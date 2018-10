Gloria Molina se despide sollozando

Una Tras Otra Por Jesús Hernández García Escasas han sido las participaciones de la diputada local del PAN ante el pleno del Congreso Local,...

Una Tras Otra

Por Jesús Hernández García

Escasas han sido las participaciones de la diputada local del PAN ante el pleno del Congreso Local, BEDA LETICIA GERARDO HERNANDEZ.

Generalmente se ha ausentado en repetidas ocasiones anteponiendo intereses de índole sindical o por tener que atender el problema de salud que le aqueja y el de su esposo, también diputado albiazul, PEDRO LUIS.

Sin embargo, este miércoles no había como evadir su responsabilidad, como presidenta de la Comisión de Salud, era una imperante acudir a la comparecencia de, GLORIA MOLINA, Secretaria de Salud.

Quizá fue la emoción, el miedo escénico o la falta de condición física lo que hizo a la legisladora cañera perder el aire en repetidas ocasiones y quedar expuesta a un repentino desmayo en plena sesión de comparecencia.

BEDA, demostró no estar echa para tareas parlamentarias, su menuda figura la quiso traicionar, así como ella lo hizo con los trabajadores sindicalizados del Instituto Mexicano del Seguro Social, cuando mediante una serie de artimañas impuso a su marido, PEDRO LUIS, Secretario General de la Sección X.

Su papel de esquirol funcionó a la perfección, ella quedó bien con la funcionaria estatal y mal parada ante los tamaulipecos por no advertir lo que está ocurriendo en el terreno de salud.

GLORIA MOLINA GAMBOA, cerró el ciclo de comparecencias ante el pleno del Congreso Local, lo hizo sin tanto brillo y hasta para presumir que en la Máxima Tribuna Popular de Tamaulipas si se le permite discernir y emitir opiniones sin ser limitada.

“Aquí si me dejan opinar, me siendo en libertad, no como en otros lados” dijo en alusión a las esferas gubernamentales.

Para no sentirse desamparada la funcionaria llevó porra, pues obligó a empleados y titulares de áreas a pasar lista de asistencia.

Literal, apostada en las escalinatas que conducen al pleno del Congreso y la parte alta del recinto una mujer, con lista en mano, se encargaba de corroborar la asistencia de los Subsecretarios, directores y jefes de áreas.

En la parte final de su exposición, GLORIA MOLINA, se despedía emocionada, casi sollozando agradecía a su hija y a sus colaboradores por haber trabajado a su lado.

Una especie de despedida que luego la funcionaria rechazaba.

Mientras eso ocurría y ya en conferencia de prensa su vocera, también chiapaneca de nombre LUCIA ZAMBRANO, pretendía condicionar las preguntas de los reporteros, pero éstos la ignoraban.

LUCIA, recibía el mismo trato que estaba acostumbrada a dar a los empleados, médicos y enfermeras que desempeñan tareas directivas.

1.-UNA TRAS…De traidor y vendedor de candidaturas no bajan a JOSE BENITEZ, el mismo sujeto que llevará, YAHEEL ABDALA CARMONA, como Secretario General del Comité Directivo Estatal del PRI.

En el municipio de el Mante la militancia lo recuerda bien, BENITEZ, fue promotor de numerosos connatos entre sus correligionarios, hasta mentadas de madre hubo.

La exdiputada federal deberá tener mucho cuidado y no fiarse de su par.

COMENTARIOS

Jesusher63@hotmail.com

cntnotas@hotmail.com

