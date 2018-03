DESDE LA FRONTERA POR PEDRO NATIVIDAD Inicia fuerte el frente PAN-PRD-MC Este viernes dieron inicio las campañas electorales federales y quien inició fuerte, sin...

DESDE LA FRONTERA

POR PEDRO NATIVIDAD

Inicia fuerte el frente PAN-PRD-MC

Este viernes dieron inicio las campañas electorales federales y quien inició fuerte, sin perder el tiempo, fueron los candidatos del Frente PAN-PRD-Movimiento Ciudadano.

Los candidatos a Senadores, Ismael García Cabeza de Vaca y Elena Figueroa, fueron los primeros en salir a eventos, al igual que el candidato a Diputado Federal por el Distrito Uno de Nuevo Laredo, Salvador Rosas Quintanilla.

Los tres candidatos van por el mismo rumbo, con una bandera firme de beneficiar al pueblo tamaulipeco.

Crear un Ingreso Básico Universal, bajar precio de gasolinas y reducir IVA al 8 por ciento en la frontera, son las propuestas centrales de su campaña, la cual también enarbolarán los demás candidatos a diputados federales azules.

El frente PAN-PRD-Movimiento Ciudadano, sabe lo que le lastima a los tamaulipecos, sabe que la gasolina sube cada vez más, que el IVA ya no es el mismo, afectando el patrimonio familiar, principalmente cuando acuden a comprar sus alimentos, pues los salarios siguen siendo los mismos de bajos.

Es por ello que están serán sus principales propuestas de campaña, para si el voto les favorece, llevarlas hasta la alta tribuna.

ALGUNOS EN FACE OTROS EN TERRITORIO

En el PRI Estatal, los candidatos a Senadores, Yahleel Abdala y Alejandro Guevara, también iniciaron campaña, aunque de diferente manera.

La neolaredense Yahleel solo subió un video con su mensaje de campaña, mientras que Alejandro Guevara fue más intenso al recorrer los parques turísticos del sur de Tamaulipas.

Por cierto, Alejandro fue el que lanzó la primera piedra al pedir a sus contrincantes de los demás partidos a practicarse el antidoping, además de su declaración 3 de 3.

Y el candidato a Senador de Morena, Américo Villarreal, tuvo una rueda de prensa y un mitin son simpatizantes.

CHAVA ROSAS DEMUESTRA MUSCULO

En Nuevo Laredo, quien demostró musculo es el candidato a Diputado Federal, Salvador Rosas Quintanilla, quien presentó a parte de su equipo de trabajo, el cual está conformado por una gran cantidad de seguidores que se han unido para llevarlo al triunfo.

Chava Rosas fue claro que tienen la experiencia para legislar, pero sobre todo, que sabe las necesidades de Nuevo Laredo, y sabe cómo hacerle, para desde el Congreso conseguir que esta frontera sea un detonante del sector económico.

Habló sobre su trabajo a lo largo de estos años, sobre las gestiones que se han logrado para que Nuevo Laredo crezca, resaltando la última donde se están inyectando recursos suficientes para que el Puente Tres sea más eficiente.

El candidato del PAN-PRD- Movimiento Ciudadano, inició el primer día de campaña reuniéndose con todo su equipo de trabajo, realizando pegoteos y con un gallo por el sector centro.

JUANES CARRIZALES PREFIRIO NO HACER MUCHO RUIDO

Por el PRI, el candidato a Diputado Federal por el Distrito Uno, Juanes Carrizales, sí hizo campaña pero de manera privada, pues no hubo convocatoria para medios de comunicación.

Lo único que se supo, a través de redes sociales, es que primero se reunió con unas treinta personas de la Asociación Leandro Valle que es de afiliación priísta.

Por la tarde su jefe de prensa subió una foto del candidato con unas 15 mujeres, y otra con un grupo de empleadas de maquiladoras.

HERIBERTO CANTU, FRENTE A FUNDADORES

Mientras que el candidato a Diputado Federal por MORENA en Nuevo Laredo, Heriberto Cantú Deandar, fue el último en salir a campaña, al encabezar un evento frente al monumento a Fundadores ya por la noche.

Dentro de sus propuestas legislativas, Heriberto promete bajar el ISR al 20 por ciento y aumentar el salario mínimo en la frontera.

El candidato fue acompañado de la militancia morenista, entre los que destacó el ex alcalde priísta, Ramón Garza Barrios, quien llegó muy saludador, además de ex regidores y ex funcionarios panistas.

PVEM SALIO A CAMINAR Y NUEVA ALIANZA HASTA EL LUNES

Y por parte de los partidos pequeños, el candidato a diputado federal del Verde Ecologista, Gustavo Pantoja, salió a saludar gente en la plaza principal, donde aprovechó que se encuentran los vendedores de artículos para el Día de la Coneja.

Y lo más sorprendente es el candidato o candidata (desconocemos quién será), de Nueva Alianza, de quien se dice, se tomará sus vacaciones de Semana Santa, por lo que iniciará campaña hasta el lunes.

Ya sabemos que los partidos pequeños van de mero trámite, por ellos que no se espera una campaña de altura de su parte, al contrario, tratarán de evitarse la fatiga lo más que puedan… ¿Qué, no?, lo invito a visitarme en www.hoylaredo.net… NOS LEEMOS.

