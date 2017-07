Enseñarán a hablar al Gobernador

Una Tras Otra Por Jesús Hernández García Incómodas les resultará a por lo menos tres ex gobernadores de Tamaulipas y de otras entidades más...

Una Tras Otra

Por Jesús Hernández García

Incómodas les resultará a por lo menos tres ex gobernadores de Tamaulipas y de otras entidades más del país las palabras vertidas al Diario Reforma por el ex dirigente nacional del PRI, MANLIO FABIO BELTRONES.

Sobre todo, cuando sostiene que ese instituto político semeja a un taxi que, “recogía delincuentes” y por esa misma razón es que salió “raspado” en las elecciones locales pasadas.

El ejemplo de lo anterior bien podría aplicarse a, TOMAS YARRINGTON RUVALCABA, EUGENIO HERNANDEZ FLORES y el último que ya se fue, EGIDIO TORRE CANTU, los dos primeros asociados con actividades delictivas, como lavado de dinero, en tanto que al último por haber saqueado al estado y amasado una cuantiosa fortuna que le permitió edificar un palacio en San Pedro Garza García, Nuevo León.

Para el ex líder del Senado, el Partido Revolucionario Institucional, plantea recuperar su identidad, no ver en algunos gobernadores al nuevo PRI y, por lo tanto, tampoco debe distraerse en acomodar reglas y hacer trajes a la medida.

Aquí en Tamaulipas, connotados priistas advierten la injerencia de, EGIDIO TORRE CANTU, en su calidad de ex gobernador, en el proceso de elección del nuevo Presidente del Comité Directivo Estatal, lo cual es objeto de rechazo.

Sobre todo, porque fue, EGIDIO TORRE CANTU, el verdadero detractor del PRI en la elección de Gobernador o, como vulgarmente se dice, “entregó el Gobierno a la oposición”.

El Partido, dice en la entrevista con el influyente rotativo,” no puede seguir siendo un taxi que traslade de un lugar a otro a personas que no tengamos la seguridad de que van a cumplir con la obligación del partido, porque después es el partido el que sale raspado”.

UNA TRAS…En las próximas horas, SERGIO GUAJARDO MALDONADO, presentará su renuncia, como debe ser, a la Delegación Federal de la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, SEDATU, en la entidad.

Este día, “CHECO” viajará a la capital del país y buscará entrevistarse con, ROSARIO ROBLES, para darle las gracias e informarle su interés por buscar la dirigencia estatal del PRI, con capitales posibilidades de llegar, dicen.

Se sabe que será hasta el mes de agosto cuando de inicio el registro de aspirantes a dirigir el PRI de Tamaulipas, de tal forma que, SERGIO, no estaría violentando la ley, por exteriorizar sus aspiraciones y trabajar en aras de concretar el anhelo de convertirse en líder tricolor.

El que tendría muy poca posibilidad de llegar a convertirse en dirigente del PRI en Tamaulipas es, ALEJANDRO GUEVARA COBOS, con todo y que un hermano de, KARLA CABRERA, ex subordinada de, GUILLERMO MARTINEZ GARCIA, anda repartiendo dinero a diestra y siniestra entre algunos periodistas.

Al que lo ven en reñida competencia es a, OSCAR LUEBBERT GUTIERREZ, ex alcalde de Reynosa, ex dirigente del PRI en Tamaulipas y ex Senador, además de ex funcionario estatal y con retorcido colmillo.

Los que ya se “desinflaron” son, ENRIQUE CARDENAS DEL AVELLANO y, aunque nunca se le vio posibilidad alguna, tampoco pintó la actual diputada federal, YAHEEL ABDALA CARMONA, a quien solo conocen en su natal Nuevo Laredo.

1.-UNA TRAS…El Secretario General de Gobierno, CESAR VERASTEGUI OSTOS, ha logrado desactivar las protestas que se generaron por la presunta falta de medicamentos en Hospitales de Victoria.

Pues, aunque el Gobierno de Tamaulipas, a través de la Secretaria de Salud, comenzó a surtir el medicamento y resarcir la principal demanda, algunos médicos decían no sentirse satisfechos con la acción gubernamental.

Habrá que ver si los hombres de blanco no estarían incurriendo en alguna acción ilegal, al suspender labores y dejar al traste la atención de los pacientes.

2.-UNA TRAS…Al que enseñarán a hablar en público, tratando de que ya no cometa dislates, es al gobernador de Nuevo León, JAIME RODRIGUEZ, “no quiero cometer esos errores” dijo.

“EL BRONCO” acudió a la primera sesión del taller organizado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, aunque solo permaneció durante la ceremonia de apertura y luego se retiró argumentando que ya tenía el material.

Muchas han sido las causas por las que la CEDH ha emitido recomendaciones al gobernador regio, el año pasado la 25/2016 luego de afirmar que a las “niñas gordas” lo las quiere nadie, mientras se refería al tema de los embarazos adolescentes.

Luego generó reacciones por calificar como “zonceras” el matrimonio entre personas del mismo sexo.

3.-UN TRAS…El Gobernador de Tamaulipas, FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA, podría no tomar vacaciones y dedicar el justo y merecido asueto a recorrer las zonas de playa y aquellas por donde se registra la mayor afluencia de visitantes nacionales y extranjeros.

Esto obligaría a los principales funcionarios de su gobierno a tener que desempacar las maletas que ya tenían preparadas para viajar a zonas paradisiacas del país o el extranjero.

