DESDE LA FRONTERA

POR PEDRO NATIVIDAD

Hará MORENA registro masivo

En el partido MORENA insisten en mantener todas sus acciones en lo oscuro, como si se tratara de algo que nadie debe darse cuenta, cuando se supone que están en plena elección y deben de darle a conocer al pueblo todo lo que hacen.

En Tamaulipas, insisten en mantener en silencio el tema de sus candidatos a presidentes municipales, al grado que aún siguen reservándose los nombres, es más, ni las dirigencias estatales, mucho menos locales, saben hasta el momento quiénes serán esos elegidos.

Mientras los demás partidos acuden a los comités electorales municipales a registrar a sus candidatos y darlo a conocer a todo mundo, en MORENA esos candidatos siguen escondiéndolos.

Y decimos esto porque ya se supo que el registro de esos candidatos de MORENA, se realizará el martes, pero se anuncia que será un registro masivo, un registro en paquete.

Resulta que los 43 candidatos a alcaldes no se registrarán en el IETAM de su municipio, si no que tendrán que trasladarse a Ciudad Victoria, en donde realizaran un registro en lo oscuro, solitos, sin llevar gente, ni nadie que les eche porras.

Se dice que la orden que tiene de MORENA Nacional, es que vayan y se registren, pero que no gasten dinero en movilizar gente, pues se supone que su máximo líder y candidato a Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, regresará a Tamaulipas, y ha ordenado que ese dinero mejor se gaste en llevarle gente a su mitin.

En pocas palabras, los candidatos a presidentes municipales de MORENA acudirán a registrarse el martes a partir de las 10 de la mañana, pero irán solitos, nada de llevar porras, y mucho menos eso de gastar dinero.

REGISTRARA PRI A DANIEL PEÑA ESTE LUNES

Aunque el partido no ha emitido comunicado alguno, se sabe que el PRI Nuevo Laredo registrará este lunes a Daniel Peña como su candidato a Presidente Municipal.

El PRI también ha mantenido una especie de silencio en torno a su candidatura, principalmente porque aún no ha podido darle una solución a los sectores y organizaciones en torno al tema de la planilla.

El candidato es Daniel, eso no hay duda, ahora habrá que ver cuánta gente poder reunir en su registro.

PLEITO EN EL PRI NUEVO LAREDO

Y ya que hablamos del PRI Nuevo Laredo, existe muchos que están enojados porque las regidurías se las repartieron entre los mismos de siempre, aquellos que ya disfrutaron de las mieles del poder y que ahora han arrebatado todo a aquellos que pensaban que tendrían una oportunidad.

Para empezar, vaya anotando en la primera regiduría a la ex alcaldesa, Mónica García Velázquez, y en la segunda repetirá Jesús Valdez Zermeño.

Aquí le vamos a parar, porque esas posiciones están siendo muy criticadas, principalmente la primera, porque dicen que Mónica está bajando de nivel porque después de ser Presidente Municipal, ahora pelea una regiduría.

Dicen que dice que ella no la pidió, si no que se la ofrecieron, porque saben que cuando sea regidora, no andará levantando la mano como lo han hecho los priístas que ya han sido regidores, lo que parecer ser una pedrada para Jesús Valdez.

Y no solo eso, en esas regidurías va Benjamín García Marín, líder de la CNC y Alejandro López “El Pony”, líder de la CNC, y Ana Laura Anzaldua, Líder de ONMPRI.

Y también Imelda Mangín y demás priístas de la vieja guardia que ya bebieron de esa ubre municipal (algunos en muchas ocasiones) y que dejaran como siempre a la demás militancia, viendo como el chinito… ¿Qué, no?, lo invito a visitarme en www.hoylaredo.net… NOS LEEMOS… Comentarios pedropnatividad@gmail.com

