Glafiro, experiencia calada

DESDE LA FRONTERA

POR PEDRO NATIVIDAD

En Nuevo Laredo, ya hemos hablado que dentro del PAN existen varios personajes que podrían ser tomados en cuenta para la candidatura a la Diputación Federal, entre los que destacan, el agente aduanal Gary Pedraza, el regidor Manuel Canales, el secretario del Ayuntamiento Raúl Cárdenas y la regidora Imelda Sanmiguel.

Sin embargo no debemos de descartar al actual Diputado Local, Glafiro Salinas, quien podría ser considerado también para esta candidatura ya sea por la vía de elección o por la plurinominal.

Dicen que para la elección del 2018, el gobernador busca candidatos con experiencia que sepan que hacer cuando lleguen a la Cámara de Diputados.

Ese hombre de experiencia podría ser Glafiro Salinas, pues hay que recordar que ya estuvo una vez en esa posición, en donde tuvo muchos aciertos y lo mejor que ahora ya sabe cuales son las puertas que se deben tocar para conseguir los recursos para beneficio de los tamaulipecos.

Hemos platicado con Glafiro en varias ocasiones y si algo le apasiona es hablar sobre su paso por la Diputación Federal, donde acepta que cuando llegas por primera vez no eres tomado mucho en cuenta, pues te toman como novato y quienes en realidad sobresalen son aquellos que ya estuvieron en esa posición en varias ocasiones.

Asegura que si tuviera otra oportunidad, le gustaría competir nuevamente por esa diputación federal, pues asegura que con la experiencia adquirida haría un mejor papel y hay que aclarar que en su primera vez logró mucho.

Además, Glafiro es muy conocido en Nuevo Laredo, ya ha jugado en dos ocasiones, en dos procesos electores y ambos los ha ganado holgadamente.

Por eso nos atrevemos a decir que Glafiro también podría ser considerado para la candidatura, pues cuenta con todo, voto garantizado entre los ciudadanos y experiencia para legislar.

CHUY VALDEZ PODRIA SER BUEN CANDIDATO

Mientras que por el PRI Nuevo Laredo, el candidato que más presencia ha tenido en las ultimas fechas es el regidor, Jesús Valdez Zermeño.

Jesús mantiene presencia en las colonias, además que su paso por el PRI local en dos ocasiones como presidente, lo pone como favorito, después que hizo ganar al partido que veía de ambas derrotas.

Chuy quiere, fue el primero en levantar la mano, sabe los riesgos, pero aún así no se echa para atrás y está decidido a enfrentarlo todo.

Su ultima hazaña fue lograr el triunfo de la actual Diputada Federal, Yahleel Abdala, a pesar de que su propio partido a nivel estatal ya lo daban por perdido.

ELISEO CASTILLO FUE LLAMARADA DE PETATE

¿Alguien podría decirnos que sucedió con Eliseo Castillo, aquel que vino a usurpar la dirigencia del PRI Nuevo Laredo?

Preguntamos porque desde que tomó el control del partido ya no se le ha visto, bueno algunos lo han visto en Ciudad Victoria, pero en Nuevo Laredo nadie sabe cómo van las estrategias que está poniendo en marcha para llevar al PRI al triunfo en el 2018.

Es más, parecer que la dirigencia priísta se mudo a la sala de regidores de Municipio neolaredense, pues los únicos boletines que hablan del PRI salen de la oficina del regidor Jesús Valdez.

Eliseo Castillo brilla por su ausencia, los priístas siguen desorientados y sintiéndose agredidos por ser excluidos de la dirigencia.

Hace unos días estuvo platicando con algunos militantes y coinciden que el enviado de Sergio Guajardo solo vino a entregar el partido. ¿Será?

CHAVIRA OTRA VEZ POR LA INDEPENDIENTE

Una vez más saltó el gallo, Francisco Chavira anunció que va una vez más como candidato independiente.

En entrevista banquetera, el ex candidato a gobernador, asegura que no quitará el dedo del renglón de buscar posiciones políticas para acabar con la corrupción.

Aunque aclaró que aún no decide por cual posición irá y en que ciudad, lo que si es cierto es que una vez más lo veremos, en esta ocasión en las elecciones del 2018, en donde no solamente él buscará candidatura, si no que a la vez apoyará a los candidatos independientes que quieren registrarse.

Todos conocemos a Chavira, sabemos que es un hombre combativo y que nunca ha desistido a esa revolución que inició hace muchos años… ¿Qué, no?, lo invito a visitarme en www.hoylaredo.net… NOS LEEMOS.

