Las barrabasadas del PRD

DESDE LA FRONTERA

POR PEDRO NATIVIDAD

Una vez más volvemos a decir que en el que es buen político siempre buscará aferrarse a proyectos que piensen que serán ganadores, sin importar que antes los criticará y hasta se mofara de ellos.

Ahora le toca el turno al PRD Tamaulipas, quienes resulta que dicen que buscan aliarse con el partido MORENA, de LÓPEZ OBRADOR, y demás partidos de izquierda, quesque para formar la madre de todas las alianzas.

Ahora resulta que a los perredistas tamaulipecos, los pocos que mantienen secuestrado al partido y que lo han prostituido hasta cansarse con el partido que antes estuvo en el poder, dicen que las izquierdas deben de unirse, ¿acaso ya no recuerdan que fueron ellos los principales orquestadores para evitar que esas izquierdas se unieran antes?

Peor aún, ¿no fueron ellos los que evitaban todo lo que oliera a López Obrador cuando fundó Morena y hasta lo tacharon de traidor?

Los perredistas tamaulipecos, sigo aclarando los que secuestraron al partido, ahora se quieren colgar de la popularidad de López Obrador, ahora dicen que es la esperanza, que sólo con ellos pueden revivir, es más ya le dicen el líder moral.

Algo de cierto tienen las palabras de Alberto Sánchez Neri, presunto Líder Estatal y su parna Cuitláhuac Ortega, que de no ir en alianza, el PRD simple y sencillamente no tendrá nada que hacer en las elecciones venideras.

Por cierto, salieron vivillos los dizque líderes, porque también dicen que la dirigencia nacional debería de posponer los relevos de las dirigencias en Tamaulipas, porque dicen que no hay dinero para realizar elecciones, lo que no dijeron es que no quieren que haya relevos para ellos seguir mandando y de paso beneficiarse con las primeras posiciones pluris para seguir mamando del presupuesto.

Es hora que los verdaderos perredistas tomen el control de un partido que Cuitláhuac y Neri han dejado hecho pedazos.

Ambos perredistas ya se han beneficiado mucho del presupuesto y de la prostituida que le dieron al partido, es tiempo de hacerlos a un lado.

Ah, y ahora dicen que es una barrabasada hacer una alianza con el PAN, ¿qué acaso ya no recuerdan que el año pasado lucharon con todo para que los azules fueron con ellos en la elección?

En fin, vaya con estos perredistas, vuelvo a insistir, los que tienen secuestrado al partido, no se cansan de prostituirse.

LOS DESTAPADAS DEL PRI NUEVO LAREDO

En el PRI Nuevo Laredo hay dos personajes que están reviviendo políticamente en las redes sociales, principalmente en el Facebook.

Desde hace unas semanas, el ex acalde, Daniel Peña Treviño, se ha mantenido muy activo, publica cada una de las acciones que realiza y no quita el renglón de corregir el rumbo, de recuperar la unidad interna, pero sobre todo ganarse nuevamente la credibilidad de la ciudadanía para poder obtener triunfos en las elecciones venideras, principalmente en Nuevo Laredo.

Daniel sigue trayendo la espina clavada de volver a ser presidente municipal, en cada una de las elecciones se ha movido para buscar nuevamente la candidatura, sin embargo aún no lo ha logrado, pero no quita el dedo del reglón.

Más en esta ocasión, donde existe un PRI desunido, abatido y que necesita de liderazgos y es ahí donde Daniel quiere entrarle.

Por el otro lado, está también el ex alcalde, Arturo Cortes Villada, aunque éste no le ha movido a su cuenta de Facebook, algunos de sus amigos han compartido nuevamente su publicidad con la que quiso buscar nuevamente la candidatura a la presidencia municipal hace unos años.

“Es mi amigo Cortes Villada”, reza el anuncio y ha provocado que más de algún priísta y sobre todo el medio político piense que viene nuevamente por la revancha.

Son dos ex alcaldes que reviven, y que seguramente pondrán a moverse a más priístas que quieren buscar candidaturas.

SOLO FUI A ENTREGAR DESPENSAS, DICE MAMA LUPITA

A todos nos ha pasado que hemos estado en el lugar equivocado y a la hora equivocada.

Esto se supone que le pasó a la regidora “Mamá Lupita”, que estuvo justo en el momento cuando el líder priísta, Alejandro López “El Pony” andaba de alborotador en el Ejido El Bayito.

En su relato, la regidora independiente dice que ella solo fue ese día a ver a unas personas a las que les iba a entregar despensas, que vio a El Pony en un terreno y que llegó Fuerza Tamaulipas y que al padre le quitaron su campana, y que quien sabe cuantas cosas más, pero que ella nada más iba pasando.

Señalo que las señoras Sara Picón García y San Juana Solís Salazar, que fueron quienes la denunciaron de querer despojarlas de sus terrenos, son unas invasoras.

Es más, era tanto el coraje de “Mamá Lupita” que acusó a quienes la señalaron, de vividores, extorsionadores, invasores y golpeadores.

Y para rematar, dijo que no tiene terrenos en ese lugar y que al famoso “Pony” nada más lo conoce porque ella pertenece a la Comisión Rural del Cabildo, pero que no es su amigo.

Pues ya habló “Mamá Lupita” y a lo que dijo, la conclusión es que fue víctima de las coincidencias.

DEPOSITA RIVAS LAS NUEVAS BECAS

Para aquellos que están beneficiados con becas municipales, el gobierno ha depositado el pago correspondiente a Diciembre y Enero, por lo cual ya pueden pasar a cobrar.

Esta es una gran ayuda, porque el pago es retroactivo, por lo cual se está depositando doble, hasta emparejarse.

Por cierto, aún hay cerca de 500 beneficiados que no han acudido a recoger su tarjeta bancaria para cobrar su beca, por lo cual el Municipio ha dado un ultimátum, que si no acuden a recogerla de aquí al viernes, entonces ese apoyo será reasignado a otro alumno que realmente lo necesite.

Es increíble que 500 estudiantes no recojan su apoyo, el municipio lleva semanas insistiendo a los padres de familia que metieron una solicitud que verifiquen la lista, por lo que ya no pueden decir que no sabían.

En fin, la buena noticia para los que les reasignarán beca, es que cobrarán el retroactivo desde octubre.

LE DA CABEZA DE VACA LA CONFIANZA A PEREZ SANTOS

El doctor y ex regidor, Jorge Pérez Santos, recibió la confianza del Gobernador, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, para ser nombrado nuevo director del Hospital Materno Infantil.

Fue este martes cuando el neolaredense, recibió de manos de la Secretaria de Salud, Lydia Madero, la constancia que lo acredita como Director.

En su mensaje, Jorge aseguró que se compromete a velar por los intereses de los pacientes, así como de todo el personal que conforma dicha institución. Buscando siempre mejorar la calidad en atención y de los resultados del mismo.

Que bueno que piense así, porque el Hospital sufre de mil carencias, lo que hace imposible dar una atención de calidad a los neolaredenses.

Felicidades y a gestionar recursos para que sea un hospital digno de los habitantes de Nuevo Laredo… ¿Qué, no?, lo invito a visitarme en www.hoylaredo.net… NOS LEEMOS.

