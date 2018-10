Joffre, manchado por la corrupción

Tendencias Oscar Contreras Nava La presidenta municipal de Altamira, Alma Laura Amparán Cruz, propuso a Víctor Joffre Mora, como secretario de Finanzas y Administración,...

Tendencias

Oscar Contreras Nava

La presidenta municipal de Altamira, Alma Laura Amparán Cruz, propuso a Víctor Joffre Mora, como secretario de Finanzas y Administración, y el cabildo de ese municipio lo aprobó, después de que ocupo ese mismo cargo en Tampico, cuando Oscar Pérez Inguanzo fue alcalde y lo metieron a la cárcel por dos delitos como son:

“Uso indebido de funciones públicas, coalición de servidores públicos e uso indebido de atribuciones y facultades en la causa penal 76/2011; además del ejercicio indebido de funciones públicas y falsificación de documentos públicos y arrendamiento de luminarias, en la causa penal 1254/2011”.

Sin embargo, el gobierno de Egidio Torre Cantú lo puso en libertad después de que el juez primero penal, Sergio Arturo Arjona Moreno, le dictó a Pérez Inguanzo sentencia absolutoria, luego de ser detenido en octubre de 2011.

Claro que Víctor Joffre se salvó de caer en la cárcel, ya que logró huir muy a tiempo como lo hacen las ratas al saber que su jefe iba a ser encarcelado y aunque ahora anda libre por supuesto que en Tampico nadie creyó que fuera una blanca paloma.

Pero bueno, eso es historia y ahora cuando ya sabe cómo hacerle, Alma Laura Amparán lo ha confirmado en el lugar donde más le gusta estar y es donde se maneja el dinero, de tal manera que todo puede suceder y se espera que vuelva a cometer las mismas prácticas de siempre, pero con un mayor conocimiento para ya no dejar huellas.

Esto le garantiza a los altamirenses tener un gobierno corrupto, lleno de anomalías administrativas, irregularidades en el manejo de las finanzas y por supuesto, que un mayor desvío de recursos públicos, así como Joffre lo hizo en Tampico y salió limpio, pero con la sospecha de haber sido el principal causante de los delitos que metieron a la cárcel a Oscar Pérez Inguanzo y nadie duda que lo volverá hacer, porque como dicen por ahí: “perro que come huevo ni aunque le quemen el hocico”. ¿Verdad?

Y bueno, ya que hablamos de expertos en el manejo de las finanzas públicas, el folclórico presidente municipal de Victoria, Xico González, propuso a la reconocida oreja de la Secretaria General de Gobierno, un tal José Alfredo Peña Rodríguez, quien seguramente se convertirá en millonario al salir de ese tan deseado cargo público.

Con esto se confirma que Xico es realmente un hablador, un mentiroso y un farsante, porque según esto iba a elegir a puros expertos en cada una de las principales posiciones de la administración municipal y ahora no más falta que a su caballo más querido o a una de sus yeguas, los nombre como sus principales asesores. ¿Lo hará? No lo duden ni tantito.

Por cierto, nos informan que el folclórico alcalde al estilo de Lupita D´ Alessio dijo al dar su mensaje de toma de protesta:

“Levanto la mano porque soy libre, porque no tengo dueño, porque soy rebelde de ideas pero responsable de acción. Levanten la mano conmigo todos los que aman a su patria, los que aman a su gente, levanten la mano los que aman esta capital”.

Y todos los victorenses que estaban presentes levantaron sus manos para tomar protesta… por supuesto que la gente seria y formal que estaba ahí presente en ese momento, no sabía qué pensar de Xico, el folclórico presidente municipal de Victoria, quien sin duda nos seguirá dando más tema de qué hablar con sus maravillosas ocurrencias.

Pero como si esto no fuera suficiente para el nuevo circo político que se vislumbra en Tamaulipas, sabemos que seguirán las payasadas de los nuevos alcaldes como Adrián Oseguera quien en Ciudad Madero asegura que no será tapadera de nadie, refiriéndose al ex alcalde Andrés Zorrilla Moreno y su pandilla.

Pues que bien y esto sí que se lo aplaudimos, porque si no es hablador como lo asegura cada vez que le preguntan sobre lo que hicieron en la pasada administración, pues debe acusarlos ante las autoridades y que se deje de andar amenazando para que los investiguen, porque si Oseguera no lo hace y sigue hablando quedará como un farsante y a lo mejor quedará de tapadera. ¿O no?

Ya veremos hasta donde llega con sus declaraciones, porque así como dice las cosas, creemos que mejor nos comemos un taco de lengua. Ni más ni menos.

Apunte final. El ahora regidor Alberto Sánchez Neri, perredista vividor del sistema político, dice que no le han dado comisión en el Cabildo de Tampico, pero si le dan a escoger, quiere la Comisión de Mercados o la de Seguridad Pública. ¿Qué les parece?… ¿Por qué será?…

http://oscarcontrerastamaulipeco.mx

Me gusta: Me gusta Cargando...