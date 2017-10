Independientes desprecian candidatura a la diputación federal

Arena Política Por Rubén Arenas Galán Dieron las 12 de la noche del 4 de octubre y ningún ciudadano acudió a la Junta Distrital...

Arena Política

Por Rubén Arenas Galán

Dieron las 12 de la noche del 4 de octubre y ningún ciudadano acudió a la Junta Distrital del INE en esta ciudad a manifestar su intención de aspirar a una candidatura independiente a la diputación federal por el primer distrito de Tamaulipas, de tal manera que en el próximo proceso electoral, la boleta por dicho cargo no tendrá candidatos independientes.

Hasta la tarde del miércoles 4, solo 3 personas habían por lo menos hablado a la Junta Distrital preguntando por los requisitos, sin embargo ninguna de ellas se presentó con su documentación.

De acuerdo a Manuel Moncada Fuentes, Vocal Ejecutivo de la JD, era necesario cumplir con la manifestación de intención para que luego de validar sus requisitos, permitirle el recabar firmas de apoyo ciudadano y continuar con el proceso, pero al no haber interés, repetimos, no habrá candidatos independientes a la diputación federal por el Primer Distrito Electoral de Tamaulipas, que con la nueva redistritación ahora solo comprende Nuevo Laredo.

Es cierto que los aspirantes podrían dirigirse directamente al Consejo General, pero Moncada Fuentes señaló que tampoco recibió alguna notificación de dicho órgano electoral.

Hablando de la elección federal, será el 8 de octubre fecha límite para que los interesados en aspirar a la candidatura independiente por la presidencia de la república manifiesten su intención, como ya lo hizo público el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, el “Bronco”, pero veremos si se presenta ante el Consejo General del INE en la ciudad de México antes de este domingo, se dice que sus bonos han ido a la baja.

En el caso de la candidatura a la Senaduría, los interesados tendrán hasta el 9 de octubre, pero creemos que por Nuevo Laredo tampoco se presentar nadie. En lo que refiere a la elección local, esa se cuece aparte pues no en todos los estados habrá elección de presidente municipal como en el caso de Tamaulipas o el de diputado local como en algunas otras entidades; en cuanto a la elección de alcalde por Nuevo Laredo, sabemos de por lo menos 2 casos donde sí se registraran candidatos independientes.

NO ES OFICIAL LO DE MARGARITA

Ya que hablamos de la candidaturas independientes, este jueves se dio a conocer a nivel nacional una información donde Margarita Zavala, aspirante a la candidatura a la presidencia de la república por el PAN, dejaba supuestamente las filas de Acción Nacional para manifestar su intención de participar como independiente para el 2018, sin embargo en charla con gente cercana a Zavala Gómez del Campo, me dijeron que eso era falso, que tal noticia se dio luego de una comentario que hizo el periodista Ciro Gómez Leyva en su programa de radio transmitido por la cadena Radio fórmula y los demás medios se fueron con la finta –Donde he visto eso-

Así mismo me informaron que este viernes 6, Margarita Zavala ofrecerá una conferencia de prensa a las 2 de la tarde desde la Ciudad de México, donde hará un posicionamiento en torno a dicha información; más tarde la ex primera dama dio conocer lo de la conferencia a través de su twitter. Estaremos al pendiente de tal pronunciamiento, ya que entre los presidenciables, Margarita es la única mujer, mejor posicionada.

EL “CAVACISTA” ELISEO CASTILLO NO DIJO NADA

Tanto se esperaba la llegada del Delegado Especial del PRI a Nuevo Laredo para que pusiera orden en un priismo que ha sido vapuleado en un par de ocasiones de fea manera, que se crearon muchas expectativas con su arribo, pero lamentablemente para los priistas que esperan un cambio de raíz, el Delegado tricolor no dijo nada interesante en la conferencia de prensa que ofreció la tarde del jueves.

Castillo Tejeda dijo que primero se hará un diagnóstico de cómo está trabajando el partido, -imagínese a estas alturas-.

Pues aunque el señor se jacta de ser casi de Nuevo Laredo, no sabe entonces como están las cosas, le pregunte si estaban a tiempo en caso de iniciar este análisis, sobre todo porque el proceso electoral 2017-2018 arranco hace un mes, me contestó que sí, ya veremos.

Sobre la salida de Viviano Vázquez tampoco dijo nada importante, pues comentó que el cambio se dará hasta que Viviano, gente del ex alcalde José Manuel Suárez, decida si acepta o no la invitación del dirigente estatal Sergio Guajardo Maldonado como Secretario Adjunto, o sea que no hay fecha. Algunos priistas que no quieren a Vázquez Macías señalan el por qué premian a Viviano con una Secretaría Adjunto, pero no se enojen, no se les olvide que si lo mandan al Comité Estatal, tal vez lo dejen fuera de la planilla para el 2018.

El delegado tampoco precisó si están las condiciones dadas de unidad que pide Guajardo Maldonado para visitar Nuevo Laredo y “chanceo” con la promesa de visita por enésima vez de Enrique Ochoa Reza a Ciudad Victoria este viernes, por lo que todos andarán de “borloteros” en Viky City, a ver si el dirigente nacional no los vuelve a dejar plantados.

A seguir esperando todos aquellos priistas que piden un cambio total de su partido.

EPÍLOGO:

Con una inversión de 2.5 millones de pesos, se dio el banderazo oficial de entrega de apoyos a familias que resultaron afectadas por las lluvia torrenciales de la semana pasada, el alcalde Enrique Rivas Cuéllar dio la salida a las unidades cargadas de refrigeradores, colchones, estufas, enceres domésticos y demás artículos.

“Un gobierno puede ser responsable de la banqueta hacia afuera, pero en esta ocasión somos un gobierno humanista y el motor principal que nos mueve es la dignidad de la persona” externó el munícipe……Hasta la próxima.





