La rueda de la fortuna

SENCILLITO

Por ALBERTO RODRIGUEZ ROMERO

Ya en otras ocasiones les he comentado frases que se han hecho populares, algunos son dichos de nuestros antepasados que de boca en boca se convirtieron en “evangelios chiquitos”.

Este 28 de junio me vino a la mente el artero asesinato del doctor Rodolfo Torre Cantú, a él no sólo se le recuerda por ese carisma que aún después de muerto avasalló a la entonces oposición.

Una frase de él que luego retomó su hermano que quedó de gobernador, dar el esfuerzo y más, siempre la aplicaba, aún en las reuniones privadas, siempre estaba sonriendo, con su equipo de trabajo, pero de siempre, antes de ser candidato.

Por la tarde de este miércoles le rendirían homenaje en el PRI, mientras que en Salud buscarían quitar su estatua, pero esa es otra historia. Hoy el PRI vive en estos momentos la mayor incertidumbre desde ese 28 de junio de 2010, con demandas laborales por despidos injustificados y maltratos,

Pero no sólo de choferes de la presidenta, hasta funcionarios de nivel han sufrido la indolencia que se vive en el interior del edificio del Praxedis Balboa, no importan los medios, pero saben que fuera de ese edificio, ya no son nada, pasarán a la historia del olvido porque no aportaron.

En el CEN del PRI ya hay escritos de priístas tamaulipecos que exigen la salida de Aída Zulema, no porque no haya hecho nada, ese mal es el menor, el más grave es porque no deja hacer, de hecho, han comentado que debe estar “maiceada”.

Al exterior del edificio, las voces se han levantado, Luebbert, Arreola, Guajardo, Guevara, González Barba, y varios etcéteras.

Todos en su momento han recibido amplios beneficios por su militancia, y todos dicen que los consejeros están con ellos. Si hoy fuera la asamblea para designar al próximo presidente tricolor, ¿Quién cree que ganará? Claro, el que designe el CEN.

Pero ¿alguno de los aspirantes ha entendido que debe seguir la filosofía de Unamuno?

Miguel de Unamuno selló la frase de que “el progreso consiste en renovarse”. Por el bien de la democracia en Tamaulipas, es tiempo de renovarse.

