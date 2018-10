Hernández Flores-AMLO

Una Tras Otra Por: Jesús Hernández García Aunque, CARLOS ROMERO DESCHAMPS, aceptó a regañadientes el voto secreto en la elección de 36 seccionales sindicales...



Por: Jesús Hernández García

Aunque, CARLOS ROMERO DESCHAMPS, aceptó a regañadientes el voto secreto en la elección de 36 seccionales sindicales en las que se registraron varias planillas.

Aquí en Tamaulipas, concretamente en la Sección Uno de Madero, su esbirro, ESDRAS ROMERO VEGA recurrió al viejo recursos del amago para conseguir el registro de su planilla y llevar mano para agenciarse, por segunda ocasión, la Secretaria General del Sindicato Petrolero.

El voto secreto, figura que no existía en los estatutos, permite a los trabajadores decidor por la planilla de su conveniencia, lamentablemente en el caso de Tamaulipas solo se permitió el registro de una sola planilla y de esa forma se allana el camino al exdiputado local y federal.

Y aunque la ministra en retiro y virtual Secretaria de Gobernación del Gobierno Federal electo, OLGA SANCHEZ CORDERO, sostiene que el partido político del presidente electo no juega en la contienda, aquí, ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, dijo a los reporteros que las cosas cambiarán en la vida política de los sindicatos.

A su arribo al aeropuerto PEDRO JOSE MENDEZ, AMLO, fue recibido con protestas de trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social que le denunciaron la forma “mañosa” en la que se eligió al Secretario General, PEDRO LUIS RAMIRES PERALES, diputado local del PAN con licencia y esposo de la también legisladora albiazul, BEDA LETICIA GERARDO HERNANDEZ, exdirigente sindical.

Los inconformes piden no entregar la toma de nota, hasta que se investiguen las irregularidades cometidas por “la pareja” y se castiguen hechos delictivos en los que se ven involucrados y presuntamente cometidos al amparo del fuero.

Y aunque, LUIS RAMIRE PERALES, padece cáncer y por esa misma razón solicitó licencia para dejar la diputación local no deja de persistir en su deseo de suceder en el cargo sindical a su “mujer” por los beneficios o “tranzas” que desde esa posición se pueden hacer y lograr sendos beneficios.

La pareja es señalada por la venta de plazas y condicionar una serie de beneficios a quienes les dieron su respaldo, pero incumplieron con su trabajo parlamentario, convirtiéndose en los diputados más improductivos y faltistas de la actual legislatura local.

UNA TRAS…Cuando pretendía ingresar a Palacio de Gobierno, junto con su hermano ABDIES, para estar presente en la reunión que sostuvo ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR con el Gobernador, FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA, el representante del partido Encuentro Social en la entidad, ENOC PINEDA MORIN, recibió el cerrón y se le conminó a buscar otra entrada, pero sin lograr su cometido.

La que, si recibió un trato preferente, casi con pétalos, fue la diputada local de MORENA, MARIA DE LA LUZ DEL CASTILLO TORRES, también lo fue para, NOEMI ESTRELLA y la diputada federal, OLGA SOSA RUIZ, esta última de las legisladoras tamaulipecas más productivas y participativas.

1.-UNA TRAS…En el vuelo comercial que trasladó a esta capital a, ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, coincidieron con el presidente electo de México dos hermanas de, EUGENIO HERNANDE FLORES, quien este miércoles cumplió años y lo festejó en prisión.

ELSA y ALICIA, aprovecharon la ocasión para saludar e intercambiar algunas palabras con el presidente electo y hacerle entrega de unos documentos, más tarde se fundieron en efusivo saludo con, JOSE RAMON GOMEZ LEAL, EL JR.

Por cierto, que al encuentro que sostuvieron, ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR y FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA, en Palacio de Gobierno, concurrió la diputada local del PRI, SUSANA HERNANDEZ FLORES.

2.-UNA TRAS…En su encuentro, de más de dos horas, con el Gobernador, FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA, el presidente electo de México, ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, anunció que en su plan de pasificación enviaría a ciudades con alto índice delictivo, como Reynosa, más de 600 elementos para reforzar los operativos.

Dijo conocer cada uno de los 43 municipios, por que los ha recorrido, y con ello la problemática de cada región.

En conferencia de Prensa en la que estuvo presente, FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA, AMLO, propuso cambiar la política de lo espectacular por la responsabilidad, dijo que en su gobierno no va a perseguir a nadie porque no es su fuerte la venganza.

“Vamos a ver hacia adelante, no nos vamos a quedar anclados en el pasado, necesitamos llevar a cabo una transformación que va a significar erradicar, abolir la corrupción, pero no vamos a perseguir a nadie, hay instancias legales, pero como política no está el perseguir a nadie”.

Dijo que es una imperante cambiar ya la política de lo espectacular por una política seria, responsable…

¿Qué se hacía antes para engañar?

-Se metía a la cárcel a un personaje, a dos, a tres, algunos casos chivos expiatorios y todo mundo aplaudía y el gobierno que hacía eso terminaba empapado, manchado de corrupción, hacían lo mismo, todo era una farsa, eso ya no, nosotros vamos a actuar con responsabilidad, necesitamos ver hacia adelante, tenemos que crecer, generar empleos, garantizar bienestar al pueblo, pacificar al país”.

Y terminó “Si nos metemos al espectáculo, al circo, vamos a perder mucho tiempo, además no nos alcanzarían las cárceles, los juzgados, necesitamos ver hacia adelante”.

