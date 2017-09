La carne asada de Chava Rosas

DESDE LA FRONTERA POR PEDRO NATIVIDAD Los tiempos de política son como los tiempos de guerra, todo se vale, sin importar que estrategia utilizas...

DESDE LA FRONTERA

POR PEDRO NATIVIDAD

Los tiempos de política son como los tiempos de guerra, todo se vale, sin importar que estrategia utilizas para poder ganar.

Este sábado, el aspirante a una de las candidaturas en Nuevo Laredo, presidencia municipal o diputación federal, Salvador “Chava” Rosas Quintanilla, aprovechó la pelea de box de “El Canelo” Alvarez, para quedar bien con los neolaredenses.

Resulta que Chava anunció que si “El Canelo” ganaba la pelea, él invitaría la carne asada para todo el pueblo, y aunque el mexicano solo alcanzó el empate, como quiera el aspirante confirmó que el festejo es un hecho.

Para no quedar mal, y claro, para aprovechar los tiempos de política, pero sobre todo, para beneficio de sus seguidores, la carne asada se realizará este domingo 24, a partir de las 4 de la tarde en un salón ubicado en la avenida 15 de septiembre 1923.

Así que si usted no tiene nada que hacer el próximo domingo, cáigale a ese domicilio en donde Chava Rosas lo recibirá con los brazos abiertos, y pasará un rato agradable.

En la guerra y la política todo se vale, y Chava Rosas lo sabe muy bien.

El ex candidato a la presidencia municipal está compitiendo por una candidatura de las que se disputarán en el 2018, y debemos reconocer que esta sabiendo jugar muy bien.

PEREDO ENAMORO A TODOS

Hablar de Alfonso Peredo, es hablar de un hombre íntegro, decente, pero sobre todo digno de todas las confianzas.

El hombre, fue designado como director del Instituto para el Desarrollo Cultural de Nuevo Laredo (INDECULT), un gran acierto que nadie, ni la oposición en el Cabildo, pudo negarse a aceptarlo.

Peredo primero estuvo en la dirección de Turismo, después fue enviado al área de recursos humanos, y ahora a la dirección de Cultura.

Y sus cambios no han sido porque no pueda con el paquete, si no porque es el único hombre en el que se puede confiar y por ello es enviado a puestos claves.

Tanto la oposición, como panistas en el Cabildo, se quejaban que en el área de Cultura las cosas no se estaban haciendo bien, pero ahora con la designación de Peredo, todos los síndicos y regidores han quedado satisfechos, pues saben que ese departamento saldrá adelante.

UN ÉXITO LA EXPOMEX 2017-09-13

En esta ocasión debemos de celebrar que Nuevo Laredo tuvo uno de las mejores ferias.

Fueron 15 días donde los neolaredenses pudieron disfrutar en familia, tranquilos y sin temor a la inseguridad.

La Expomex logró realizar un evento digno de esta ciudad fronteriza, que estaba ávida de un espectáculo al cual poder asistir y divertirse libremente.

El Municipio y la administración de Expomex se unieron logrando una de las ferias de las que se podrá hablar que fueron las más divertidas y sobre todo de las más seguras.

Este domingo fue el último día y seguramente los neolaredenses esperaremos gustosos para que el próximo año tengamos una feria similar, donde podamos divertirnos sin temores… ¿Qué, no?, lo invito a visitarme en www.hoylaredo.net… NOS LEEMOS.

