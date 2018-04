DESDE LA FRONTERA POR PEDRO NATIVIDAD Esconde PRI a Daniel Peña en su registro Algo extraño está sucediendo en el PRI Nuevo Laredo, cuando...

Algo extraño está sucediendo en el PRI Nuevo Laredo, cuando deberían de cacaraquear el registro de su candidato, prácticamente lo hicieron en lo oscuro, sin que nadie se diera cuenta, sin la presencia de medios de comunicación y lo peor, sin la presencia del candidato.

Daniel Peña Treviño ya fue registrado como candidato a presidente municipal por Nuevo Laredo, pero no se presentó, solo fue el representante legal del Comité Directivo Estatal del PRI, Alejandro Torre y el Delegado en esa frontera, Eliseo Castillo, quienes llevaron la documentación al IETAM de Ciudad Victoria.

No sabemos los verdaderos motivos del por qué no se presentó Daniel Peña al registro (algunos dicen que porque tiene un familiar enfermo), tampoco el por qué el partido no llamó a medios de comunicación, mucho menos el por qué no lo hicieron en Nuevo Laredo y tuvieron que acudir a Ciudad Victoria.

Muchos dicen que es porque no quiere enfrentar a aquellos que querían una regiduría y que de la noche a la mañana fueron cambiados por otros mejor recomendados.

Lo único cierto es que con esto se demuestra que el PRI Nuevo Laredo sigue empantanado y que las decisiones de Eliseo Castillo y Sergio Guajardo siguen provocando malestar entre la militancia.

En Nuevo Laredo se esperaba que Daniel acudiera al IETAM local acompañado de miles de militantes encabezados por los líderes de sectores y organizaciones, pero eso no sucedió, al final ni el propio candidato se presentó y los únicos que acudieron al registro fue el regidor, Jesús Valdez Zermeño, y el asistente de Yahleel Abdala, Chepo, pero no para portar lonas, pancartas y matracas, si no para ir a atestiguar que fueron incluidos en la lista de regidores.

Por cierto, se dice que Chuy Valdez fue personalmente para que no lo fueran a quitar de la segunda posición, pues en ese lugar querían imponer a Chepo, quien al final se tuvo que conformar con la posición ocho.

También se dice que al parecer tampoco fueron puestos en esa lista de regidores Alejandro López “El Pony” y Rafael Nolasco, y que a Viviano Vázquez y a Imelda Mangín también está en duda y en caso de ir, van en las últimas posiciones.

PRD LE DA GARROTE A SANCHEZ NERY Y A CUITLAHUAC

Se estaban tardando, pero al final el CEN del PRD logró dar garrote a Alberto Sánchez Nery y a Cuitláhuac Ortega, quienes durante varios años hicieron del partido lo que quisieron.

Resulta que ambos sujetos, al ser relegados en la Alianza que tienen con el PAN y MC, trataron de dividir y amagar con abandonar dicha alianza, y todo porque querían quedar en los principales lugares y seguir mamando del presupuesto gubernamental.

Ante esta situación, Angel Avila Romero, Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional del PRD, confirmó que ninguno de esos dos sujetos tienen la autoridad para deshacer la Alianza, y de paso anunció que a partir de ya el CEN es quien tomará las decisiones en Tamaulipas.

Angel Avila, recordó que fue por culpa de estos personajes que el PRD perdió el registro estatal y por ello les ha quitado toda autoridad.

Sin duda un acierto del PRD, de quitar a quienes acabaron con ese partido… ¿Qué, no?, lo invito a visitarme en www.hoylaredo.net… NOS LEEMOS.

