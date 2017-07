Hermano de ex alcalde alcanza hueso

CHISMORREO POR ALMA NIGER Arturo Peña Treviño es el nuevo titular del programa Comedores Comunitarios. Sustituye en el cargo a Leticia Barrera, quien tuvo...

Arturo Peña Treviño es el nuevo titular del programa Comedores Comunitarios. Sustituye en el cargo a Leticia Barrera, quien tuvo un buen desempeño, y cumplió su ciclo. Arturo es buen elemento y se espera que tenga un buen desempeño en su nueva encomienda. Evidentemente habrá quien considere que tuvo el apoyo de la diputada federal, Yahleel Abdala Carmona, para llegar al cargo, dado a que fue su coordinador de campaña, pero la realidad es que él ha hecho buen trabajo político y como tal fue considerado. Se espera que con esto se mejore aún más el servicio en los comedores comunitarios. No hay que olvidar que Arturo es hermano del ex alcalde Daniel Peña Treviño.

SALE CONVOCATORIA PARA BECAS MUNICIPALES

Desde este lunes se publicó la convocatoria para el registro de beneficiarios de las becas municipales, tanto ordinarias como de excelencia y de educación especial, del ciclo escolar 2017-2018. Pero ojo el registro de becarios iniciará hasta el mes de agosto, con día por definir, de momento solo se están dando a conocer las bases de la convocatoria. La novedad es que ahora el registro será vía electrónica, es decir a través de la página www.nlg.gob.mx que es la del gobierno municipal. Esto es fin de que no haya aglomeraciones y la gente ande a la vuelta y vuelta, ya que ahora el tramite podrá hacerse desde la comodidad del hogar a través de la computadora e incluso del teléfono celular. Aunque claro que habrá quienes no le entienden aun a la modernidad electrónica, pero para ello se dispondrá de personal de educación para asistirlos en el llenado de la forma. Una vez que se empiece a realizar el trámite se recomienda se pongan datos correctos, pues caso contrario al revisar los documentos oficiales y detectar falsedades, se cancelará el registro. Para agosto se empezara a revisar la papelería y en septiembre se empezaran a autorizar las becas, que se espera sean alrededor de 16 mil con un promedio de 68 millones de pesos de inversión. La lana empezará llegar a partir de octubre, con el retroactivo correspondiente.

PARA MEDIADOS DE OCTUBRE OPERARÁ KIA

Para el 15 de octubre se ha programado la inauguración de la empresa Kia, la cual vendrá a ofrecer sus variados vehículos a esta ciudad fronteriza. El Presidente Municipal, Enrique Rivas Cuellar, así lo anuncio durante la conferencia de prensa de este lunes, en que informo que se vio con directivos de la compañía automotriz la semana pasada, quienes así se lo aseguraron, además que informaron que la inversión que están realizando asciende a los 60 millones de pesos. Kia sin duda alguna va a ser de gran competencia para otras agencias automotrices de la localidad, ya que tiene una gran variedad de vehículos y a precios muy competitivos. Aparte va a venir a generar una considerable cantidad de fuentes de empleo. Otro logro más sin duda del Gobierno de la Modernidad.

DIPUTADA AMERICANISTA

Una vez más la diputada federal Yahleel Abdala Carmona hizo equipo con el Presidente Municipal, Enrique Rivas Cuellar, esto durante la conferencia tradicional de los lunes, en que ambos funcionarios hicieron entrega de más apoyos a escuelas, consistentes en mini-splits de aires acondicionados. Fueron seis las instituciones beneficiadas. Y más tarde los dos principales políticos del pueblo acompañaron a la prensa en un convivio donde por cierto afloro el tema futbolístico. Y es que Yahleel, como aficionada de las Águilas de América asistió el pasado domingo a la toma de la foto del club de aficionados, que por cierto no junto mucha gente, pues a lo mucho serían unos 400 de los más de 6 mil que esperaban juntarse. Sin embargo los pocos que fueron demostraron su pasión por su equipo. Aunque claro que no ha faltado quien haga escarnio de la poca asistencia. Pero no pasa nada, es parte del show.

APRUEBA CABILDO 10 REGLAMENTOS

Diez nuevos reglamentos municipales fueron aprobados por el Cabildo de Nuevo Laredo en la sesión celebrada este lunes, quedando pendiente solo uno más. Cabe señalar que esto es importante ya que con ello se fijarán las normas del Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018. Los reglamentos aprobados son los siguientes: de Plazas, Parques, Jardines y Monumentos; Alumbrado Público; Servicio de Limpieza; para el Mantenimiento de la Vía Pública; de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Asimismo la Protección y Conservación del Patrimonio Histórico, Cultural y Natural; para el Funcionamiento de los Mercados Públicos Municipales; de Planeación Gubernamental y para la Industria, Comercio y Prestación de Servicios y se modificó el Bando de Policía y Bien Gobierno. Queda pendiente el Reglamento de Construcción de Nuevo Laredo, toda vez que está siendo analizado en foros por empresarios del ramo de la construcción.

OFRECEN PACHANGÓN A LOS DEL CBTIS 137

El regidor Alfredo Guarneros Carranza se ofreció a organizarles una fiesta de graduación de lujo a los alumnos del CBTIS 137 que tuvieron que realizar dicho festejo en un taller mecánico, esto debido a que la jefa de grupo no pagó completo el servicio del salón de recepciones, banquete y sonido, que habían contratado. Freddy en cuanto se dio cuenta de la situación se puso en contacto con alumnos y les ofreció el Silverado Rodeo, aparte de la música (según se tiene entendido ya van tres grupos) y aparte el banquete. Además otras gentes se han estado sumando, como es el caso de Laura Zarate Quezada, quien igualmente ofreció por su parte el apoyo. Que bien por Freddy y Laurita que demuestran estar con la gente.

UN GOL

Excelente el servicio en Chema y Lupe, donde por cierto en las mañanas tienen todo el servicio de Marla hasta las dos de la tarde. Y como tienen su televisionsota, pues pueden ir a ver hasta la repetición matutina de las novelas. Además de una a cuatro son las comidas de Chema Lupe. Así que de 1 a 2 pm los indecisos pueden hacer acto de presencia, pues todavía tienen chance de comer bisquetes u optar por una comida corrida.

LO ÚLTIMO

La regidora Raquel Guajardo Martínez sigue en reposo. El viernes acudió a la Presidencia Municipal con la intención de asistir a la Junta de Cabildo, pero se sintió un poco mal y decidió irse. Este lunes tampoco asistió a la sesión, aunque evidentemente su ausencia está justificada. Pero está en recuperación…Ya abrió una nueva tienda Del Sol en Reforma y Guanajuato. Esperemos que les vaya mucho mejor que como les fue en Reforma y Anáhuac. Al menos ahí están más visibles y hay más espacio para estacionarse… Pues según dijeron en el PAN que iban a iniciar unas brigadas ciudadanas a fines de junio, y luego que inicios de julio, y pues hasta el momento no se les ha visto chamba. A ver si Imelda Sanmiguel Sánchez ya se pone las pilas… Un poco más restablecido se encuentra el dirigente del Sindicato de Maquiladoras, Luis Eduardo Martinez López, luego de que en días pasados cayera en cama a consecuencia de males respiratorios. Afortunadamente ya se le ve mejor… Para todos aquellos que se preocupan por mi hígado y mis riñones les aviso que fui con el doctor para que me quitara las ganas de tomar. Así es que ahora me verán tomando, ¡pero sin ganas!

