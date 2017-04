Genera confianza gobierno de Cabeza de Vaca

CHISMORREO POR ALMA NIGER En su visita a Nuevo Laredo el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca aseguró que las acciones que ha emprendido...

CHISMORREO

POR ALMA NIGER

En su visita a Nuevo Laredo el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca aseguró que las acciones que ha emprendido su gobierno han estado generando confianza en la ciudadanía, lo cual era algo que se había perdido en anteriores gobiernos. Dijo que en su reciente encuentro con el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, le solicitó tener más comunicación, pero sobre todo coordinación, para emprender las debidas medidas de seguridad que requiere Tamaulipas, y sobre todo recibir mayor apoyo de la Federación para atacar los delitos como el robo de combustible, el trasiego de armas y el problema de migrantes. Manifestó que durante su campaña y su toma de protesta, y de hecho durante su mandado, ha dejado en claro que restablecer el orden en Tamaulipas va a llevar tiempo, pero poco a poco se ha ido trabajando en ello y eso es precisamente lo que ha generado confianza de la ciudadanía en su gobierno. De la misma forma hizo saber que durante el primer trimestre de este 2017 se generaron 16 mil empleos en la entidad, que superan los 15 mil que se crearon en todo el 2016, lo cual implica que se va por buen camino.

EXITOSA INAUGURACIÓN DE CONGRESO DE LA COMPETITIVIDAD

Con éxito se llevó a cabo la inauguración del Primer Congreso Regional para la Competitividad, celebrada en el Centro Cultural de Nuevo Laredo y la cual estuvo a cargo del Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, quien para tal efecto estuvo acompañado del Presidente Municipal, Enrique Rivas Cuéllar, además del alcalde de Laredo, Texas, Pete Saenz; el Secretario de Desarrollo Económico de Tamaulipas, Carlos Talancón; el Cónsul de Estados Unidos en Nuevo Laredo, Philiph Linderman; la Cónsul de México en Laredo, Texas, Carolina Zaragoza, entre otras personalidades, además de una asistencia de mil 200 personas. El mandatario estatal felicitó al alcalde por la celebración de este evento que dijo genera gran beneficio para Nuevo Laredo y Tamaulipas. Tras la inauguración vinieron las conferencias de diversos ponentes, debiendo continuar las actividades este viernes.

EMPRESARIOS ACAPARAN AL “GOBER”

Y los que salieron ganones fueron los empresarios, toda vez que tras inaugurar el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca el Congreso para la Competitividad, se dio una encerrona con estos en el mismo Centro Cultural. Fue una reunión privada que duró tres horas y aunque no se oficializó nada sobre lo que hablaron, se supo de manera extraoficial que los empresarios presentaron diversas propuestas al mandatario tamaulipeco y también se hicieron algunas observaciones sobre situaciones que les afectan. Aquí cabe destacar la gran disposición del Gobernador por atender a los empresarios, tanto que les dio tres horas para que se desahogaran.

PETE SAENZ CON LAS MANOS LIMPIAS

Uno de los personajes más abordados por la prensa en el preludio de la inauguración del Congreso de la Competitividad (aparte del Gobernador) fue el alcalde de Laredo, Texas, Pete Saenz. Y no es para menos, toda vez que ha sido muy sonado en nuestra ciudad el escándalo que se registra en la vecina población por la investigación que hace el FBI a algunas autoridades, por presuntas cuestiones de corrupción, y en lo que podrían estar involucrados reconocidos personajes de la política laredense. Pete Saenz lamentó los hechos y dijo que son vergonzosos y espera una solución que no afecte tanto la imagen de la ciudad. De hecho Saenz tiene mucho que ver porque el habría sido quien se opuso a ciertas acciones que tomó la mayoría del Cabildo y que de ahí deriva la investigación. Saenz hizo los señalamientos pertinentes en su momento, no lo tomaron en cuenta, y ahora ahí están las consecuencias. Al menos él tiene las manos limpias y esto le aumenta sus posibilidades de reelegirse.

CAMBIARÁ SISTEMA DE ENTREGA DE DESPENSAS

La entrega de despensas por parte del gobierno del estado se encuentra un tanto parada debido a que se vienen cambios en el proceso de otorgamiento de las mismas. Así lo hizo saber la señora Rosalía Saldívar de Rosas, delegada de la Secretaria de Bienestar Social del Estado de Tamaulipas en Nuevo Laredo. Según la mencionada, se va a generar un cambio prácticamente total en la entrega de las despensas, aunque no quiso adelantar nada sino hasta que haya información oficial al respecto. No obstante se sabe que ahora se pretende entregar una tarjeta a los beneficiados (tipo Lone Star de Laredo, Texas), y que con esta acudan al mandado a surtir la despensa básica, consistente en un promedio de 15 productos, con la posibilidad de repetir algunos, dependiendo de sus necesidades. Suena bien el asunto, pero hay que esperar los datos oficiales.

PONDRÁ COMAPA MEDIDORES INTELIGENTES

La Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA) tiene en venta nuevos medidores de agua que son inteligentes, y operan bajo sistema de telemetría. Son medidores que permiten bajo un sofisticado sistema conocer el consumo de agua diario, y en base a esto tener un control sobre el mismo. Permite además que en caso de alguna fuga de agua, se pueda detectar con facilidad. De momento los medidores están disponibles para comercios e industrias, y tienen un costo promedio de 20 mil a 30 mil pesos, dependiendo el tipo de tubería que se maneje. Según Rodolfo González Morales, titular de la COMAPA, se van a instalar los primeros cuatro en los negocios del nuevo complejo comercial de Reforma y Paseo Colon y una maquiladora ya pidió otro más. Para este año se espera instalar unos 45. Sea pues.

EXITAZO DE LOS MIÉRCOLES CIUDADANOS

El pasado miércoles por la tarde el Presidente Municipal de Nuevo Laredo, Enrique Rivas Cuéllar, encabezó el programa “Miércoles Ciudadanos”, celebrado en el fraccionamiento El Progreso de Reservas Territoriales, a donde acudieron más de 600 personas, lo cual demuestra el gran éxito que está teniendo este programa de contacto directo con la ciudadanía. Y de hecho en cuanto el alcalde llega al lugar, empieza a atender a la gente, que se le arremolina y le solicita tal o cual petición e inmediatamente el munícipe gira instrucciones para que se dé respuesta inmediata a la gente. Y así, durante toda su estancia, el alcalde atiende directamente a los ciudadanos, y de gran modo, siempre con una sonrisa, de ahí que la gente aproveche para lograr sus objetivos, muchos de los cuales son comunes con el resto de la ciudadanía.

JÓVENES AL RESCATE DEL PRI

A raíz del comentario que publiqué en la edición anterior en sentido de que el joven priísta Javier Lozano Rodríguez ya alzó la mano para buscar dirigir al PRI de Nuevo Laredo, han surgido voces de apoyo a favor del mencionado. Y no solo eso, sino que hay comentarios en sentido de que definitivamente en el rescate del PRI van a tener mucho que ver los jóvenes. Y en este sentido hay muchos dispuestos a trabajar, y que de hecho han estado trabajando y siguen haciéndolo, a favor del tricolor. Ahí están Juan Juanes Carrizales, Rafael Armendáriz, José Manuel García, Llulia Negrete, Jackie Piña Celio y muchos otros, que no se han rajado como se andan rajando los viejos militantes, y sobre todo aquellos que ya han tenido amplias y variadas oportunidades en el PRI. A la mayoría de los mencionados ni siquiera se les ha tomado en cuenta, por lo que ya es tiempo de ello. Ya estuvo suave de que nomás los quieran para los mandados.

