En vía el relevo en el poder judicial

SEÑAL POLITICA Por Anwar Vivian * CORREN A MERCEDES GUILLEN LA PALOMA EN SU NATAL TAMPICO * SE PERFILAN A DIRIGIR EL PRI EN...

SEÑAL POLITICA

Por Anwar Vivian

* CORREN A MERCEDES GUILLEN LA PALOMA EN SU NATAL TAMPICO

* SE PERFILAN A DIRIGIR EL PRI EN MATAMOROS

Y Como consecuencia del incremento al precio de los combustibles que entró en vigor el primer día de este año, la Subsecretaría de Transporte Público atendió una serie de reuniones solicitadas por concesionarios de este servicio de distintos municipios de la entidad, a fin de tomar en cuenta las mejores opciones en apoyo de los prestadores del servicio y protegiendo en todo momento la economía de los tamaulipecos. Las reuniones tuvieron como objetivo escuchar las inquietudes de los empresarios del transporte público y conocer los retos a los que se enfrentan, derivado del incremento del combustible. WILLIAM KNIHGT CORRIPIO, Subsecretario del Transporte Público, informó que las reuniones han permitido que los concesionarios aporten elementos para analizar a detalle la situación y que el Gobierno de Tamaulipas cuente con un panorama más amplio sobre posibles consecuencias a corto y mediano plazo.

OMAR MASSO QUINTANA como futuro dirigente municipal del PRI en Matamoros, ha sido dirigente juvenil, funcionario del partido revolucionario institucionaly en el servicio público, además de delegado del comité directivo estatal del PRI con buenos números, su paso por el trabajo político en colonias populares ha sido positivo para el tricolor, además del trabajo que ha realizado al lado de políticos como el propio JESUS DE LA GARZA DIAZ DEL GUANTE en campañas anteriores dentro de los proyectos del PRI….

HERNAN DE LA GARZA TAMEZ como presidente del poder judicial del estado, se retira en cualquier momento, la falta de asistencia del gobernador del estado, FRANICSCO GARCIA CABEZA DE VACA es un pulso de como anda la situación y prepaese pues ni mandado hacer se alista el reynosense y abogado magistrado, HORACIO ORTIZ RENAN para asumir la posición, pues su conocimiento y trayectoria lo hacen apto para alcanzar tan importante encomienda dentro del poder judicial donde ha trabajado y se ha preparado para demostrar que puede. Además la salida anunciada de HERNAN DE LA GARZA al cumplir no el periodo, sino su entendimiento de los momentos políticos que vive la entidad, es mejor la retirada y sino pal baile vamos…..

PABLO ANGULO BRICEÑO, es el dirigente nacional del sector juvenil del PRI y visitó el estado de Tamaulipas, una entidad enterrada para el PRI, pues sus liderazgos obsoletos y despóticos lo han empinado, empezando por la presidenta estatal del PRI, AIDA FLORES asi como el anterior dirigente RAFAEL GONZALEZ y la bola de funcionarios propotentes y altaneros que tiene el comité directivo estatal, no se salva la secretaria de gestión social, VERONICA SERNA en serio que se le olvidaron las entregas de apoyo a las comunidades y ejidos, ya no, al cabo no hay proyecto ni campaña en puerta…. PUES EN FIN la visita del dirigente nacional del sector red de jóvenes del PRI paso pro debajo de la mesa, quiso hacerle al tio lolo sin acordarse de la corrupción que imperó en gobiernos priístas como el de EGIDIO TORRE CANTU, salvando de la horca a los ex gobernadores DUARTES de Veracruz y Chihuahua, pero parece que a eso lo mandaron a empinar mas el proyecto de salvación del PRI, es increible en la tierra donde viven dos ex dirigentes nacionales del sector juvenil del PRI como ADRIAN GALLARDO LANDEROS y ALEJANDRO GUEVARA COBOS se acepten visitas de este tipo de fulanos dizque dirigentes juveniles y no saben ni con cuantas tortas llenan se anden gastando el presupuestazo del PRI nacional, en fin desaprecibida visita realizada en dias pasados a la capital del estado a puerta cerrada, inveríble pero asi quieren seguir….

Y mal en peor los legisladores del PRI, ahi tienen la corrida en que echaron a la legisladora MERCEDES GUILLEN VICENTE, fulana prepotente y que degrada al PRI a lo mas bajo que pueda caer el PRI. Pues resulta que en un evento político le echaron en corrida los manifestantes contra el gasolinazo, pues esta mujer a ella se le debe haber hecho esta aprobación de alzar los precios de litro de gasolina, junto con EDGARDO MELHEM y creame ya le andaba a la mujer tampiqueña que nomás no da una ni como diputada federal ni como gestora y hasta pensó en ser gobernadora, deberas que fulanas que fuman de que o que…..

Y Cumpliendo con lo dispuesto en la convocatoria de registro como Coordinador Estatal de Movimiento Ciudadano en Tamaulipas, GUSTAVO CARDENAS, llevo a cabo su registró como candidato a dirigir por segundo periodo consecutivo este organismo político.

“Este viernes en punto de las 10:03 de la semana, me registré como candidato a la coordinación estatal, acción que obedece a la petición de los miles de militantes ciudadanos, quienes han visto el crecimiento que se ha logrado en el estado de Movimiento Ciudadano, el cual pasó de ser uno de los partidos con más baja votación, a convertirse en la tercera fuerza política en Tamaulipas”, señaló.

Dijo que durante los días 13 y 14 de enero se lleva a cabo el registro y entrega de solicitud de los precandidatos a ocupar cargos de órganos de dirección de movimiento ciudadano, que serán aprobado en la segunda convención estatal que se estará realizando el próximo 21 de enero de este año. “Estamos seguros que vamos a ir en unidad en este proceso interno del partido, donde se cuenta con el apoyo de los representantes de los distritos estatales y municipales de Movimiento Ciudadano”, indicó.

Dijo que el trabajo durante los últimos tres años ha sido constante, sobre todo en la defensa de las causas nobles de la población, donde se brindo apoyo de diversos tipos.

“En estos momentos nos sentimos orgullosos del crecimiento que tiene el partido, donde en el último proceso electoral se logró obtener 11 regidurías y una Diputación local, donde los integrantes de este organismo político, son la voz del pueblo en cada uno de los municipios que representan y ante el congreso del estado”….

ROBERTO FLORES PEÑA, secretario de bienestar social del ayuntamiento de Reynosa sin duda que tiene dentro de sus labores amplias acciones que fortalezcan las relaciones con la comunidad, pues se viene desarrollando una importante atención dentro de la secretaría a su cargo, su conocimiento y trabajo es importante para las buenas relaciones….

ENVIAMOS NUESTRA CONDOLENCIA por el sensible deceso de la señora ADAMNA GARZA esposa de DON HEBERTO GUERRA SIFUENTES, para su hijo yamigo HEBERTO GUERRA GARZA y demás familia, nuestra solidaridad….

MIENTRAS QUE En el marco de la pasada celebración del “Día de Reyes” la alcaldesa EDELMIRA GARCIA DELGADO, alcaldesa De Camargo y la presidenta del DIF Camargo NATHALY NAVA GARCIA encabezaron este lunes el reparto de roscas para maestros y bolsitas con golosinas para los alumnos de las diferentes instituciones educativas de esta fronteriza localidad. Acompañadas por el primero y las segunda y sexta regidora LEONEL GARZA OLIVARES, FLOR MORIN Y VELIA HERNANDEZ la jefa del ejecutivo local y la primera trabajadora social del municipio iniciaron el recorrido en la escuela primaria Apolonio Falcón y Guerrero y terminaron en la escuela secundaria Cuauhtémoc. En un pequeño pero significativo mensaje la alcaldesa les envió un cordial saluda de año nuevo a los alumnos, maestros y padres de familia y aprovecho para refrendarle el apoyo a la comunidad educativa local “Echándole ganas” a todos los proyectos personales y profesionales que tengan para el inicio de este 2017 que acaba de comenzar. Cabe destacar que desde el pasado viernes 6 de enero la alcaldesa Edelmira García Delgado y la presidenta del DIF Camargo Natahly Nava García comenzaron con el reparto de las tradicionales roscas de reyes en instituciones públicas y privadas del municipio deseándoles a todos los mejores para viernes en este nuevo año…..

-Gerardo Peña fuerte prospecto

COMO PROSPECTO a lo que pueda venir en el 2018, apunte al reynosense GERARDO PEÑA FLORES, secretario de bienestar social del gobierno de Tamaulipas, Como una oferta política del PAN al senado de la República y sino pal baile vamos….

Y DENTRO DE ESAS ACCIONES, el partido acción nacional ya se prepara sin duda para los relevos inminentes de dirigencias locales, al menos asi lo anunciaron los dirigentes FRANCISCO ELIZONDO E ISMAEL GARCIA CABEZA DE VACA presidente y secretario del comité estatal en Tamaulipas, señalando que serán elecciones transparentes….

LO QUE EN EL PRI no sucede, pues ahi apenas andan viendo cuando lanzan convocatoria y al parecer no tienen para cuando…. Siguen siendo aspirantes personajes como ALEJANDRO GUEVARA COBOS, MANUEL MUÑOZ, HERIBERTO RUIZ, MAURICIO CERDA, JUAN ALONSO CAMARILLO, entre otros elementos priístas…

-Reynosense preside congreso del estado

La Diputada JUANITA SANCHEZ JIMENEZ, fue electa presidenta de la Mesa Directiva que dirigió los trabajos de este domingo, donde le reiteró al Gobernador del Estado, que en su empeño y determinación, por atender y dar solución a las causas primordiales de los tamaulipecos, encontrará en el Congreso, a su mejor aliado. Manifestó que armonizarán la legislación local en coordinación con el Ejecutivo, en materia del Sistema Anticorrupción, justicia laboral, miscelánea penal, responsabilidad administrativa y justicia penal para adolescentes. “Durante este periodo ordinario y en general en este año, son múltiples y diversas las actividades que en materia de expedición de Leyes y Decretos habremos de abordar con relación a temas fundamentales para el desarrollo, como son el de salud, la educación, economía, entre otros”, puntualizó. Expresó que el punto de partida de la segunda etapa del trabajo parlamentario, se enmarca en el inicio de un año lleno de retos a la luz del Centenario de la Carta Magna y del Nonagésimo Sexto Aniversario de la Constitución Política local, por lo que la conmemoración especial de referencia, le otorgan una dimensión mayúscula a las obligaciones legislativas y al compromiso que tienen con sus representados. Durante su mensaje, enfatizó que entre otros asuntos, dictaminarán las Iniciativas que, en su caso, tenga a bien promover el Ejecutivo Estatal, derivadas de la expedición del Plan Estatal de Desarrollo.

MIENTRAS QUE Con la finalidad de resarcir el Tejido social en esta zona conurbada, el Gobierno de Ciudad Madero que preside el Alcalde, ANDRES ZORRILLA MORENO y el equipo profesional de fútbol bol de la Jaiba Brava unen esfuerzos para fortalecer este rubro a través del deporte. En este encuentro el jefe de la comuna maderense, Andrés Zorrilla, estuvo acompañado por su esposa la Presidenta del DIF Municipal ANGELICA DE LA GARZA DE ZORRILLA, quienes recibieron en su oficina a integrantes de la directiva y jugadores de la Jaiba Brava, equipo que milita en la liga de plata del balompié azteca Platicaron sobre los refuerzos que arribaron al plantel deportivo con el firme compromiso de representar dignamente a la zona a nivel nacional en el actual torneo que están disputando, asimismo buscan que este conjunto de esfuerzos genere una sinergia fuerte con la afición, así como aportar a través del deporte un espectáculo que ayude a reforzar el tejido social de las familias maderenses cada quince días en el estadio Tamaulipas.

ASI MISMO POR RIO BRAVO, Con la finalidad de promover la buena alimentación entre las niñas y niños de nuestro municipio, el Republicano Ayuntamiento de Río Bravo, el cual preside el acaldeJUAN DIEGO GUAJARDO y su esposa ROSALVA VIERA, realiza la entrega de insumos a los alumnos del Jardín de Niños Netzahualcóyotl. Cabe mencionar que estos programas de asistencia social alimentaria, son con el objetivo de que las niñas y niños de nuestro municipio tengan un desayuno balanceado, para que crezcan más sanos y fuertes, y si puedan rendir mucho más en sus estudios, o en las actividades que realicen dentro y fuera de su institución educativa….

Asimismo en Rio Bravo le comentamos que la cruz roja de la ciudad sigue siendo un desbarajuste bien armado, quienes dirigen el patronato nomás ya no hayan la puerta ni con la mano de apoyo de la ciudadanía a la que mal atienden por la falta de dirección que tiene este organismo, que tiempos aquellos de la señora NOELIA CANTU o DRA. ESTHER CRUZ AVIÑA, se les extraña esa mano amgia y sensible que tenían para con la comunidad….

MUY MOVIDO SE HA VISTO el secretario general del SNTE En Tamaulipas, RIGOBERTO GUEVARA VAZQUEZ, quien como lider de un sector importante de Tamaulipas está aglutinando a las fuerzas político sindicales de todas las corrientes habidas en el seno del magisterio tamaulipeco, y en Reynosa cuenta con un liderazgo en JORGE ACUÑA que se encuentra destacando de entre los demás dirigentes por municipios, la coordinación y la concordancia entre los diferentes grupos hoy se ven arropados por un trabajo político que desarrolla un equipo posicionado políticamente en el sindicato con el afán de gestión y atención a la clase magisterial….

FELICITAMOS POR SU CUMPLEAÑOS este 16 de enero a ISAEL HERNANDEZ TRUJILLO, OSVALDO CASTILLO, DARIEL RUIZ, HECTOR PINALES, JORGE SANCHEZ Y MARTHA ADAME…..ASI MISMO felicitamos a todos los compositores en este 15 de enero que es su dia….

Y LOS INVITAMOS A QUE NOS ESCUCHEN En Nuestro programa radiofónico PANORAMA INFORMATIVO en Notigape De Reynosa en la 1390 am de lunes a viernes a las 15 horas con información política, de sociedad, cultural, deportiva y también importantes entrevistas en vivo…y nos veremos.