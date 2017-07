Hacer algo por el pueblo

DESDE LA FRONTERA POR PEDRO NATIVIDAD Ayer tocamos el tema de la temporada de la cubeta llena de cangrejos. Hablamos que los políticos, el...

DESDE LA FRONTERA

POR PEDRO NATIVIDAD

Ayer tocamos el tema de la temporada de la cubeta llena de cangrejos.

Hablamos que los políticos, el diputado Carlos de Anda, el ex diputado Jorge Valdez y el regidor, Fredy Guarneros, se han pronunciado en contra de la construcción de la autopista que se ampliará del tramo La Gloria al kilómetro 26.

El primero llama corruptos y hasta rateros a aquellos funcionarios del Gobierno Federal que dieron en concesión esa ampliación.

El segundo llama a revelarse y no pagar la cuota una vez que la autopista esté funcionando.

Y el tercero, asegura que esa autopista es parte de la nueva carretera que se construirá hacia el Puente Colombia y que le quitará todo el transporte de carga a Nuevo Laredo.

Los tres tienen sus argumentos, pero a nuestro punto de vista, estas quejas, esas fuerzas deberían ser mejor utilizadas y en lugar de criticar o de llamar a la rebelión, deberían buscar un bien común, en donde el beneficiado sea el pueblo.

La ampliación de la autopista ya está dada, está aprobada y ya nadie la puede detener, en pocas palabras es un hecho y en 18 meses estará funcionando y el estar lanzando consignas contra su construcción solo lleva un fin, hacer quedar mal a los gobernantes en turno.

Así brinquen y pataleen los panistas, priístas, perredistas y hasta los ciudadanos, el Gobierno Federal ya dio la orden, ya está aprobada y no habrá marcha atrás.

Lo que si es extraño y hay que decirlo, es que nadie, absolutamente nadie se dio cuenta que el Gobierno Federal tenía ese proyecto y lo echo andar desde el año pasado, sin que algún político haya dicho algo a favor o en contra.

Ni Carlos de Anda, ni Jorge Valdez, ni Fredy Guarneros, ni Yahleel Abdala se dieron cuenta de esta situación, lo que significa que nos chamaquearon, y nos incluimos, porque como periodistas también debemos estar atentos.

En fin, la chamaqueada ya esta hecha, la autopista pronto comenzará y nada, ni nadie podrá detenerla.

Ahora lo que se debe hacer y si es que en realidad los tres que mencionamos están luchando por su pueblo y no por un grupo político, es unirse para buscar que la carretera que nos dejarán como libre sea digna, amplia y que no represente un peligro para los automovilistas que deseen utilizarla.

Pero un frente donde se antepongan los intereses políticos y se de paso a los intereses de los ciudadanos, utilizando las redes sociales para llamar a la unión, pero sin acusar, señalar, ni desprestigiar, ni buscando culpables.

Olvídense de la ampliación de la autopista, esta ya está dada, ya no hay marcha atrás, una obra que debemos de reconocer, será privada, pero que dará mayor competitividad a la ciudad y que acortará el tiempo de llegada a esta frontera.

Ahora hay que concentrarse a que esa carretera libre sea en verdad amplia, en donde quienes decidan utilizarla no corran los riesgos de sufrir un accidente ante el trafico intenso de tráileres.

Creo que están a tiempo para unirse, para tocar puertas ante el gobierno federal, acudir a las instancias correspondientes, para gestionar que también nos dejen una buena carretera libre, pero repito, ante las instancias correspondientes y no solo lanzandose dimes y diretes en el Facebook.

Es hora de unirse por un bien común.

RECIBE GARY PEDRAZA EMBESTIDA

Quien ya está recibiendo los primeros golpes políticos, es el Presidente de la Asociación de Agentes Aduanales, Edgardo Pedraza Quintanilla.

En los últimos días se le ha señalado de estar trabajando para obtener un puesto político en las elecciones venideras.

Si se dice eso, es porque ya muchos políticos, que se la han pasado viviendo del presupuesto, ven al agente aduanal como una amenaza. .

Dicen que trabajo mata grilla, y eso es muy cierto y a nuestro punto de vista, el presidente de los agentes aduanales no ha hecho más que trabajar.

Antes, la queja más común contra los agentes aduanales, era que no informaban, que no hacían nada, que solamente se enriquecían y no aportaban nada a Nuevo Laredo.

Hoy vemos que las cosas han cambiado, con Edgardo los agentes aduanales han tenido más apertura, se informa todo lo que hace, incluso hasta lograron ganar las presidencia nacional.

Dice una frase muy conocida, si no haces nada te critican, pero si haces algo, también, y esto exactamente está sucediendo en los agentes aduanales, donde a pesar que se está demostrando trabajo, hay personajes que siempre van a criticar.

Y sobre el tema político, hasta ahorita Edgardo se ha dedicado a trabajar y nunca ha hablado del tema.

GARCIA MARÍAN SIGUE FIRME EN LA FSTSE

Benjamín García Marín reafirmó su poder político y tomó protesta como integrante del nuevo Comité Directivo Estatal de la FSTSE en su periodo 2017-2021.

Marín, ha sabido mantenerse y no como muchos que lo hacen bajo compadrazgos, sino que lo hace con trabajo y por ello recibe el respaldo incondicional de los agremiados.

En el caso de la FSTSE, hemos sido testigos de cOmo García Marín ha trabajado para darle beneficios a quienes lo componen.

Pero a la vez, también sigue con el liderazgo en la CNOP, organismo que fortalece al PRI.

Benjamín es de los que demuestran que se puede ser buen líder, y que eso solo se logra con mucho trabajo… ¿Qué, no?, lo invito a visitarme en www.hoylaredo.net… NOS LEEMOS.

