Fuera “recomendados”

DESDE LA FRONTERA

POR PEDRO NATIVIDAD

El presidente municipal, Enrique Rivas Cuéllar, está demostrando que en su gobierno cada uno de los funcionarios de los diferentes departamentos debe de demostrar con chamba, y no con “recomendaciones”, su capacidad, y quien quiera pasarse de vivo queriendo hacer como que trabaja, simple y sencillamente es despedido.

Muestra de ello es lo que sucedió al interior de la Secretaría de Bienestar Social, en donde el director Carlos Chapa, fue dado de baja porque no dio el ancho.

Desde hace mucho ya se sabía que el director era un “recomendado”, al que le gustaba llegar tarde, que no andaba en campo y que se iba temprano.

Retrocediendo el tiempo, recordemos que en la administración anterior, Ernesto Ferrara, fungía como Secretario de la dependencia, y tenía como directora a Lety Meneses.

En esa época, Lety Meneses, como buena directora, era la encargada de andar en campo, de atender las demandas, que los programas funcionaran bien, mientras que Ferrara era quien daba cuentas al alcalde y atendía las relaciones públicas, logrando sacar adelante a la dependencia.

Caso contrario sucedía en esta administración, en donde Carlos Chapa no atendía nada, que se la pasaba en la oficina en el aire acondicionado, mientras que Iliana Mediana hacía el papel de secretaria y directora a la vez, por lo que no le daba el tiempo para atender todo.

Es de aplaudirse la decisión del alcalde de dar de baja al ahora ex director, porque realmente se necesita a alguien que cuenta con la capacidad y experiencia para atender un departamento muy sensible, pues es el departamento encargado de llevar beneficios a la ciudadanía, algo que no se puede descuidar.

Habremos de esperar el nuevo nombramiento, esperando que sea alguien con mucha capacidad.

LOS AVIADORES DE “CHUCHIN”

Vaya descobijada que le dieron al alcalde de Matamoros Jesús de la Garza Díaz del Guante, mejor conocido como “chuchín”, a quien acusan de tener un grupo selecto de asesores, los cuales mas bien son “aviadores”.

Fue precisamente Ramiro Salazar, padre de la ex alcaldesa panista, Leticia Salazar, quien acusó a “chuchín” de tener un abultado cuerpo de asesores que cuentan con buenos sueldos, entre ellos señaló a Roberto González Barba, quien fue delegado del PRI.

Ante esta situación, el legislador anunció que se hará un exhorto desde el Congreso para exigirle al alcalde matamorense que rinda a detalle un informe sobre la situación de cada uno de esos super asesores.

Ramiro no anda tan errado, pues mientras el gobernador, Francisco Cabeza de Vaca y todos los municipios panistas aplican un plan de austeridad para ahorrar presupuesto, los alcaldes priístas mantienen infladas las nóminas porque dieron asilo a una gran cantidad de priístas que se quedaron sin chamba.

El problema no es que les haya dado chamba, el problema es que siguen cobrando como aviadores.

LA LUCHA DE YAHLEEL

La diputada federal neolaredense, Yahleel Abdala, sigue en su lucha por lograr que la importación de vehículos americanos sea más barata y así miles de fronterizos logren legalizar sus autos y ya no sean perseguidos por la autoridad federal.

La legisladora informó que este jueves se presentó en la Cámara de Diputados la Reforma a la Ley Aduanera, la cual pide que las importaciones de vehículos puedan ser más baratas y que todos puedan traer sus vehículos legales.

Dentro de la misma ley se especifica que el impuesto se aplique con base en el valor del carro y no sobre lo que quiere establecer la Secretaría de Hacienda, y así se bajen todos los costos.

Otras de las exigencias es que la depreciación de los autos americanos usados sea de 50%, en vez de 30%, con la idea de bajar los costos de importación.

La lucha de Yahleel es buena, una lucha que muchos legisladores a lo largo de los años han querido lograr y que se ha quedado en el aire.

Esperemos que en esta ocasión se logre y los fronterizos puedan legalizar sus autos, aunque lo vemos muy difícil, (más no imposible), porque ya sabemos que detrás de las negativas de la federación se encuentran las grandes empresas automovilísticas que ven un peligro en todo esto, pues perderían muchos clientes.

Suerte a Yahleel.

LE LLUEVEN BURLAS A ALMARAZ

Vaya que le llovieron burlas al alcalde de Ciudad Victoria, Oscar Almaraz, tras la presentación de las nuevas patrullas y el uniforme de los agentes de tránsito local.

Algunos quisieron defenderlo, diciendo que se trataba de una dependencia como las de primer mundo, de esas europeas, pero sinceramente era imposible no burlarse de esos colores tan floridos, fosforecentes, que hasta pena les da a los propios agentes usarlos.

En fin, Almaraz presentó a su nueva imagen, esperemos que así como les quitó el color anterior, así les haya quitado las mañas a los agentes y que realmente vayan a servir al ciudadano y no a desquitarse por obligarlos a usar tan colorido uniforme.

LOS ACIERTOS DE CABEZA DE VACA Y RIVAS

Los neolaredenses no se pueden quejar, el gobernador del Estado, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, sostuvo una gira de dos días por esta frontera, en donde se lograron grandes acuerdos con el país vecino, acuerdos que aunque muchos no lo quieran creer, serán de gran beneficio para los fronterizos.

Las reuniones con el comisionado de Agricultura de Texas, Sid Miller, fueron fructíferas, principalmente porque hay que recordar que el funcionario es de los que apoyaron y ahora trabaja de la mano con el presidente Donald Trump.

El mandatario tamaulipeco, anunció que no quitará el dedo del renglón para seguir fortaleciendo las relaciones con Estados Unidos, por ello se darán mas reuniones, confirmando que la siguiente será entre los secretarios de agricultura y ganadería, de todo el sur de Estados Unidos, Arizona, Nuevo México y California.

Cabeza de Vaca está demostrando que le preocupa lo que pueda suceder en la frontera, con la amenaza de deportaciones masivas y el tema del Tratado de Libre Comercio.

Por ello su objetivo es reunirse con líderes texanos para refrendar los lazos de amistad, para juntos analizar y entender que ambas naciones se necesitan y que ese mensaje se lo lleven a Donald Trump.

Destacar también el apoyo que el alcalde, Enrique Rivas, está dando al gobernador.

Rivas a estado a la altura de las exigencias de la agenda del Gober, ha respaldado en todo al mandatario y ha demostrado que como alcalde, también cuenta con la capacidad para buscar soluciones al tema migratorio.

Cabeza de vaca y Rivas, están acertando en sus decisiones, y por ello se esperan mas reuniones en Nuevo Laredo, frontera que el Gobernador, está tomando ya como su centro de operaciones… ¿Qué, no?, lo invito a visitarme en www.hoylaredo.net… NOS LEEMOS.

