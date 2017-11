Expulsarán a ex-regidores del PAN

Será el Sereno Juan Guzmán El póker de “Ases” para la diputación El Partido Acción Nacional lazó un claro y directo mensaje de expulsar...

El Partido Acción Nacional lazó un claro y directo mensaje de expulsar a todos aquellos militantes que de cierta manera han externado su apoyo a otros partidos o candidatos, específicamente hablando de la ex-panista Margarita Zavala quien renunció al partido blanquiazul para lanzarse como candidata independiente a la presidencia de la república.

Resulta que Nuevo Laredo hay algunos militantes del PAN que han apoyado a Margarita Zavala mismos que serán dados de baja de la militancia del partido por incurrir a esta falta, una de ellas es la ex-regidora Ireri Calderón quién hace algunos días externo su apoyo e incluso subió unas fotos a Facebook donde salían el módulo de recaudación de firmas en apoyo a Margarita Zavala, es por ello que ya se metió oficio al comité estatal para que a su vez el consejo nacional avale esta decisión.

Imelda Sanmiguel Sánchez, presidenta del comité municipal del PAN en esta frontera en una entrevista informó que al menos tres militantes serán dados de baja entre ellos como ya lo mencionamos esta Ireri de Calderón dos más de los cuales se omitió su nombre porque ellos están en estudio para ver si procede darlos de baja, pero otro más que será expulsado es el ex-regidor Rogelio Rogelio Soto Quiroz este último será expulsado debido a que cometió, según a los estatutos del PAN, indisciplina, motivo por el cual se le puede expulsar, en este sentido el proceso para dar de baja a Rogelio se inició pasadas las elecciones del 2016, sin embargo por el cambio de mesa directiva el proceso de expulsión quedó pendiente pero dicho documento o dicha petición se volvió a meter para que el trámite de expulsión siga su curso, así que en breve estos dos ex-regidores podrían ser expulsados del PAN, además Imelda Sanmiguel lanzó la advertencia para todos militantes que de igual forma quieran o anden apoyando a otros candidatos ya sea independientes o de otro partidos correrán a la misma suerte que Ireri y Rogelio.

Pasando a otro tema, durante la pasada visita del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca aquí a Nuevo Laredo donde sostuvo una reunión con cazadores con motivo del inicio de la temporada cinegética, y donde estuvieron presentes la gran mayoría de la cúpula política del PAN, se decía que de esa visita saldría ya el candidato a la diputación federal, sin embargo esto no sucedió, pero lo que sí se dice es que una reunión más privada se habló del tema y mucho se habla que para estos puestos ya se manejan algunos nombres.

En el caso de la diputación federal mucho se habla de 4 figuras del PAN, uno de ellos es la propia presidenta del comité municipal Imelda Sanmiguel, además del secretario del ayuntamiento, Raúl Cárdenas Thomae, el regidor Manuel Canales Bermea y el presidente de la Asociación de Agentes Aduanales de Nuevo Laredo, Edgardo Pedraza, todos con amplias posibilidades pues ya se les dio luz verde para moverse y promover su imagen pues de estos cuatro saldrá el elegido.

De los mencionados quien tiene amplias posibilidades de ser el candidato o la candidata es Imelda Sanmiguel por el hecho que es joven, es la única mujer del cuarteto y en el caso de que se decida que en el Distrito Uno vaya una mujer por cuestiones de equidad, pues Imelda es la indicada y la única.

En el caso de los hombres si es que se decide por el género masculino, tenemos al regidor Manuel Canales Bermea, hijo del llamado caballero de la política, Manuel Canales Escamilla +, de quien aprendió mucho sobre este ámbito y lo trae en la sangre, ademad de esto, Manuel Canales se ha sabido mover y demostrar con trabajo que está apto para ser tomado en cuenta, además de que la reunión de los cazadores que sostuvo el Gobernador fue precisamente en el rancho de la familia Canales, es por eso que deducen que eso de la puntos para que pueda ser elegido como el candidato.

Por otra parte tenemos a Edgardo Pedraza, al agente aduanal y presidente de la AAANLD también se le dio luz verde para continuar en sus pretensiones y aunque muchos lo ven joven y sin la experiencia necesaria para un puesto de esta magnitud, se ha sabido mover dentro del gremio y demostrado con trabajo que tiene la capacidad para legislar en favor de los neolaredenses, sobre todo ahora que se está impulsando mucho la relación y comercio entre Nuevo Laredo y Laredo, Texas, estar como presidente de la asociación y saber sobre el tema de comercio exterior le da puntos para ser considerado el candidato idóneo, aunado a esto tiene el apoyo de un grupo muy grande de agentes aduanales y de la iniciativa privada que ven en Gary un buen representante.

En el caso de Raúl Cárdenas, ser persona allegada al presidente municipal por su puesto como Secretario del Ayuntamiento le da cierta posibilidad de ser tomado en cuenta, pero de los cuatro es al que menos le veo posibilidades precisamente por estar en un lugar donde no figura mucho y aquí se trata de figurar y estar de cerca con la gente, además es hermano de la actual diputada local, Brenda Cárdenas Thomae, a quien no se le ha visto trabajo en el congreso y muchos piensan que puede que pase lo mismo con Raúl en caso de llegar a la cámara de diputados.

No obstante, como secretario del ayuntamiento ha hecho buen trabajo y llevado la cordialidad dentro del cabildo pues no se ha sabido de ninguna bronca que haya tenido con algún regidor como la han tenido otros secretarios de administraciones pasadas.

Por otra parte, de los cuatro quienes aun de no tener la suerte de ser el candidato a la diputación federal podrían permanecer en la administración municipal por otros tres años, son los regidores Imelda Sanmiguel y Manuel Canales, pues si no son elegidos tiene segura la reelección a la regiduría, no solo por estar ya dentro de la cuarteta, sino porque también han demostrado trabajo y se pudiera decir que son los únicos dos regidores en tener segura su permanencia en el cabildo en la siguiente administración.

