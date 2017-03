Eran los consentidos, ahora se quejan

Una Tras Otra Por Jesús Hernández García Luego de la detención de, MONICA ANDREA ROCA PEREZ, presunta socia del ex Gobernador de Tamaulipas, EUGENIO...

Una Tras Otra

Por Jesús Hernández García

Luego de la detención de, MONICA ANDREA ROCA PEREZ, presunta socia del ex Gobernador de Tamaulipas, EUGENIO HERNANDEZ FLORES, crece el rumor de que varias detenciones de personajes vinculados con esa administración, 2005-2010, pudieran generarse.

MONICA ANDREA ROCA PEREZ, que luce en su cuenta de Facebook imágenes de países extranjeros y lugares paradisiacos, siempre acompañados de amigos y familiares, fue Secretaria Particular de ADRIANA GONZALEZ LOZANO DE HERNANDEZ, hasta antes de separarse legalmente del ex gobernante, cuando la ex Primera Dama era la Directora del Sistema DIF Tamaulipas.

MONICA, fue arrestada el pasado miércoles en Corpus Christi, Texas, como presunta socia de, EUGENIO, y acusada de lavado de dinero del erario de Tamaulipas.

Documentación oficial establece que la mujer, o sea, MONICA, como su madre la ex Presidenta del Tribunal Electoral de Tamaulipas, MARCIA PEREZ CANTU, actualmente notaria pública desde el año 2014, así como su hermana, MARCIA ROCA PÉREZ, crearon una empresa fantasma denominada 3 Pérez Managemen, con la que presuntamente se lavó dinero desviado del erario público de Tamaulipas por parte del entonces gobernador, EUGENIO HERNANDEZ FLORES.

La investigación contra ROCA PEREZ se desprende de las declaraciones de, CINDY GABRIELA APAC RECIO, ex funcionaria municipal de Reynosa y directiva de un banco texano, tras ser detenida en Hidalgo, Texas.

La Corte de Distrito Sur, con sede en Corpus Christi presentó en octubre de 2015 cargos por lavado de dinero y fue arrestada por el FBI cuando intentaba cruzar el puente Reynosa-Hidalgo.

La información que prometió dar APAC, luego de también haber entregado 800 mil dólares y obtener su libertad, permitirá a las autoridades de ese país encausar a personas vinculadas con la administración de, EUGENIO HERNANDEZ FLORES.

1.-UNA TRAS…Como las mujeres despechadas así se ve a decenas o cientos de proveedores, pequeños, medianos y grandes quejarse de su mala suerte, haberle apostado a un partido y un candidato perdedor tiene sus consecuencias, esa es una ley natural.

Los otrora consentidos del Poder Gubernamental, que ya se extinguió, gritan, patalean, maldicen, cuestionan, hablan pestes y le apuestan a la debacle de una administración joven, auguran que fracasará, dicen que carecen de experiencia, aunque en realidad le duele el orden y el combate a la corrupción.

Muchos de esos granujas supieron combinar la política con sus empresas, le sacaron jugo al negocio, vivieron a costa del erario, de la comodidad del presupuesto se hicieron de fortunas, pensaron que el beneficio económico sería eterno, la soberbia los embriagó y hoy la cruda moral les agobia.

No toleran que el pastel ahora se reparta entre otros grupos, antes el empresariado local de Victoria era preferido, se llevó la mayor parte y solo algunas migajas salpicaron municipios lejanos, a empresarios de Reynosa, Nuevo Laredo, Matamoros, Tampico, por citar solo algunos, los soslayaron, las administraciones priistas pasadas les hicieron menos.

Por eso ahora maldicen su suerte, les cala en lo más profundo de su orgullo que los beneficiados sean ahora de otros municipios e inventan tragedias, dejan correr leyendas urbanas.

Por ejemplo, se sabe que la administración del Gobierno de, FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA, eliminó de tajo el llamado “diezmo” ese que se convirtió en una práctica recurrente en oficinas estatales de administraciones pasadas.

La mayoría de los constructores debían cubrir cantidades millonarias para ser objeto del beneficio, tramitar la liberación de pagos representaba otro desembolso.

Empresarios, profesionistas, maestros, todos o casi todos se acostumbraron a esa forma enquistada de corrupción, práctica contra la que ahora lucha y combate la administración estatal, como ejemplo claro de ello está el asunto de los notarios.

Aquí en Victoria una sola familia controlaba la distribución de alimentos en instituciones educativas, fueron muchos años, otros recibieron beneficios por la venta de vehículos, renta de bienes inmuebles en dólares.

Esos años de bonanza para ellos terminó, la oportunidad ahora la tienen otros y con justa razón y merecimiento podrán crecer sus empresas, generar empleos y contribuir a la mejora económica de Tamaulipas.

Eso aquí y en China se llama distribución equilibrada de la riqueza o, en términos llanos, hacer justicia, los ex proveedores locales no lo entienden y le atizan con todo.

