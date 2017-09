La visita de Ivonne Ortega

CHISMORREO POR ALMA NIGER Ni duda cabe que la visita que la diputada federal con licencia y precandidata del PRI a la Presidencia de...

CHISMORREO

POR ALMA NIGER

Ni duda cabe que la visita que la diputada federal con licencia y precandidata del PRI a la Presidencia de la República, Ivonne Ortega Pacheco, tiene programada para este martes a Nuevo Laredo, ha generado nerviosismo en la cúpula priísta de Tamaulipas. Y es que el hecho de que Ivonne sea parte del grupo de “rebeldes” del PRI, está causando que muchos altos mandos del tricolor no quieran ni siquiera voltear a verla, esto a fin de no provocar enojo en el dirigente nacional priísta, Enrique Ochoa Reza, a quien por cierto van enfocados gran parte de las críticas de la política yucateca, la gran mayoría bien fundados. De momento los mejor librados son los diputados federales, quienes bajo el pretexto de que van a tener sesión en el Congreso, se han disculpado de no estar presentes para recibir a su compañera de bancada. Pero la pregunta, ¿vendrá algún alto mando del PRI de Tamaulipas a recibir a Ivonne? Porque quieran o no es una militante distinguida, y puede llegar a ser, ¿por qué no? la próxima candidata del PRI a la Presidencia de la República. Por lo tanto, ¿se animarán a hacerle el feo? Este martes lo veremos.

¿Y QUIEN ES IVONNE ORTEGA?

Y muchos se preguntarán, ¿quién es Ivonne Ortega Pacheco? Pues es una reconocida política con una amplia trayectoria pues ha sido desde alcaldesa de Dzemul, Yucatán, hasta diputada local, diputada federal, senadora y gobernadora de su estado, todas estas por mayoría, o sea que ha ganado cuatro elecciones. Ha sido además secretaria general del CEN del PRI y vuelto a ser diputada federal, aunque en esta ocasión plurinominal, cargo al que solicitó licencia para poder promoverse políticamente en pos de la Presidencia de la República, algo que se le reconoce, pues por lo regular los políticos que se “mueven” no piden licencia a sus cargos. Lidera además una corriente al interior del PRI denominada Alianza Generacional, mediante la cual ha exigido la renuncia de la actual dirigente del tricolor, y que no haya “dedazo” para la designación del candidato. Incluso en la pasada asamblea nacional del PRI encabezó el movimiento para evitar que aquellos diputados o senadores que hayan cumplido con su mandato de cargo electivo vía plurinominal, ya no puedan ocupar otro cargo bajo el mismo método, lo cual ha sido aplaudido por la mayoría de priístas.

TODO BIEN EN EL GRITO Y EL DESFILE

Sin problema alguno se llevó a cabo la Ceremonia del Grito y el Desfile en Nuevo Laredo, conmemorativos ambos al 207 aniversario del inicio de la Independencia de México. El Grito fue todo un éxito, pues acudieron más de 45 mil personas que se divirtieron en grande, entonando las canciones de Paquita la del Barrio y el grupo Duelo, y fascinados con los juegos pirotécnicos, que la verdad resultaron impresionantes. Y el alcalde Enrique Rivas Cuéllar resultó un gran anfitrión para los invitados especiales al evento. Y por la mañana del sábado el desfile cívico-militar también fue de gran relevancia, participando 51 contingentes con 4 mil 725 participantes. Ambos eventos fueron declarados sin novedad, lo cual demuestra la tranquilidad que registra la ciudad en eventos masivos.

ÉXITO DE LA EXPOMEX 2017

Con gran éxito se llevó a cabo la Feria y Exposición Fronteriza Expomex 2017, misma que culminó oficialmente este domingo. La verdad fue impresionante la cantidad de gente que acudió a la feria, esto pese a que las quejas cotidianas de que todo está muy caro, de que es lo mismo de siempre y quien sabe que tantas cosas más, pero lo cierto es quienes acudieron se divirtieron en grande, como ya tenía muchos años que no lo hacían en este lugar. Cabe destacar que la feria presentó saldo blanco, lo cual no pasaba desde hace tiempo y eso se debió a la gran seguridad desplegada tanto por elementos del Ejército como por la Policía Estatal y Guardias Municipales, todo esto con el respaldo del Presidente Municipal, Enrique Rivas Cuéllar. Así que buen punto para la directiva de Expomex encabezada por Sergio Ortega Vela, por su gran trabajo.

FALLECIÓ DON ROGELIO ORTEGA ESCOBEDO

Falleció Don Rogelio Ortega Escobedo, reconocido empresario de la localidad y hombre dedicado a servir a Nuevo Laredo. Fue presidente de Expomex y por muchos años miembro del Consejo de Instituciones de Nuevo Laredo y de otros organismos. Padre además del actual presidente de la Feria y Exposición Fronteriza, Sergio Ortega Vela, a quien igual que a toda su familia le deseamos pronta resignación a tan irreparable pérdida. ¡Descanse en paz Don Rogelio!

AGENDA DEPORTIVA

El equipo de fútbol Bravos de Nuevo Laredo venció 2-1 a Gavilanes de Matamoros, en partido jugado en esta ciudad fronteriza. Andan bravos los Bravos… Para el 28 de septiembre a las cuatro de la tarde está programada una conferencia de prensa en Arena Papa Milo para dar a conocer detalles de la interesante lucha que se avecina y en la cual expondrán sus máscaras el ídolo local The Tiger contra El Divo, programada como cierre de temporada de la fortaleza Papa Milo… Sigue dando de qué hablar la pelea Canelo-Golovkin. Aquí lo impresionante es que miles salieron expertos en box. No le pegan ni a un clavo con un martillo, pero dan cátedra de pugilismo, jejejeje… El Cruz Azul sigue sin perder, en nueve fechas lleva 3 ganados y 6 empatados, sumando con ello 15 puntos y ubicándose en el tercer lugar, por debajo de Monterrey y América.

¿Y AHORA QUE SIGUE?

Bueno pues ya pasó el Grito de Independencia, el Desfile, la pelea del Canelo, ¿ahora qué sigue? Pues no hay que agüitarnos porque yéndose septiembre viene octubre con el Día de la Raza, el Halloween, y luego noviembre con el Día de Muertos, la Revolución, y luego diciembre que es pachanguero todo el mes, sin contar un montón más de eventos deportivos, porque para eso nos pintamos solos. Así que fiesteros, no tienen de qué preocuparse.

LO ÚLTIMO

El regidor priísta Jesús Valdez Zermeño llevó a cabo una exitosa brigada en la colonia Nueva Victoria, esto el pasado sábado. Esta es la novena brigada “Visitando Tu Colonia” que lleva a cabo Chuy Valdez y en las cuales ha tenido gran respuesta de la ciudadanía… La Asociación de Agentes Aduanales (AAA) a través de su presidente, Edgardo Pedraza Quintanilla, representó a la sociedad civil durante la Ceremonia del Grito y Desfile celebrado en la localidad. Gary Pedraza sigue teniendo gran actividad y demostrando ser un digno representante de la sociedad neolaredense… También con gran éxito se llevó a cabo la Ceremonia del Grito en Ciudad Victoria, y la cual fue encabezada por el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca. De la misma manera se reportó saldo blanco, gracias al gran despliegue de seguridad ordenado por el mismo mandatario estatal para beneficio de los capitalinos.

