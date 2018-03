Fracturados PRI y MORENA en Nuevo Laredo

DESDE LA FRONTERA POR PEDRO NATIVIDAD Fracturados PRI y MORENA Nuevo Laredo Las disputas internas por el poder se han intensificado en los partido...

DESDE LA FRONTERA

POR PEDRO NATIVIDAD

Fracturados PRI y MORENA Nuevo Laredo

Las disputas internas por el poder se han intensificado en los partido PRI y MORENA en Nuevo Laredo.

En los tricolores son muchos lo que no están contentos con la candidatura que la dirigencia estatal le dio al ex alcalde, Daniel Peña Treviño.

Solo algunos líderes de sectores y organizaciones acudieron a respaldar al priísta en su registro como pre candidato, y aunque por ahí filtraron una foto con el líder de la CTM no quiere decir que apoye.

Daniel tiene mucho trabajo por delante antes de entrar en campaña e ir a pedir el voto ciudadano.

Lo primero que tendrá que hacer es lograr esa unidad que se ve muy difícil, y no porque los priístas no quieren participar en la contienda, ellos quieren volver a estar en el poder, lo que pasa es que están viendo que los principales puestos ya se los repartieron entre aquellos que ya se sirvieron del poder, que se hicieron ricos y que ahora van buscando más.

En Ciudad Victoria se dice que entre las primeras tres regidurías, ya están palomeados la ex diputada Local, Imelda Mangín Torre y el ex candidato a Diputado Local, Viviano Vázquez, y seguramente también lo está la ex alcaldesa, Mónica García.

También no olvidar que aún el PRI tiene que cumplirle al actual regidor, Jesús Valdez Zermeño, de enviarlo a la reelección y no creemos que Chuy quiera ir después de la quinta posición.

La situación es complicada, porque el líder de las maquiladoras también querrá sus posiciones en la lista de regidores y claro que peleará las primeras, y no olvidemos que la CNOP de Benjamín García Marín también buscará lo mismo, y la CNC y demás organismos como el que comanda Arnulfo Tejada Lara.

Y para rematar, se dice que en esa planilla deben de ir cinco jóvenes.

Es un duro panorama, porque los viejos priístas sí quieren apoyar a Daniel, pero a cambio de las mejores posiciones, por lo que es difícil que la militancia sea incluida.

Mientras que en MORENA, la división es muy marcada, por un lado los seguidores de Oscar Alarcón siguen con su lucha de exigir al partido que se le tome en cuenta para esa candidatura a la presidencia municipal que se ganó en la votación.

Sin embargo, el grupo liderado por Gastón Herrera, no dudan en lanzar consignas y hacer hasta lo imposible para impedir la llegada de Alarcón, pues para ellos la opción de un externo, sea del partido que sea.

Por cierto, ayer vimos que el ex candidato a Diputado Federal, Damián Soto, esta luchando para que los Morenos dejen esa división y vean por lo que se supone vela el partido, por el bienestar del pueblo y no de ellos.

La militancia de Morena tiene el sueño que López Obrador siga arriba en las preferencias electorales y que eso les ayuda a que en Nuevo Laredo tengan la posibilidad de conquistar la presidencia municipal, por eso un grupo está haciendo hasta lo imposible porque le den la candidatura a un externo, pues saben que Ramón Garza Barrios, Ramón Cantú u otro, traen mucho dinero para invertirle, algo que no ven en Oscar Alarcón, a pesar que es el único que realmente la merece.

La división es tan grande, que los morenos no se están dando cuenta que se están convirtiendo en lo que siempre criticaban de otros partidos y todo porque ahora se andan peleando el poder que creen pueda darse, en pocas palabras el lema de ver primero por el pueblo se les está olvidando.

LISTO RIVAS PARA ENTREGAR BECAS DEPORTIVAS

Este martes, el alcalde, Enrique Rivas Cuéllar, entregará las tarjetas bancarias a más de 200 deportistas beneficiados con el programa ‘Becas Deportivas’, en un evento a realizar en el Centro Cívico a partir de las 10 de la mañana.

Rivas destacó que las Becas Deportivas Municipales son para aquellos atletas más destacados de las diferentes disciplinas y justas deportivas municipales, estatales, regionales, nacionales y mundiales desarrolladas en 2017.

De igual forma, el mandatario anunció que del 22 al 24 de marzo, Nuevo Laredo será sede del Segundo Congreso Nacional de Pediatría y del Primer Congreso Estatal de Enfermería Pediátrica, con los que se busca mejorar la atención a niños y niñas y fortalecer la cultura médica para enfrentar las enfermedades que afectan a este grupo de la población.

PRI EN APRIETOS POR MULTA DEL IETAM

En buen aprieto se metió el PRI de Sergio Guajardo, después que el IETAM le negó aplazar la multa que le fue impuesta por 15 millones 747 mil 648 pesos.

La multa es porque el INE detectó irregularidades en la revisión de los ingresos y gastos del 2016 y 2017, en donde los nueve partidos fueron multados y donde el PRI fue el que más castigó recibió.

Sergio Guajardo buscaba que la multa fuera aplazada para no tener que pagarla en estos momentos de proceso electoral, sin embargo la ley es muy clara y el castigo de pagarse a la de ya.

En este 2018 el PRI tiene destinado cobrar 37 millones 048 mil pesos 335 pesos, por lo que recibe mensualmente 3 millones 087 mil 361, de los cuales se les descontará el 50% hasta cubrir la deuda total.

De las multas el PAN deberá pagar 2 millones de pesos y los demás partidos también tendrán descuentos en sus prerrogativas, aunque no tan fuerte como los priístas… ¿Qué, no?, lo invito a visitarme en www.hoylaredo.net… NOS LEEMOS.

