaldúa; la ex diputada local, Marisela López Ramos, entre otros.

SETASA NO RECICLA

Mucha razón tienen los regidores Gerardo Peña Maldonado y Jesús Valdez Zermeño, al señalar que la empresa Servicios Tecnológicos Ambientales S.A. no está aplicando el reciclaje en la basura, lo cual es una obligación que se tiene y que genera beneficios en todos los sentidos. Gerardo Peña hizo notar esta situación en la junta previa de Cabildo (que es la interna) y Chuy Valdez hizo lo propio en la sesión pública. Y tienen razón en sus argumentos, pues al reciclar no solo se apoya al medio ambiente sino que además se genera un ahorro para el municipio (pues se cobran menos kilos por el servicio) y tiene mayor duración el relleno sanitario, esto sin contar que los productos reciclados pueden volver a ser utilizados. Así es que los de SETASA, no se hagan y pónganse a reciclar.

LO ÚLTIMO

Que va a ser a partir de las cinco de la mañana, y no a las seis de la mañana como se había dicho, el cierre del puente dos, este próximo sábado. Y se reabrirá a las nueve de la mañana. O sea que por cuatro horas no habrá cruces hacia Laredo, Texas… Y ese mismo sábado en la tarde van a ser cerradas varias calles del centro de la ciudad, debido al festival “Agavia”… Para este jueves 16 de febrero de 2017 está programado que esté en la ciudad el alcalde de Ciudad Madero, Andrés Zorrilla, quien vendrá a firmar varios convenios de colaboración con el alcalde Enrique Rivas Cuéllar, que ayuden a impulsar la economía de ambas ciudades… Cada vez más personas se quejan de la presencia de limpia-vidrios en los cruceros de la ciudad. Lo peor es que exigen que se les dé dinero y se ponen agresivos. Urge ponerles un freno… Mal le fue a los vendedores de artículos relacionados con San Valentín, pues la crisis está tan caraja que a muchos solo les alcanzó para el hotel. Jejejeje.

