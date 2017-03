¡¡¡Felicitan a Tomás Yarrington!!!

La Columna de Hoy De: Cuauhtémoc Díaz Martínez Analistas ven con recelo y preocupación las declaraciones de MIGUEL ÁNGEL OSORIO CHONG, relacionadas con las...

Analistas ven con recelo y preocupación las declaraciones de MIGUEL ÁNGEL OSORIO CHONG, relacionadas con las actividades que las fuerzas armadas desempeñan desde hace diez años a lo largo y ancho del país.

Durante su gira por el Estado de Guerrero, el responsable de la política interna del país dijo que nadie está buscando un marco legal para militarizar el territorio nacional, pero hay quienes lo ven como posible señal de lo que en un momento dado podría traer la elección presidencial.

Reza el sabio y antiguo refrán, “cuando el rio suena es porque agua lleva”, sin embargo, el secretario de Gobernación sostiene en que la Ley de Seguridad Interior es para que soldados y marinos sepan que sus labores están en el amparo de la legalidad y en los asambleístas del Congreso de la Unión está la decisión de trabajar en ese marco constitucional.

En otro tema, el líder del Movimiento de Regeneración Nacional, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, insiste en que tiene todas las de ganar y tanta la desesperación de sus adversarios que por abajo del agua el PRI- PAN ya pactaron para enfrentarlo juntos en el 2018.

El líder de MORENA afirma que es amplia su ventaja sobre la panista MARGARITA ESTHER ZAVALA GÓMEZ DEL CAMPO y que el PRI va en franca picada y ninguno de sus posibles gallos tiene la mínima esperanza de un posible triunfo en la elección del año entrante.

A propósito, si otra cosa no sucede, tres senadoras del partido del Sol Azteca podrían sumarse al proyecto político del tabasqueño, tal y como en días pasados lo hizo el poblano LUIS MIGUEL GERÓNIMO BARBOSA HUERTA.

Si el dato no anda errado, estaríamos hablando de la michoacana IRIS VIANEY MENDOZA MENDOZA y sus homólogas de Tlaxcala y Yucatán, respectivamente, LORENA CUÉLLAR CISNEROS y LUZ MARÍA BERISTAIN NAVARRETE.

En otro orden de ideas, este lunes murió en la capital del país JESÚS SILVA –HERZOG FLORES, político de extracción priísta que ocupara importantes cargos en los gobiernos de JOSÉ GUILLERMO ABEL LÓPEZ PORTILLO Y PACHECO; MIGUEL DE LA MADRID HURTADO; CARLOS SALINAS DE GORTARI, y ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEÓN.

Fue secretario de Hacienda, fundador del INFONAVIT y del Banco de México, embajador de nuestro país en España y en los Estados Unidos, y en el año 2000 compitió por la jefatura de gobierno del Distrito Federal, quedando en la tercera posición, abajo del panista SANTIAGO CREEL MIRANDA y ambos superados por el abanderado del PRD, LÓPEZ OBRADOR.

En lo doméstico, el titular de Seguridad Pública y Tránsito Local de Victoria, FRANCISCO ADOLFO LÓPEZ WALLE, niega que se trate de acciones recaudatorias los operativos que ha reforzado a raíz que recibió las veinte nuevas patrullas.

El Teniente Coronel reconoce que con las nuevas unidades alcanzan mayor presencia en la ciudad y los retenes, filtros de revisión o como Usted guste y quiera llamarlos, son simplemente para infraccionar a conductores que no traen consigo el título de su unidad, tarjeta de circulación, licencia de conducir y el seguro del vehículo.

Además a todos aquellos que no lleven puesto el cinturón de seguridad; se desplacen con exceso de velocidad; en estado de ebriedad; no respeten zonas escolares, etc., y se recogerá el vehículo a quien no porte la documentación en regla y para rescatarlo se verá obligado a pagar multas, por el arrastre de la grúa, depósito del corralón y otros gastos que se generen.

Ya que andamos con la gente del 17 e Hidalgo, el titular del departamento de Recolección de Basura y Limpieza en la ciudad, BENITO GARCÍA CORONADO, comenta que han detectado a no menos de doscientos negocios que tiran deshechos en lugares y horarios prohibidos, y si hasta ahora solo los han amonestado, mas delante se harán acreedores de severas multas.

Traemos el tema porque desde el arranque de la administración de ÓSCAR DE JESÚS ALMARAZ SMER, habitantes de la colonia San Francisco, concretamente del sector del 15 y 16 Anaya están solicitando la presencia de los empleados de la limpieza pública, y hasta ahora no han tenido respuesta.

En cambio de pichada, el exgobernador priísta tamaulipeco, TOMÁS JESÚS YARRINGON RUVALCABA, oriundo de Matamoros y supuestamente buscado por las autoridades mexicanas, estadounidenses y la INPERPOL, este día cumplió 60 años de edad, de modo que si Usted es familiar, amigo o compadre, y sabe de su paradero, felicítelo de perdido mediante un mensaje de texto.

Y si de eso se trata, aprovechamos el espacio y por este mismo conducto enviamos el abrazo con fuerte apretón de mano a nuestro querido hermano, radicado en Dallas, Texas, YURI GAGARIN DÍAZ CHAGOYA, quien justo hoy llegó a sus “Fourty one years”.

En la sección humorística, el “mamer” chascarrillo, apto para todos los lectores de “La Columna de Hoy”, que firma MARCELINO ACUÑA. Y que dice: – Fíjate compadre que el otro día tu ahijado hizo un salto mortal en la piscina. – ¿A poco hace natación? – ¡¡¡Hacía, compadre…!!! Juuuuar juar juar juar.

Retomando el rumbo, el presidente del Comité Municipal del PRI en Altamira, EULOGIO SÁNCHEZ DE LA ROSA, se queja amargamente porque los “ratas de dos patas” les han robado hasta en tres ocasiones en sus oficinas y aunque las autoridades investigadoras no han podido esclarecerlos, sospecha que los autores son gente contraria al tricolor.

Obvio, lo arriba escrito nada tiene que ver con los planes a corto plazo que anuncia el pastor de la iglesia cristina “Luz para las Naciones”, LUIS ARMANDO GONZÁLEZ ISAS, para brindar ayuda a decenas de indigentes que deambulan aquí en la capital.

El también dirigente de la Fraternidad de Pastores de Ciudad Victoria agenda para el próximo día 15 el inicio de su programa, consistente en llevar a todas estas personas a su templo ubicado en el 23 entre Matamoros y Morelos, para bañarlos, asearlos, alimentarlos y leerles la Biblia, pero para ello solicita que la ciudadanía le proporcione ropa y comida.

Dándole vuelta a la página, difícil y dolorosa situación luctuosa vive el excandidato independiente a la alcaldía de Reynosa, ALFONSO DE LEÓN PERALES, pues a un mes del lamentable fallecimiento de su hermano CARLOS FRANCISCO, este lunes tuvo la mala fortuna de perder a su primo y compadre de pila, LUIS ALBERTO HERNÁNDEZ DE LÉON. Desde aquí nuestro más sentido pésame y el abrazo solidario.

Extensivas condolencias para los familiares y amigos del periodista fronterizo GUILLERMO BATRES ROSALES, quien debido a complicaciones médicas, el domingo expiró en la Clínica del ISSSTE de Nuevo Laredo y ayer recibió cristiana sepultura.

Vamos a la sede del Poder Legislativo, donde este martes y a partir de las doce del mediodía iniciaba la kilométrica agenda de reuniones de Comisiones, haciendo punta la de la Medalla al Mérito “Luis García de Arellano”, que preside MARÍA DE LA LUZ DEL CASTILLO TORRES.

También tenían actividad: la de Gobernación, Deporte, Finanzas, Planeación, Presupuesto y Deuda Pública, de Desarrollo Urbano y Puertos, Asuntos Municipales y la de Estudios Legislativos, que coordina, respectivamente: JESÚS MARÍA MORENO IBARRA, GUADALUPE BIASI SERRANO, CARLOS ALBERTO GARCÍA GONZÁLEZ, CARLOS GERMÁN DE ANDA HERNÁNDEZ, VÍCTOR ADRIÁN MERAZ PADRÓN y BRENDA GEORGINA CÁRDENAS THOMAE.

El espacio se agota, pero queda comentar que esta noche, “Chivas” de Guadalajara recibe a “Correcaminos” de la UAT, en juego correspondiente a octavos de final de la Copa MX y en el que sale como fuerte favorito “el rebaño sagrado” que dirige el argentino MATÍAS JESÚS ALMEYDA.

Las encuestas favorecen claramente al conjunto que milita en Primera División, dado que el cuadro tamaulipeco es de los peores en la categoría del Ascenso, pero el atractivo sería que en el duelo podrían enfrentarse ALAN y ARMANDO PULIDO IZAGUIRRE, hermanos victorenses que juegan para el chiverío y el fraudulento “corre”, respectivamente.

En la pausa socialera, felicitamos por su cumpleaños, hoy martes, a la reynosense diputada local, JUANA ALICIA SÁNCHEZ JIMÉNEZ; CARLOS BOLADO GARCIA, Jefe de Departamento en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio ambiente; ANA LAURA HALABE GARCÍA, notificadora de la Secretaría de Finanzas en Matamoros; PEDRO CHAPA SALINAS, comunicador y excandidato independiente suplente a la alcaldía de Nuevo Laredo, y al periodista victorense JULIO AMÉRICO LÓPEZ.

Extensivas para DULCE ELEANNY GONZÁLEZ GALNARES, exregidora tulteca; al matamorense GERMÁN SOTO GUERRERO, aspirante a regidor por el partido “naranja”; su paisano JUAN ANTONIO CAMPOS NÚÑEZ, asesor comercial en Televisa Noreste; DANIEL LUEBBERT CAMARGO y CARLOS ULISES DÍAZ REYES, ambos de Reynosa, y al tampiqueño FRANCISCO ARCOS GARZA, quienes igual festejan su onomástico, pero mañana miércoles.

Es hora del punto final, pero antes el chistorete que envió nuestro compadre, el periodista HÉCTOR PERALES JARAMILLO. Y que dice: La mujer llega a la casa de su hija y encuentra a su yerno furioso y preparando una maleta. – ¿Qué pasa?, pregunta ella. – ¿Que qué pasa? ¡Le voy a decir exactamente lo que pasa, señora! Le mandé un e-mail a Carmela, diciéndole que hoy regresaba de mi viaje de trabajo, llegué y ¿puede adivinar lo que me encontré?, a mi esposa, sí, ¡a su hija!, con un hombre desnudo en nuestra cama. Este es el fin de nuestro matrimonio. ¡Yo me largo de aquí para siempre!

– ¡Cálmate! – dice la suegra, hay algo que no me cuadra. Carmelita nunca haría una cosa de esas. Yo la crié y la conozco bien. Espera un momento mientras averiguo qué fue lo que pasó. Al poco reto regresa la suegra con una sonrisa enorme. – Ves, te dije que tenía que haber una explicación lógica y la hay… ¡¡¡lo que pasa es que mi hija no recibió tu e-mail…!!! Juuuar juar juar juar.

