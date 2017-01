La cátedra de Carlos Slim

CHISMORREO POR ALMA NIGER De gran trascendencia resultó la conferencia que ofreció este viernes el empresario mexicano Carlos Slim Helú, en la que habló...

De gran trascendencia resultó la conferencia que ofreció este viernes el empresario mexicano Carlos Slim Helú, en la que habló sobre las acciones que el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está llevando a cabo, y cuyas supuestas intenciones son perjudicar a México. Sencillo, pero concreto, Slim hizo saber que no es tan fácil todo lo que se propone Trump, y dijo algo que es muy cierto, si Estados Unidos se sale del Tratado de Libre Comercio (TLC), perderá más de lo que ha ganado con dicho acuerdo, en tanto que México no pierde tanto, pues se volvería a los lineamientos de la Organización Mundial de Comercio donde los aranceles serían de un máximo de 3 por ciento, mucho menos de lo que pretende Trump. Slim también habló que son tiempos de unidad, e hizo notar que nunca en su vida había visto a los mexicanos tan unidos como ahora que se afronta la amenaza de Trump, a quien dicho sea de paso calificó como un negociador. Igualmente llamó a apoyar al Presidente Enrique Peña Nieto como nuestro representante. Asimismo destacó estar disponible para lo que pueda servirle a México, lo que para muchos ha sido interpretado como una posibilidad de llegar a ser candidato a la Presidencia de México. En este aspecto yo ya he comentado al respecto, Slim sería una gran opción para gobernar al país, partiendo tan simplemente del hecho de que el señor no necesita robar, pues tiene mucho dinero, y aparte es una especie de Rey Midas, que todo lo que toca lo convierte en oro, y por lo tanto no se duda que pueda sacar adelante al país. Ojalá se anime a ello.

ARTURO SANMIGUEL, NUEVO JEFE DE LA OFICINA FISCAL

Tal como previamente se había anunciado, Arturo Sanmiguel Cantú fue designado nuevo Jefe de la Oficina Fiscal del Estado en Nuevo Laredo. El ex diputado federal, ex candidato a la alcaldía, ex director de Senasica y ex Secretario de Administración Municipal, asumió su cargo este viernes a las ocho de la mañana. Le cayó de sorpresa al personal e inmediatamente se puso al tanto de la situación que guarda la dependencia. Sanmiguel dijo que tiene instrucciones precisas de mejorar el servicio a la ciudadanía y sobre todo no permitir corrupción en la dependencia.

VANA SOLUCIÓN

Psiquiatra: “¿Va usted al cine?”

Paciente: “Poco”

Psiquiatra: “Pues considérelo más seguido. ¿Va usted al teatro?”

Paciente: “Casi nunca”

Psiquiatra: “Pues considérelo más frecuentemente”

Y así varias recomendaciones o sugerencias…

“Y sobre todo”, concluye el psiquiatra, “sexo, mucho sexo, todo el sexo que le sea posible…”

Regresa el tipo a su casa y ante los cuestionamientos de su mujer le confía: “El doctor me recomienda ir al cine, al teatro, y sobre todo sexo, mucho sexo, todo el sexo que sea posible…”

Y se mete a bañar…

La esposa se frota las manos y se pone el vestido más caro y el perfume y aretes y se pinta provocativamente.

Sale el marido del baño y se empieza a perfumar y a vestir y la esposa pregunta: “¿A dónde vas?”

“¿No te dije que el doctor me sugirió sexo, mucho sexo, todo el sexo que sea posible…?”

“¡Viejo, por eso me puse así para ti!”

“¡AY VIEJA, TU SIEMPRE CON TUS REMEDIOS CASEROS!”

MENOS LOS JUEVES

Un hombre que se fue a trabajar a la montaña cortando árboles para la madera.

Cuando se reporta con el patrón le da instrucciones de sus labores, y el hombre pregunta: Y aquí como le hacen cuando uno tiene ganas de satisfacerse sexualmente.

“Bueno”, dice el patrón, “vez aquel barril con un agujero”.

“Sí”.

“Pues ahí mero, pero solamente los jueves no”.

Y el hombre se queda pensando, y le pregunta: “¿y por qué los jueves no”.

A lo que responde el patrón: “PUES PORQUE LOS JUEVES TÚ VAS A ESTAR ADENTRO DEL BARRIL”.

PEPITO Y EL ALAMBRADO

Era una ves Pepito, que quería meterse a una fiesta. Como no tenía boleto se tuvo que brincar por un alambrando alto. Ya cuando se brincó se sentó en el suelo. En eso llegó una niña y le preguntó: “¿Cómo te llamas?”

Y le contestó Pepito: “Pe”

Y le dijo la niña: “¿Por qué nada más Pe?”

“PORQUE LO DEMÁS SE ME QUEDÓ ALLÁ ARRIBA…”

¿Y LA SEÑORA?

Un tipo con una beldad de mujer entra en un restaurante de lujo.

“¿Qué tomarán los señores?”, pregunta ceremonioso el mesero.

“A mí tráigame caviar relleno de faisán y una botella de champán Viuda de Cri-Cri”.

“Excelente decisión! ¿Y a su señora?”

“¡A ELLA MÁNDELE UN WATHSAAP Y DÍGALE QUE ME LA ESTOY PASANDO DE MARAVILLA!”

LA PERA Y LA MANZANA

Está una pera en la parada del camión ya esperando un buen rato, cuando llega una manzana y le pregunta: “Disculpe, ¿desde cuándo espera?”

Y la pera le contesta: “¡DESDE CHIQUITA!”

