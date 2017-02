La regidora metiche

CHISMORREO POR ALMA NIGER Que mucha molestia causó entre los organizadores de la Cuarta Jornada Ciudadana para la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo...

Que mucha molestia causó entre los organizadores de la Cuarta Jornada Ciudadana para la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo celebrada el pasado martes en Nuevo Laredo, la intromisión que hizo la regidora Marina Arechiga Guajardo, en uno de los foros. Resulta que la edil participó en la mesa correspondiente a Bienestar Social, y en determinado momento tomó el micrófono y quiso según ella poner orden en el supuesto desorden que se estaba registrando (mucho ruido sobre todo) y empezó a dar instrucciones sin ton ni son a todos los presentes, queriendo dirigir el evento. Esto molestó a los organizadores, quienes evidentemente se mostraron desplazados e incluso hasta insultados, pues básicamente la regidora los exhibió como malos creadores. Y peor aún por el hecho de que la regidora es de extracción priísta. Andaban bien encorajinados y de metichona no bajaron a la regidora, quien por su parte consideró que hizo la gran obra del día. Eso pasa cuando no se le entiende a la política y en todos lados se quiere meter la cuchara.

CONMEMORA CONGRESO CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN

En sesión solemne en el Congreso del Estado se conmemoró el Centenario de la Promulgación de la Constitución Mexicana. En este acto se contó con la presencia del Secretario General de Gobierno, Cesar Augusto Verastegui Ostos, quien acudió en representación del Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, así como del Magistrado Horacio Ortíz Renán, Presidente del Supremo Tribunal de Justicia. Igualmente se inscribió en el Muro de Honor del Congreso del Estado, la leyenda “Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos” y designaron el nombre de “Centenario de la Constitución de 1917”, al auditorio de este Poder. Cabe destacar que esta sesión fue encabezada por el diputado neolaredense, Carlos De Anda Hernández, en su calidad de presidente de la mesa directiva para el mes de febrero.

VISITA SECRETARIA DE SALUD HOSPITALES

Todavía este miércoles anduvo en Nuevo Laredo la Secretaria de Salud, Lidia Madero. Y aunque se esperaba que viniera a dar algunos nombramientos, eso no fue posible, y solo se dedicó a visitar algunos hospitales y centros de atención médica de la localidad, donde dialogó con directivos y personal, tal y como también lo hizo la tarde del martes. Estuvo incluso en el Instituto Nacional de Migración, donde fue a ver la atención médica que se le brinda a los migrantes. De la designación del nuevo Jefe de la Jurisdicción Sanitaria Número 5 no se dijo nada. Se sabe que el elegido es el doctor Oscar González Arrambide, pero hasta el momento nadie le ha dado nombramiento oficial y sigue al frente de la Jurisdicción el doctor Manlio Fabio Benavides González. Eso sí, Lidia Madero ofreció resolver muchos de los problemas que afrontan los nosocomios, aunque también no dijo para cuándo ni cómo. Y se sabe que se fue contenta, puesto que constató que los hospitales que dependen del gobierno del estado cuentan con buena infraestructura, aunque evidentemente se busca mejorarla.

SE BARAJAN NOMBRES PARA OFICIALIAS DEL REGISTRO CIVIL

De manera extraoficial se maneja el nombre del licenciado Rubén Cárdenas Mendiola como Oficial Primero del Registro Civil en tanto que se dice que Leticia Meneses Camino podría recibir la Oficialía Segunda. Para la tercera y la cuarta no hay nada definido aún, pero se comenta que en una de ellas podría quedar Eliseo Raúl Huerta, ex dirigente del PAN en Nuevo Laredo.

ENRIQUE RIVAS MUY QUERIDO POR EL APOYO QUE BRINDA

Con la entrega de las tarjetas bancarias a los becados de Excelencia y Educación Especial, dio inicio el otorgamiento de dichos plásticos a los casi 16 mil estudiantes que tienen una beca por parte del gobierno municipal de Nuevo Laredo que encabeza Enrique Rivas Cuéllar. En evento celebrado en el Polyforum La Fe el alcalde encabezó la entrega de las 951 becas que corresponden a alumnos de educación especial y las 3 mil 395 de Excelencia, tanto de escuelas públicas como primarias. En dicho acto se palpó el gran agradecimiento de los alumnos a este apoyo que reciben por parte de la administración municipal, y que en esta ocasión la inversión asciende a casi 60 millones de pesos. Y sin duda llama la atención que los niños quieren mucho a Enrique Rivas, toda vez que el munícipe se da el tiempo de acceder a tomarse fotos con ellos, saludarlos e incluso ponerse a platicar. Bien por el alcalde, y sobre todo porque le apuesta a la educación. Y en los próximos días se estarán entregando las tarjetas a los becados de primaria hasta posgrado.

URGE SOLUCIÓN VIAL EN LA AVENIDA EVA SAMANO

Dado justamente la entrega de las tarjetas bancarias en el Polyforum La Fe, se formó mucho congestionamiento sobre la avenida Eva Samano este miércoles, lo cual genera que hagamos eco de las exigencias de muchos ciudadanos en sentido de que se debe crear una alternativa vial adjunta a dicha arteria. En este sentido hay quienes consideran que detrás de la tienda Smart, rumbo al oriente, se puede crear una nueva calle que sirva de desfogue, aunque ello implicaría construir un nuevo puente vehicular, y eso resultaría muy caro. La otra opción es que se construya un puente vehicular pero sobre la Carretera Anáhuac, toda vez que es en el crucero de dicha vía con la Eva Samano, donde se forman enormes congestionamientos, que se prolongan sobre la citada avenida. El caso es que algo se tiene que hacer, porque ya es mucho el trafical sobre la Eva Samano, máxime cuando hay eventos en el Polyforum.

MÁS PAVIMENTACIONES

Y este miércoles por la tarde el alcalde Enrique Rivas Cuéllar puso en marcha tres nuevas obras de pavimentación al poniente de la ciudad. Una en la colonia Cavazos Lerma y dos en la Francisco Villa, las tres por un monto global de 3 millones 738 mil pesos. Y sin duda alguna estas dos colonias se han visto ampliamente beneficiadas con las pavimentaciones, y sobre todo con concreto hidráulico, en los últimos años. De hecho ya casi se acaban de pavimentar todas las calles de esa zona conurbada donde por cierto hay muchos terrenos baldíos, mismos que han subido de valor.

LO ÚLTIMO

Para este viernes está programada una reunión de panistas con la virtual nueva dirigente del blanquiazul en Nuevo Laredo, Imelda Sanmiguel Sánchez. Será en la casa del bien querido Don Alberto Salazar, panista de vieja guardia. Todos los militantes están invitados… El hecho de que Francisco Chavira Martínez haya estado a cargo del tema de educación en la pasada Cuarta Jornada Ciudadana del PED, ha generado rumores de que podría ser quien se haga cargo del Centro Regional de Desarrollo Educativo (CREDE) de Nuevo Laredo… Empleados que laboran en la Presidencia Municipal exigen un nuevo cajero de Banorte, pues consideran que el actual es insuficiente, sobre todo en los días de pago. Actualmente hay uno en el edificio anexo y otro en el Palacio Municipal, pero este por lo regular siempre está fuera de operación… Sergio Arturo González Medina es el nuevo Subsecretario de Medio Ambiente en Tamaulipas. Le dio posesión del cargo el Secretario Gilberto Estrella Hernández… Y para finalizar la clásica adivinanza. ¿Quién es el empleado de la Secretaría de Obras Públicas al que le apodan “El Buzo”? y no porque sea muy abusado, “sino porque a la hora de entrar en acción, ¡se echa para atrás!” jajajaja.

