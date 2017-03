Habrá viaje a Cancún

CHISMORREO POR ALMA NIGER Nuevo Laredo contará a partir de este verano con un vuelo directo a Cancún, esto gracias a que empezará a...

Nuevo Laredo contará a partir de este verano con un vuelo directo a Cancún, esto gracias a que empezará a operar en esta ciudad fronteriza la empresa Magnicharter, la cual ofrecerá paquetes turísticos hacia la mejor playa de México que incluyen hoteles, recorridos y todo el mitote. El Presidente Municipal, Enrique Rivas Cuéllar, confirmó la tarde de éste miércoles la operación de dicha compañía, y en breve directivos de la misma, junto con autoridades municipales darán a conocer los pormenores de los viajes, costos y todo lo demás. Pero ya es un hecho, y la idea es realizar dos viajes por semana, tanto de ida como de vuelta. Esto sin duda es un gran logro del alcalde Rivas que habrá de beneficiar a la ciudad, pues atraerá turistas. Por ello no cabe duda que continua la modernidad en Nuevo Laredo.

CELEBRARÁ EL PRI SUS 88 AÑOS

Este sábado el Partido Revolucionario Institucional (PRI) estará cumpliendo 88 años de su fundación, y en lo que compete al comité municipal de dicho instituto político, que dirige Viviano Vázquez Macías, se va a festejar con una guardia de honor y arreglo floral en las tumbas de los ex dirigentes del tricolor, esto a partir de las ocho de la mañana en el panteón Jardín de los Ángeles. Se espera la asistencia de todos los directivos así como representantes de sectores y organizaciones. Y posteriormente a las 11 de la mañana se llevará a efecto una brigada médico-asistencial en la colonia Francisco Villa, donde se ofrecerán diversos beneficios a los asistentes. Sea pues.

REALIZARÁ DIF CAMPAÑA DE CIRUGÍA DE CATARATAS

Una nueva campaña gratuita de cirugía de cataratas inició el Sistema DIF Nuevo Laredo que preside la señora Adriana Herrera Zárate. Dicho evento se llevó a cabo en el Centro de Rehabilitación Integral (CRI) donde se dieron cita 173 personas que aspiran a ser tomadas en cuenta en este programa, mismas que serán evaluadas por personal médico y dependiendo su estado serán atendidas. Las operaciones están programadas para el 22 y 23 de marzo en la Cruz Roja, haciéndose notar que el Sistema DIF absorberá el gasto de cada una de las cirugías las cuales valen alrededor de 17 mil pesos en clínicas privadas.

MÁS CALLES PAVIMENTADAS

Otras dos calles pavimentadas fueron entregadas por el Presidente Municipal, Enrique Rivas Cuéllar, la tarde de este miércoles, en Reservas Territoriales. La primera de ellas fue en calle Himeneo entre Bulevar Canseco y Selene con una superficie de mil 723 metros cuadrados y una inversión de 1 millón 202 mil 132 pesos, y la segunda fue en Privada Monte Olimpo, entre Bulevar Gea y Esfinge, con superficie de mil 392 metros cuadrados e inversión de 952 mil 200 pesos. Ambas pavimentaciones fueron con asfalto, y los vecinos de las mismas agradecieron los trabajos realizados. Acompañaron al alcalde en estos eventos los síndicos Dorina Lozano Coronado y Gustavo Mondragón Bolado, así como los regidores Imelda Sanmiguel Sánchez, Silvia Fernández Gallardo Boone, Nora Hinojosa García, Fernando Torres Villarreal, Alfredo Guarneros Carranza y Carlos Bulás Villarreal, éste último representante del sector donde se llevaron a efecto las obras.

EXTIENDE COMAPA PROGRAMA DE DESCUENTO

La Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA) extendió para el mes de marzo el “Programa del 100 por ciento de descuento en recargos y accesorios”, esto dado el éxito tenido. Prueba de esto es que a través de dicho programa se ha logrado poner al corriente más de 3 mil usuarios en lo que va del año, a quienes la paramunicipal condonó 3 millones de pesos. Cabe citar que para poder hacer un convenio de pago la paramunicipal requiere sólo un anticipo del 20 por ciento del total del adeudo a pagar. Por lo tanto los morosos de la COMAPA tienen más oportunidad para ponerse al corriente, todo es cuestión de que se acerquen a las oficinas.

POLÍTICA DE PUERTAS CERRADAS

Por cierto que ya son varios los usuarios de la COMAPA que se quejan de la política de puertas cerradas en dicha dependencia. Y es que dicen que el acudir a hablar con el gerente es casi imposible, pues hay una serie de filtros que no les permiten el acceso a dicha oficina. Y cuando llegan a pasar, por lo regular la oficina está con la puerta cerrada, siendo que anteriormente era usual ver la oficina abierta y el gerente con solo ver a la gente la invitaba a pasar para que expusiera tal o cual caso. Ojala Rodolfo González Morales, gerente actual de la COMAPA, mejore el servicio en este sentido. Se entiende que no es político, pero la posición que ocupa sí que lo es.

NOTARIOS PÚBLICOS PREOCUPADOS

La detención por parte de autoridades estatales de dos notarios públicos de Ciudad Victoria que incurrieron en un fraude a un particular, ha puesto a temblar a notarios públicos de muchos otros municipios del estado sobre quienes igualmente pesan denuncias de abusos en su actuar. Para empezar la acción ha sido bien aplaudida por la ciudadanía, pues se demuestra que en el nuevo gobierno del estado que encabeza Francisco García Cabeza de Vaca, no hay cabida la impunidad, y que quien la hace la paga. Esto da confianza a muchos en denunciar ilícitos similares, que a decir verdad son muy comunes pues hay muchos notarios “transas” que lejos de despachar debidamente, se despachan y con la cuchara grande. Nuevo Laredo no es ajeno a este tipo de situaciones, por lo que algunos notarios ya andan un tanto preocupados de que les puedan descubrir sus abusos. ¡Aguas, porque sobre aviso no hay engaño!

LO ÚLTIMO

La diputada local Beda Leticia Gerardo Hernández es la nueva presidenta de la mesa directiva del Congreso del Estado para el mes de marzo, en tanto que su suplente es la diputada Nohemí Estrella Leal… Para este jueves está programado que el Rector de la UAT, Enrique Etienne Pérez Del Río rinda su tercer (y tal vez último) informe de actividades justamente al frente de la máxima casa de estudios. El acto está programado a las 12 del mediodía en el teatro Universitario de la Rectoría. Se habla que una vez que comparezca se iniciarán una serie de cambios al interior de la UAT… En el marco del Mes de la Mujer, el Presidente Municipal, Enrique Rivas Cuéllar, corroboró su compromiso con las mujeres, haciendo notar que en su gobierno se aplica la equidad de género en todas las áreas municipales, lo cual es cierto, pues nunca antes en una administración municipal habían laborado tantas damas, como ahora… ¿Quién es la directora municipal a la que le apodan “La Calceta”?, por aquello de que “está para meter la pata” jejejeje.

