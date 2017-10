Juicio político a gobernador

Una Tras Otra Por Jesús Hernández García Directivos del PRI de Tamaulipas anunciaron que no tomarán las calles, como en antaño lo hacían, para...

Una Tras Otra

Por Jesús Hernández García

Directivos del PRI de Tamaulipas anunciaron que no tomarán las calles, como en antaño lo hacían, para respaldar al ex gobernador, EUGENIO HERNANDEZ FLORES, acusado por presunto peculado y lavado de dinero.

Los priistas que comanda, SERGIO GUAJARDO MALDONADO, optarán por mantenerse a la expectativa y vigilarán que el proceso contra el ex mandatario se apegue a derecho, pero sin intervenir en el caso de orden penal.

El ex funcionario federal dijo que la dirigencia nacional que está en manos de, ENRIQUE OCHOA REZA, tomará la delicada decisión de mantener o no en las filas del “Revolucionario Institucional” al ex mandatario.

GUAJARDO MALDONADO, se mostró cauteloso, muy cauteloso al opinar sobre las implicaciones que la detención, la mañana del pasado viernes, de, EUGENIO HERNANDEZ FLORES, tendría en el proceso electoral del 2018.

Pidió, si, que el caso del ex mandatario se apegue a derecho y no con tintes políticos, como en su momento también lo demando, OCHOA REZA.

UNA TRAS…En torno al sisma que se vive en el PAN, solamente tres de los doce gobernadores expresaron su opinión en torno a la renuncia de, MARGARITA ZAVALA, a sus 33 años como militante del albiazul.

FRANCISCO DOMINGUEZ, de Querétaro, advirtió que la salida de, MARGARITA, constituye una lamentable pérdida al considerarla como de las mejor posicionadas a la presidencia en el 2018.

El de, Baja California, CARLOS MENDOZA, la reconoció por igual y llamó a la dirigencia nacional a la reflexión, es momento de una pausa y reflexionar sobre la importancia de la unidad e inclusión, dijo.

En tanto que el de, Aguascalientes, MARTIN OROZCO, elogió la trayectoria de ZAVALA, y advirtió sobre las consecuencias que traería su dimisión para buscar una candidatura independiente.

Se dijo también que el mandatario de Quintana Roo, CARLOS JOAQUÍN, había lamentado la dimisión de la ex Primera Dama, aunque dijo que se trató de una decisión personal.

El resto de los mandatarios se mantenían sin hacer pronunciamientos, el de Tamaulipas, FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA, ha sido muy prudente al referirse a temas de orden político o electoral, sobre todo cuando lleva a cabo tareas afines a su responsabilidad y cuidando separar una cosa de la otra.

1.-UNA TRAS…Lo bronco va muy de la mano con la ignorancia y petulancia del gobernador “independiente” de Nuevo León, JAIME RODRIGUEZ, al pretender pasarse por el arco del triunfo la Constitución Política y pretender negarse a comparecer y entregar su Segundo Informe en el Congreso Local.

La mayoría parlamentaria, conformada por el PAN y PRI, obligaría al mandatario a cumplir con su obligación constitucional como lo marca el Artículo 57 y de hacer caso omiso podría solicitarse juicio político en su contra.

Por cierto, que en una entrevista televisa hecha apenas asumió el mando de gobernador, JAIME RODRIGUEZ, había dicho que no renunciaría el cargo, pues no es de los le gusta dejar las cosas a medias, y ahora se contradice.

Y así como el pretende recabar firmas en todo el país, para buscar el respaldo popular, asociaciones no gubernamentales y de ciudadanos en Nuevo León le preparan una campaña en redes sociales, para exigir al Bronco, que si participe por la presidencia ya no regrese al gobierno.

2.-UNA TRAS…Aquí en Tamaulipas, muchos quieren que la espada de la justicia sea blandida contra el ex gobernador, EGIDIO TORRE CANTU y su banda de cómplices enriquecidos al amparo del poder y presumiendo que no serán tocados, ni con el pétalo de una flor, “ni el viento nos despeinará” presumen.

COMENTARIOS

Jesusher63@hotmail.com

cntnotas@hotmail.com

Me gusta: Me gusta Cargando...