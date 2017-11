Irñia solo el PAN en Tamaulipas

CHISMORREO POR ALMA NIGER La dirigente del Partido Acción Nacional (PAN) en Nuevo Laredo, Imelda Sanmiguel Sánchez, estuvo el pasado fin de semana en...

La dirigente del Partido Acción Nacional (PAN) en Nuevo Laredo, Imelda Sanmiguel Sánchez, estuvo el pasado fin de semana en Ciudad Victoria, donde participó en la reunión del consejo político estatal del PAN. Lógicamente trajo noticias y una de ellas es que de acuerdo a lo manifestado por el dirigente estatal del blanquiazul, Francisco Elizondo Salazar, al menos hasta el momento en Tamaulipas no se tiene contemplado realizar una alianza con otros partidos, por lo que a nivel estatal y local el PAN iría solo en la próxima contienda electoral. Respecto al Frente Ciudadano por México se habla que este se llevará a cabo a nivel nacional, más no a nivel Tamaulipas. De hecho todavía falta que se consolide el Frente, pues a como se ven las cosas el proyecto de Anaya, Barrales y Delgado, puede naufragar.

NO HAY FRENO PARA NADIE EN EL PAN

Por cierto que Imelda Sanmiguel Sánchez también comentó que hasta el momento no hay impedimento alguno para que algunos panistas anden promoviendo su imagen, en pos de alguna posición. Dijo que mientras no utilicen las siglas del PAN y respeten al partido en todos los aspectos legales y políticos, son libres de actuar, aunque bajo sus propias responsabilidades. Imelda dijo esto luego de que se le preguntara si Edgardo “Gary” Pedraza Quintanilla tiene autorización de promoverse, a lo que dijo que no se le puede impedir eso, y aclaró a la vez que el mencionado es miembro del PAN y por lo tanto tiene derechos políticos, reiterando que siempre y cuando respete a la institución. O sea que esos que le traen tirria a “Gary”, no están logrando su cometido de minimizarlo.

CONFERENCIA DE RIVAS

En su tradicional conferencia de los lunes el Presidente Municipal, Enrique Rivas Cuéllar informó que el próximo 2 de diciembre se llevará a cabo la Segunda Campaña de Vacunación Contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), enfocada a niños de 9 a 11 años. Se espera aplicar 3 mil 600 dosis. Esto se hace con el apoyo de Clubes Rotarios y el grupo empresarial Palos Garza. Informó igualmente que el director de Protección Civil y Bomberos, Omar Enríquez Sánchez fue seleccionado por la Embajada de Estados Unidos para recibir un curso especial sobre Preparación y Respuesta de Emergencias. También anunció que se está viendo con autoridades americanas el agilizar los trabajos de remodelación de la aduana en el puente uno, y con ello la posibilidad de pasar el carril Sentri al dicho cruce, a fin de aminorar las filas en el puente dos. Esto sería temporal. También invitó a comerciantes interesados en vender en el Mercado NLD a registrarse, pues el 9 de diciembre se inaugura formalmente dicho espacio, que ya cuenta con un refrigerador para preservar los productos. Y de improviso se presentó en el lugar un robot copia de R2-D2 de Star Wars que fue llevado por jóvenes que le agradecieron al alcalde el apoyo para realizar un evento denominado “Hacketon”, los días 16 y 17 de diciembre en la sala “Sergio Peña”, y cuya entrada será gratis para todos los asistentes.

APRUEBAN PRESUPUESTO DE EGRESOS

Y más tarde se celebró Junta de Cabildo en la que se aprobó el presupuesto de egresos para el 2018 el cual asciende a 2 mil 863 millones 386 mil 657 pesos con 98 centavos. Una cifra récord con la que evidentemente se podrán seguir haciendo grandes obras el año entrante. Asimismo se aprobó un nuevo fraccionamiento que será Valles de Anáhuac 2, el cual contará con mil 200 lotes habitacionales. En este sentido el regidor Jesús Valdez Zermeño respaldó el proyecto, indicando que si bien es cierto que hay muchas casas abandonadas, también la gente pide casas nuevas. Y de la misma forma se autorizó darle un nuevo destino a un remanente del ejercicio fiscal 2017 por 3 millones 076 mil 060 pesos del Fortanum, y con lo cual se comprarán siete patrullas para Tránsito Municipal.

SIGUE LA PAVIMENTACIÓN DE CALLES

Y todavía más tarde, el alcalde Enrique Rivas Cuéllar y gran parte de los miembros del Cabildo y funcionarios municipales acudieron a inaugurar tres obras de pavimentación con concreto hidráulico, la primera en la colonia Hipódromo, exactamente en la calle Pedro Arguelles entre Venustiano Carranza y Diagonal Lincoln, con superficie de 2 mil 135 metros cuadrados e inversión de 3 millones 398 mil 756 pesos, y otras dos en la colonia Constitucional, siendo estas en Artículo 19 entre Artículo 123 y Artículo 130, con superficie de 3 mil 023 metros cuadrados e inversión de 4 millones 334 mil 681 pesos, y la segunda en Artículo 17 entre Artículo 123 y Artículo 130, con área de 3 mil 121 metros cuadrados y una inversión de 4 millones 507 mil 973 pesos. En los tres eventos la gente agradeció ampliamente los beneficios.

USURPANDO FUNCIONES

Ahora resulta que en la delegación de la Secretaría de Bienestar Social del gobierno del estado se andan cargando medallitas que no les competen. Y es que resulta que en esta dependencia andan ofreciendo a la gente el descuento del 50 por ciento en el trámite de la licencia de manejo, lo cual es algo que en todo caso compete a la Oficina Fiscal del Estado, dependiente a su vez de la Secretaría de Finanzas, el ofrecer tal beneficio. Así pues, mientras en dicha delegación no cumplen con su chamba, pues no se les ve entregando despensas y otros beneficios que deben dar, se meten en la chamba de otros, y así justificar un trabajo que no están realizando. O sea que son candil de la calle y oscuridad de la casa.

EL INFORME DE YAHLEEL

Para este próximo viernes primero de diciembre está programado el informe de actividades legislativas de la diputada federal, Yahleel Abdala Carmona, acto que se llevará a cabo en el Centro Cívico de Nuevo Laredo en punto de las 12 del mediodía. Evidentemente se espera una gran asistencia de seguidores de Yahleel, quien a decir verdad ha hecho un buen trabajo legislativo, pues ha logrado muchos beneficios para Nuevo Laredo, trabajando de la mano con el alcalde Enrique Rivas Cuéllar, algo que la verdad no se veía desde hace muchos años, y menos entre representantes ciudadanos de diferentes partidos. Se espera además la visita de distinguidas autoridades a dicho evento.

LA BENDICIÓN PRESIDENCIAL PARA MEADE KURIBREÑA

Sin duda alguna el tema político principal de este lunes fue el pronunciamiento que hizo este lunes el Presidente Enrique Peña Nieto, tocante a la aceptación de la renuncia de José Antonio Meade Kuribreña, como Secretario de Hacienda, y lo cual fue el preludio de la unción del mencionado como candidato del PRI a la Presidencia de la República. Fue prácticamente una bendición presidencial de Peña Nieto a Meade Kuribreña, quien de ser el candidato oficial del tricolor, se convertirá en el primer abanderado a la máxima magistratura del país, en no ser militante del Partido Revolucionario Institucional. Y aunque cierto es que se dice que Meade podría captar votos de simpatizantes de otros partidos y gente apolítica, también es cierto que podría recibir el rechazo de militantes del tricolor. Lo cierto es que el citado no tiene cola que le pisen, es un hombre de intachable conducta y eso le va ayudar mucho, tanto como a los priístas que buscan con su nominación, seguir orquestados en el poder, y sobre todo lograr echar abajo por tercera ocasión las aspiraciones de Andrés Manuel López Obrador.

LO ÚLTIMO

De reconocerse el trabajo del ingeniero Rubén Ramos García al frente de la Secretaría de Obras Públicas. Siempre callado, pero efectivo. Bien por él… Reconoce el gerente general de la COMAPA, Rodolfo González Morales, que hay muchas alcantarillas destapadas en la ciudad, pero a la vez dice que se trabaja en colocarse las tapas, en lo que por cierto se emplea mucho recursos, y todo porque gente sin miramientos se las lleva… El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) podría ir solo en Nuevo Laredo, pero ya hay un proyecto de sus militantes para lograr hacer un buen papel y sobre todo no perder la representación ante el Cabildo… Igualmente en el Partido Nueva Alianza (PANAL) andan armando estrategia en caso de que también vayan solos, y de la misma forma no perder la regiduría. Aunque habría cambio de estafeta, pues Raquel Guajardo Martínez no está contemplada para seguir en el puesto.

