La temporada de la cubeta llena de cangrejos

DESDE LA FRONTERA

POR PEDRO NATIVIDAD

Todos sabemos qué sucede cuando echas cangrejos en una cubeta, ellos por si solos pueden escalar y escaparse fácilmente, sin embargo su naturaleza les provoca que ellos mismos jalen de las patas a aquellos que están a punto de salir, al grado que ninguno logra escapar.

Se acerca una de las elecciones más importantes, el 2018 traerá consigo la renovación de la presidencia de la República, alcaldías y diputaciones federales, y claro, con todo ello un sin fin de puestos políticos en donde muchos quieren quedar como funcionarios y convertirse en nuevos o más ricos.

Es común en estas fechas, en esta temporada, que los ataques de aquellos que quedaron fuera del presupuesto o que buscan un mejor puesto desde donde seguir recibiendo del presupuesto del pueblo, arrecien, sin importarles lastimar, humillar, mentir y hasta acusar sin fundamentos, pues el principal objetivo es debilitar y hacer quedar mal a aquellos que ahora gobiernan.

Hablando de Nuevo Laredo, esos ataques están a la orden del día y no les importa hablar por hablar, lo que les importa es querer alzarse como los salvadores del pueblo.

Hoy hay un nuevo tema, el de la ampliación de la autopista en la entrada a Nuevo Laredo.

Perredistas, priístas, panistas ciudadanos que viven de la política, otro tanto que solo son apasionados y hasta periodistas, cada quien por su frente, están haciendo hasta lo imposible, algunos por hacer quedar mal al actual presidente municipal Enrique Rivas y a la Diputada Federal, Yahleel Abdala y otro tanto por defenderlos.

Somos como esos cangrejos dentro de la cubeta, no importa que tengamos la solución para que Nuevo Laredo salga adelante, que se convierta en una ciudad próspera.

No importa que se estén haciendo cosas buenas, que la ciudad comience a salir a flote, al final siempre habrá alguien que actué como cangrejo, dispuestos a señalar, acusar, mentir, hostigar, para que todo eso bueno caiga y al final se vea como algo malo.

El tema de la ampliación de la autopista de La Gloria a el Kilómetro 26 se ha convertido en un excelente escenario para que los congresos empiecen a jalarse las patas.

Por un lado la sociedad civil exige una mejor carretera, que este a la altura de la ciudad que es ejemplo de comercio exterior a nivel Latinoamérica, pero al darse una carretera que dará calidad, vemos como ahora una parte de esa sociedad se pone en contra.

Y está dentro de lo válido, nunca todos estarán conforme con una decisión, y me vuelvo a incluir.

Sin embargo, una cosa es opinar que no esté bien, que se volverá privada, que solo nos dejarán una carretera libre angosta, opinar como ciudadanos, pero otra cosa es politizar el asunto y que aquellos que están resentidos porque quedaron fuera del presupuesto o sienten que quedarán fuera, lleven el caso al extremo, no para beneficie de los ciudadanos, si no para beneficio de ellos mismos.

Podemos nombrar a políticos como el diputado local, Carlos de Anda, que está llamando a formar un frente común, aclarando que él no lo quiere encabezar, pero que da su teléfono para que le llamen.

El diputado ya habla de robos, de saqueos, de transas y se queja que el dinero que produce Nuevo Laredo se va a México y que aquí no se queda nada.

De igual forma, el perredista Jorge Valdez, llama a revelarse a no pagar una vez construida la autopista, y también es parte del frente que quiere armar Carlos de Anda.

También el Regidor, Freddy Guarneros, otro de los aliados de Carlos de Anda, quien señala lo mismo del diputado y adelanta que esa autopista de cobro, es un adelanto de la que construirán a Colombia, Nuevo León, para quitarnos el comercio de carga y que hasta gratis será.

Mientras que por el PRI, Javier “Pipo” Peña, se ha lanzado con todo a la yugular de la diputada federal, Yahleel Abdala, a quien acusa de no acudir al congreso y de prácticamente ser chamaqueada al no saber nada de la autopista, a pesar que desde el año pasado se hicieron todos los amarres en el Gobierno Federal.

Estos cuatro personajes tienen algo en común, son políticos, políticos puros, natos y que saben que las acciones para mejorar, frenar o gestionar alguna mejora para su ciudad, en este caso Nuevo Laredo.

No es el Facebook escribiendo largas cartas llamando rateros, saqueadores a los gobernantes que no son de su partido.

Los cuatro saben que tienen el suficiente poder o saben como conseguirlo para hacer un verdadero frente para ir hasta las dependencias correspondientes para hacer las gestiones necesarias para mejorar todo eso que ellos dicen que está mal.

Porque no unirse los cuatro, armar una buena estrategia, acudir ante el Gobierno Federal, protestar enérgicamente con quien tengan que protestar, tocar las puertas que tengan que tocar y después dar una conferencia de prensa para anunciar todo lo bueno que consiguieron.

Porque el utilizar el facebook solo para lanzar acusaciones, como que no es nada útil, bueno si es útil, pero para ellos, porque lo único que buscan es llamar la atención del pueblo, y por supuesto, para presionar a sus dirigentes o líderes políticos, para verse beneficiados en el 2018.

Todos sabemos que el Facebook es un arma de dos filos, muy buena herramienta para informar, pero más buena para crear chismes, para desprestigiar a la personas y eso es lo único que están realizando y lo peor es que el pueblo está cayendo en esta mala acción.

Se acerca una elección de las más importantes y en Nuevo Laredo la temporada de la cubeta llena de cangrejos ha comenzado… ¿Qué, no?, lo invito a visitarme en www.hoylaredo.net… NOS LEEMOS.

