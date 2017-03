Geño de oro

PERIPLO POLÍTICO Por: Ambrosio Garza Dragustinovis Ni modo que la población de Tamaulipas no esté enterada que el origen las enormes fortunas de algunos...

PERIPLO POLÍTICO

Por: Ambrosio Garza Dragustinovis

Ni modo que la población de Tamaulipas no esté enterada que el origen las enormes fortunas de algunos socios del Club Campestre Victoria son el descarado robo.

Tras la captura de MÓNICA ROCA PÉREZ se puso en evidencia que al menos cuatro familias han encabezado el saqueo a los tamaulipecos durante los últimos dos sexenios.

Se trata de familias como HERNÁNDEZ FLORES, TORRE CANTÚ, GONZÁLEZ LOZANO y PÉREZ CANTÚ, poniendo en claro porqué EUGENIO le dio la “bendición” a RODOLFO para ser candidato del PRI a la gubernatura y tras su muerte le cedió el cargo a EGIDIO TORRE.

La captura de MÓNICA el miércoles por la tarde puso a temblar la clase política capitalina ligada al PRI, lógicamente que quienes tienen cola que les pisen.

Trasciende que EUGENIO HERNÁNDEZ había ordenado a quienes formaban parte de su pandilla, que no viajaran a los Estados Unidos por las investigaciones que existían haya en su contra.

Incluso señalaba que cuidaran bien donde pisaban y hasta se condujeran con bajo perfil, para evitar llamar la atención en México ni muchos menos en Tamaulipas.

***QUÉ TAN CIERTO SERÁ… que MÓNICA ROCA pactó con el Gobierno de Estados Unidos la reducción de su condena y el respeto a sus cuentas en ese país a cambio de su cooperación, igual y como lo hizo CINDY APAC… Será cierto que esta determinación de la dama ya puso a temblar a EUGENIO HERNÁNDEZ y a todos los cómplices de este porque sabe mucho… No se entiende de otra manera que MÓNICA sabiendo la situación en que estaba haya viajado hasta los Ángeles California, así como así… Imagínese una condena menor y no tocar la enorme fortuna por entregar a EUGENIO… ¿CÓMO QUE SUENA ATRACTIVO, O NO?

HUMBERTO RANGEL, EL DIPUTABURRO

No cabe duda que los políticos emanados del Partido Verde Ecologista de México en la entidad son unos verdaderos parásitos, unas carroñeras rémoras del presupuesto.

Allí tiene a HUMBERTO RANGEL, conocido como “El Diputaburro”, quien en lugar de exigir a sus compañeros de legislatura que investiguen a fondo las cuentas de ex gobernadores y ex alcaldes, trata de desviar la atención con cosas pueriles para seguir cobrando en el Congreso local.

Este diputaburro nomás emplea la tribuna del Congreso local para perder el tiempo, pues lo único para lo que HUMBERTO RANGEL fue contratado por el difunto PRIGOBIERNO.

Anda exigiendo que se “investigue a fondo” los residuos peligrosos que fueron depositados en el relleno sanitario de Victoria e inicie los procesos judiciales contra los responsables.

Pero este diputaburro calla, porque no se da ni por enterado, la enorme contaminación en ríos, lagunas y el mar que suceden en la zona sur de Tamaulipas.

Mientras que los verdaderos saqueadores de la entidad, los asesinos presupuestales del pueblo, los violadores de ilusiones de Tamaulipas andan libres, el “Diputaburro”, quiere saber quién tiró jeringas y condones en el basurero.

Se le olvida al “Diputaburro” que él llegó al cargo por la complicidad de su partido con el ex gobernador EGIDIO TORRE CANTÚ, quien durante 6 largos años comandó la “mafia en el poder”… DICEN… DIREMOS…

BUSCAN “TUMBAR AVIADORES” EN ALTAMIRA

El director de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Altamira, ESAÚ GAMALIEL ORTIZ, señala que más de 300 personas serán denunciadas por cobrar sin trabajar.

La población conoce a este tipo de personajes como “aviadores”, es decir que estaban dentro de la nómina pero sin desquitar el salario que puntualmente recibían.

También se ha detectado que eran gentes ligadas al PRI de Altamira y que eran apadrinados por ARMANDO LÓPEZ FLORES, GRISELDA CARRILLO REYES, GENARO DE LA PORTILLA, JAVIER GIL ORTIZ y demás fauna.

Se maneja, como secreto a voces, que los actuales diputados locales, CIRO HERNÁNDEZ y VÍCTOR MERAZ, cuando trabajaban bajo las órdenes de ARMANDO LÓPEZ, también tenia gente que cobran sin trabajar.

GAMALIEL ORTIZ apunta que los aviadores percibían sueldos entre los mil y los 4 mil pesos por mes y ya los encargados del departamento Jurídico están tomando cartas en el asunto para fincar responsabilidades.

El funcionario puntualizó que en el Ayuntamiento de Altamira, al comienzo de la presente administración, se dieron de baja a 1,500 personas y entre ellas iban los 300 aviadores.

***QUÉ TAN CIERTO SERÁ.- que esta medida de “hacer pagar” el billete entregado a los aviadores tiene por propósito mantener a raya al PRI de cara a la relección… será cierto que ALMA LAURA no gobierna para bien de los altamirenses sino para sus bolsillos… DICEN… DIREMOS…

GOBIERNO DE ETC, ENTRE ROBOS Y SUBEJERCICIOS

En contralor gubernamental, MARIO SORIA LANDERO, evidenció que el gobierno de EGIDIO TORRE CANTÚ manejó con ineptitud más de 5 mil millones de pesos, es decir que no los ejerció.

Lo anterior demuestra que EGIDIO y su pandilla, por andar en la robadera, haciendo negocios turbios y enviando lana al extranjero, no supieron en qué aplicar este recursos, por lo que el actual gobierno deberá reembolsarlo.

A pesar de la evidente ineptitud del anterior gobierno, CARLOS “El Tibio” GARCÍA ya dejó en claro que no va a investigar ni a perseguir a EGIDIO TORRE CANTÚ.

No hay que olvidar que en el sexenio anterior a través de sus alabadores mediáticos, los lustradores de zapatos con la lengua, los revolcadores de boletines y los pregoneros a sueldo, se manejó que fue el “sexenio de la austeridad”.

Es decir que mientras EGIDIO TORRE decía al pueblo que no había recursos para atender todas las necesidades de la población, se caía en subejercicio por el orden de los 5 mil 470 millones 837 mil 424 pesos nomás en el año anterior, es decir en el 2016.

A pesar de que CARLOS “El Tibio” GARCÍA no quiere tocar al ex gobernador ni con la hoja de una comparecencia, el contralor MARIO SORIA confirmó que el gobierno de FRANCISCO GARCÍA se vio obligado a regresar a la Federación el recursos que su inepto antecesor no ejerció.

De los más de 5 mil millones de pesos, 70% de esos no supieron como ejercerlos (ni robárselos) JORGE ÁBREGO ADAME y MANUEL RODRÍGUEZ MORALES, quienes fungieron como ineptos secretarios de Finanzas y Obras Públicas respectivamente…

El que realmente pierde con la ineptitud de EGIDIO TORRE CANTÚ fue el pueblo tamaulipeco, porque no se ejercieron los recursos en obras y acciones de beneficio colectivo… ¡QUÉ INEPTITUD!

CONGRESO ES TAPADERA DE LA CORRUPCIÓN

De nada le ha servido a CARLOS “El Tibio” GARCÍA, haber sido diputado federal en los periodos del 2006-2009 y 2012-2015, porque es fecha que todavía no sabe ni con cuántas gordas llena.

Y a pesar de haber sido secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público en 2 ocasiones e integrante de las Comisiones de Economía, de Población y de Tecnologías de la Información y Comunicación, nomás se demuestra que es un vulgar vividor de la política.

Y es que el alcalde de Matamoros, JESÚS DE LA GARZA DÍAZ DEL GUANTE, después de haber sido señalado de mantener a una caterva de aviadores, es decir de vividores profesionales cobrando como asesores, en el Congreso local lo recibieron como su fuera “soldado rescatado”.

Los tamaulipecos sintieron asco y repulsión al darse cuenta que CARLOS “El Tibio” GARCÍA GONZÁLEZ le organizó un “día de campo” en el Congreso al alcalde de Matamoros, en lugar de llamarlo a cuentas para que aclare la situación de los llamados “aviadores” en su Ayuntamiento.

Y es que JESÚS, en compañía de toda su pandilla de saqueadores, fue al Congreso local a tomarse la foto y a picarle los ojos al pastor legislativo, pues la gráfica demuestra claramente que goza de total impunidad.

Ya nomás faltaba que todos los diputados, obedeciendo la voz de su amo “El Tibio” GARCÍA, recibieran al alcalde de Matamoros, y a toda su pandilla, hincados y con la boca abierta… ¡QUÉ DESCARO!

DULCE, CHILE Y MANTECA

***QUÉ TAN CIERTO SERÁ… que donde hay verdaderos aviadores disfrazados de empleados en la delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente, pues esta dependencia está convertida en un elefante blanco… Será cierto que su titular, AURELIANO SALINAS, protege a una caterva de aviadores emanados del PRI, pero que en breve se le acabará la chiche porque tendrá que salir huyendo cuando truene el cuete contra su cuñado EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES…

***QUÉ TAN CIERTO SERÁ… que se cumplió la profecía con relación a varios alcaldes y diputados de corte priista a quienes los del PAN les advirtieron que: de que se van se van… Será cierto que sí se cumplió la profecía de que se fueron… se fueron, pero gracias a CARLOS “El Tibio” GARCÍA, se fueron sin castigo… de que se van se van, sin castigo, dicen los tamaulipecos…

***QUÉ TAN CIERTO SERÁ… que tras la detención de MÓNICA ROCA PÉREZ, brotaron más nombres de los cómplices de EUGENIO HERNÁNDEZ… será cierto que los diputados priistas SUSANA HERNÁNDEZ y CARLOS MORRIS, así la ex primera dama ADRIANA GONZALEZ, el padre y hermano de esta, al igual que el ex gobernador EGIDIO TORRE CANTÚ junto con la ex magistrada electoral MARCÍA GUADALUPE PEREZ CANTÚ, ya no pueden presumir que están muy tranquilos… DICEN… DIREMOS… TAN-TAN…