DESDE LA FRONTERA POR PEDRO NATIVIDAD La Coquis Moreno se une al PAN En el PRI había una mujer que siempre le conseguía una...

DESDE LA FRONTERA

POR PEDRO NATIVIDAD

La Coquis Moreno se une al PAN

En el PRI había una mujer que siempre le conseguía una importante cantidad de votos en cada elección, una mujer que era símbolo priísta y que daba todo por el partido, sin importar las consecuencias.

Esa mujer se llama “La Coquis” Moreno, quien ahora, al ver que su partido la ha ninguneado y los candidatos ni siquiera la han llamado, ha optado por cambiar de color y ahora se ha unido al PAN.

“La Coquis” es una de las lideresas más grandes que mueve mucha gente en la colonia Solidaridad y este jueves lo demostró cuando acudió el candidato a Diputado Federal, Salvador Rosas Quintanilla, al cual le juntó más de cien vecinos y hasta una ceremonia le hizo en donde cortaron un listón como señal que la colonia Solidaridad está con él.

Un día antes había estado el candidato del PRI, Juanes Carrizales, al cual le fue mal en su caminata, pues fue poca la gente que salió a saludarle, pero con la llegada de Chava Rosas, las cosas fueron diferentes, la Solidaridad dio muestras que su voto es azul, al salir a saludar al candidato.

Esto es parte de las imposiciones que Sergio Guajardo, líder estatal y Eliseo Castillo, Delegado del PRI Nuevo Laredo, hicieron y que ahora están pagando las consecuencias, pues son muchos priístas a los que decepcionaron, mismos que ahora han decidido desertar y buscar nuevas trincheras.

Y esas trincheras las están viendo en el PAN, donde muchas lideresas de colonia ya están pintadas de azul y la gente que mueven no serán más votos para el PRI.

Y pronosticamos que muchos más priístas se irán o simplemente no trabajarán para el partido.

JUANES Y LOS EMPLEADOS DE LA COCA COLA

No tenemos duda que Juanes Carrizales, candidato del PRI (aunque no use los colores ni el logotipo del partido), es un chavo bien intencionado, con ganas de hacer una buena campaña para llamar la atención de los neolaredenses.

Pero si hay algo que tenemos que criticarle, es el que está aceptando que le estén imponiendo personal sindicalizado que va más por compromiso que por ganas de apoyarlo.

Resulta que, en una de las posiciones de segundo síndico de la planilla de Daniel Peña, candidato a alcalde del PRI, va Juan Pedro Cruz Ramírez, quien es el secretario General del Sindicato de la Coca Cola, mismo que envía a personal de la empresa refresquera para que acompañen a Juanes en las caminatas.

Se vale que todos utilicen los recursos necesarios para hacer una buena campaña, pero se ve mal que lleguen los trabajadores aún con el uniforme puesto, cansados después de una larga jornada laboral y vayan caminando atrás del candidato, pero sin ganas ni siquiera de hablar.

Insisto, Juanes es un muchacho con muchas ganas, pero se ve mal que vayan empleados sindicalizados uniformados, que lejos de demostrar entusiasmo, muestran hartazgo, su cara dice todo, siquiera deberían dejar que se vistan de civil.

ROSA MARIA ALVARADO, NO SE LE HA VISTO EN EL PRI

A quien se le extraña, es a Rosa María Alvarado, una mujer que siempre ha dado todo por el PRI y que el partido insiste en no tomarla en cuenta.

Cada vez más vemos muy lejos de la política a Rosa María, cuando antes en cada elección era la primera en sacar la casta por el partido.

Desde hace tres elecciones a presidente municipal, siempre se dijo que ella era la persona ideal para que el PRI pudiera recuperar parte de lo que ha perdido en anteriores elecciones, sin embargo, ese mismo partido le ha negado las oportunidades.

Una vez más no vemos que sea tomada en cuenta por el partido para esta elección y tampoco la vemos pegada a Daniel Peña.

Rosa María es un personaje importante para el PRI, esperemos que la hayan tomado en cuenta, pero para empezar no está en la lista de síndicos y regidores.

EL MISTERIO DE LA PLANILLA DE RAMON

Vaya misterio continúa en torno al candidato de MORENA a presidente municipal de Nuevo Laredo, Ramón Garza Barrios, donde nadie sabe quiénes serán sus candidatos a síndicos y regidores.

El problema es que a nivel estatal está el pleito a todo lo que da, pues resulta que el delegado nacional de MORENA, Renato Molina, junto con el Presidente del Consejo Estatal, Leal Doria, hicieron todo el enjuague de la selección de candidatos a alcaldes y planillas, sin dar a conocer a nadie, ni siquiera a la dirigencia estatal.

El propio Enrique Torres Mendoza, presidente del Comité Estatal de Morena, asegura que él no sabe quiénes son los candidatos registrados de los 43 municipios, mucho menos los integrantes de cada planilla, pues ambos personajes mencionados arriba, hicieron todo en lo oscuro y ni le avisaron.

El líder estatal, se deslindó en entrevista de todos los registros que hicieron Renato Molina y Leal Doria, asegurando que muchos no cumplen con los principios que promete López Obrador.

En MORENA las cosas no están muy bien del todo, y más porque a la fecha nadie sabe quiénes quedaron de síndicos y regidores, cuando se supone que esa planillas ya están registradas… ¿Qué, no?, lo invito a visitarme en www.hoylaredo.net… NOS LEEMOS.

Comentarios pedropnatividad@gmail.com

Me gusta: Me gusta Cargando...