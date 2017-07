Fuera el fuero

Una Tras Otra Por Jesús Hernández García Desde que, SERGIO VILLARREAL, asumió el relevo de su tocayo en la SEDATU y de forma ex...

Una Tras Otra

Por Jesús Hernández García

Desde que, SERGIO VILLARREAL, asumió el relevo de su tocayo en la SEDATU y de forma ex profesa viajó a esta capital, MARCO IBARRA INFANTE, en su calidad de Coordinador de Delegaciones Federales para tomarle protesta ya se conocía la verdad del caso.

Y es que su tocayo, o sea, SERGIO GUAJARDO MALDOLADO, no propiamente presentó su renuncia para ir en pos de la Presidencia del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional de Tamaulipas.

No, al buen, CHECO, lo renunciaron y el depuesto funcionario federal propaló la versión y de manera habilidosa hasta se dejó ver en algunos comederos, para asegurar que él había tomado la determinación de cerrar su ciclo al frente de la SEDATU.

Muy al estilo de su amigo, ALEJANDRO GUEVARA COBOS, el buen, CHECO, quiso engañar a sus “adversarios” mandando una señal de que él sería el bueno para dirigir al partido, con el respaldo de los delegados “a modo” impuestos por, EGIDIO TORRE CANTU.

Pero las cosas no le salieron como el buen, CHECO, pretendía pues ya también se sabía que desde el Comité Ejecutivo Nacional del PRI se daba la línea para trabajar en torno a un mejor proyecto, representado por un cuadro de mayor pesaje, seriedad e identidad con clara identidad partidista y respaldado para abanderar las causas de cara al proceso venidero del 2018 y 2019.

Baje contexto, nos asegurar que no será, ALEJANDRO GUEVARA COBOS, menos, SERGIO GUAJARDO MALDONADO y ni de broma, ENRIQUE ARROLA, los que enarbolen la bandera tricolor en su deseo de resucitar.

El próximo Presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, nos insisten, será el ex alcalde, ex senador, ex Presidente del Partido tricolor en Tamaulipas, OSCAR LUEBBERT GUTIERREZ, llevando como segunda de abordo, por cuestiones estatutarias, a la actual dirigente interina, AIDA ZULEMA FLORES PEÑA.

UNA TRAS…San Luis Potosí, se convirtió en la entidad número 14 en eliminar el fuero constitucional a servidores públicos, incluido el Gobernador, Procurador, Diputados y Alcaldes.

Las reformas constitucionales aprobadas en sesión extraordinaria emergen luego de constantes protestas ciudadanas contra la corrupción y la impunidad.

Ahora también la medida alcanzará a los Secretarios de Gobierno y al Supremo Tribunal de Justicia.

Junto con el Estado de San Luis Potosí, gobernador por el priista, JUAN MANUEL CARRERAS LOPEZ, los de, Guanajuato, Morelos, Michoacán, Veracruz, Jalisco, Querétaro, Ciudad de México, Baja California, Yucatán, Nayarit, Nuevo León, Quintana Roo y Coahuila, también han aprobado la eliminación del fuero.

Y aunque en algunas otras entidades se da por entendido que seguirán el ejemplo, en estados como, Tamaulipas no se han dado expresiones que reflejen su interés, por lo menos no con mucha claridad.

En el entendido que de que la medida por sí sola no resolverá el grave problema de corrupción que impera en muchos gobiernos del país, aunque si enviaría un mensaje de aliento a las voces que claman justicia y castigo para los malos gobernantes.

Muchos como, TOMAS YARRINGTON RUVALCABA, EUGENIO HERNANDEZ FLORES y hasta, EGIDIO TORRE CANTU, señalados y acusados por malversas y operar millonarias fortunas, con ellos muchos de quienes desempeñaron cargos en diversas esferas del Poder público.

1.-UNA TRAS…Por cierto que ya causó alta, nos confirman, un cercano colaborador de, GUILLERMO MARTINEZ GARCIA, en una, de las pocas nóminas municipales tricolores de Tamaulipas.

Fue el que accionó el arma administrativa contra los enemigos del extinto mandatario, el mismo que levantó la mano amenazante para acallar voces discordantes con el sistema político, el que dilapidó el recurso cuando su Amo se lo pedía y logró cuantiosa fortuna que hoy en día le permite contar con prósperos negocios.

El Gobierno de, FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA, ya lo puede ubicar en una de las áreas cercanas al poder municipal y desde ahí comenzar a castigar a quienes se sirvieron del poder público y hoy insisten en seguir presumiéndose intocables.

Solo es cuestión de estirar la mano, de indagar un poco y comprobar que su forma lujosa de vida no la justificaría con el salario que percibía como simple administrador de una de las áreas más cuestionadas del pasado gobierno estatal.

