Fernando Torres criticó al gobierno estatal

ARENA POLITICA

Por Rubén Arenas Galán

Desde que se dio a conocer según una mentada lista donde aparecen los nombres de algunos regidores de Nuevo Laredo que se podrán reelegir en el 2018, nos enteremos que los ediles que no aparecen en ese rol, en su molestia, empezaran a comportarse de forma rebelde, pues según ellos también se sienten con atributos suficientes para seguir percibiendo por 3 años más, esos “sueldazos” que ganan.

Si esto es cierto, sería lamentable que por dicho comportamiento se olviden de atender a la ciudadanía, que es el único propósito por el que llegaron a esa posición, ahora, que si lo hacen, sin duda alguno tarde o temprano el pueblo se los demandará.

Mucha razón tuvo el ex primer ministro de Reino Unido, Winston Leonard Spencer Churchill, cuando dijo: “El político se convierte en estadista cuando comienza a pensar en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones”.

No sé si por esos actos de rebeldía o porque tenga invertido dinero en el proyecto de los eco-taxis, el regidor Fernando Torres Villarreal arremetió contra el gobierno estatal que preside Francisco García Cabeza de Vaca.

Les platico:

El pasado Jueves durante la sesión ordinaria del Consejo de Instituciones estuvieron invitados: Víctor Manuel Galindo, Delegado de Transporte Público en la ciudad; Óscar Méndez principal impulsor de los eco-taxis y supimos que fue invitado, pero no asistió, Joaquín Reyes Treviño, Secretario General del Sindicato de Taxistas, se imaginaran cuáles fueron los temas, pues no quiero abundar en ello.

Vayamos al punto. Cuando se abordó el tema de “eco-taxis” (recordaran que en el trienio de Canturosas se le dio mucho vuelo a dicho asunto, pero el gobierno del estado que en ese entonces era priista les dio “palo” y los 300 vehículos que se adquirieron tuvieron que ser embodegados). El regidor Fernando Torres en su condición de integrante del CI dijo:

“El gobierno del estado que hoy creí que iba hacer distinto por ser de otro color, sigue protegiendo esa actividad”, refiriéndose a que el único servicio de carros de sitio en Nuevo Laredo es el ya tradicional, pues a la fecha no se han dado más concesiones.

Agregó: “El gobierno con voluntad o no, está contribuyendo a que no exista una competencia y eso es una violación porque no debemos permitir que haya un monopolio, porque a todas luces se ve que el servicio es malo y caro. El gobierno del estado debe de “aperturar” esta actividad y no ser cómplice de ese monopolio que afecta la economía de la ciudad”.

Y remató: “¿Por qué la resistencia ahora del gobierno estatal de no permitir esa competencia, no me explico ese afán de proteger a ese grupo?”. Como dijera Don Cleto –tronco, molonco y hoja-

¿REGIDORES IDENTIFICADOS CON CCR EMPEZARÁN A ATACAR AL GOBIERNO ESTATAL?

Repetimos, no sé si Fernando Torres en verdad quiera el progreso de la ciudad, tenga algunos “billetitos” invertidos en el proyecto de los eco-taxis o ya recibió instrucción de Carlos Canturosas de iniciar ataques contra el gobierno estatal, hay que recordar que el ex alcalde por diversas acciones que realizó y ha realizado, se ha declarado anti cabecista.

Refiero esto porque Fernando Torres está identificado con el grupo de CCR, al igual que los regidores: Alfredo Guarneros, Adriana García Sanmiguel, Silvia Fernández Gallardo, Julia Elida Ortega de los Santos y claro la hermana del ex alcalde, Carmenlilia Canturosas; tenía mis dudas con el edil Carlos Bulás, pero el pasado lunes mientras el presidente municipal Enrique Rivas Cuéllar se dirigía a su conferencia matutina después de los honores a nuestros símbolos donde lo acompañan varios regidores y algunos Secretarios, Bulás se fue mejor a desayunar con Fernando Torres y Alfredo Gaurneros

Si esto es cierto no duden que vendrán reacciones de la capital cueruda.

HAY “TIRITO” EMILIO-JOAQUÍN-FERNANDO

Siguiendo con el tema de la junta del Consejo de Instituciones, como se imaginaran hubo molestia en Emilio Girón, presidente del CI porque el Sindicato de Taxista no mandó algún representante a la sesión. –Les valió un comino- dijo el “Torito” ante la descortesía del Sindicato de Taxistas.

Así mismo Fernando Torres que no dejo de criticar el servicio de los taxis amarillos, fustigó que después de las 9 de la noche no se encuentra un carro de sitio por ningún lugar y si lo encuentras te cobran un ojo de la cara, dijo.

Ante estos señalamientos Joaquín Treviño, líder de los taxistas en su peculiar forma de hablar repartió parejo, por un lado mencionó que no pudo ir a la junta porque ya tenía otros compromisos por lo que se disculpó, pero que él había estado ya en 2 sesiones anteriores del Consejo hablando de lo mismo, por lo que consideró que el tema estaba más que agotado, de tal manera que no entiende la molestia de Emilio, refirió, y sobre el comentario de Fernando dijo que en vez de preocuparse tanto por contar con un mejor servicio de taxis que solo a un sector de la ciudadanía beneficia, debería como regidor, preocuparse porque haya más seguridad en la ciudad, algo que beneficia a toda la población y así podrá encontrar taxis a toda hora, ¡tómala!……Hasta la próxima.

Comentarios, sugerencias y aclaraciones, enviarlas al correo

rubenige.arenas@gmail.com

