Le cayeron a Mamá Lupita…

SE DICE POR JOSE NATIVIDAD Se Dice, Vaya que de “mamá Lupita” no tiene nada la regidora Guadalupe Carmona, ya que un grupo de...

SE DICE

POR JOSE NATIVIDAD

Se Dice, Vaya que de “mamá Lupita” no tiene nada la regidora Guadalupe Carmona, ya que un grupo de vecinos del Ejido el Bayito 2, se manifestaron afuera de presidencia exigiendo ver al alcalde o alguna autoridad que les ayudara…

Manifestando que la regidora Guadalupe Carmona mejor conocida como “Mamá Lupita”, junto con el líder de la CNC Alejandro López Robles “El Pony”, Vicente Martínez y dos señoras que solo dijeron llamarse Elvira y María de la Luz, les tumbaron una iglesia que tenían en el sitio, además de que las amenazaron con tumbarles las casas o quemárselas.

Las afectadas mencionaron que este problema ya tiene muchos años y que le hicieron fraude en la venta de los terrenos, además de todo esto que les hicieron con anterioridad ya les habían tumbado una escuela que ellos mismo habían construido…

Como una servidora publica además decirse religiosa, hace esto a las personas, y personas que son de escasos recursos, si esta señora esta para servir, no para destruir y mucho menos utilizar a los niños y jóvenes de la Casa Hogar Elim, donde ella es la encargada, de utilizarlos para destruir una iglesia…

Ahora esperemos el testimonio de la regidora, digo si es que desea darlo, porque si no da su versión, se estaría echando la soga al cuello, pues el que calla otorga…

Que no le basta a Mamá Lupita la concesión de dos ecotaxis, que ahora quiere apoderarse de terrenos que no son de ella, claro como tiene poder siendo regidora, pero lo que no sabe es que tanto el alcalde como los demás regidores le pondrán un alto, para que no siga aprovechándose de los que menos tienen…

Se Dice, Patas para cuando las quiero, así lo pensó el supuesto director de gobierno José Luis Morante, quien ayer paso un momento bochornoso, al querer parar una manifestación pacífica afuera de presidencia municipal, Morante se acerco a un grupo de señoras que se manifestaban por la muerte de un elemento de Protección Civil, al acercarse las señoras le decían que agarrara una pancarta y se manifestara con ellas, por lo que Morante se puso todo rojo y pidió a las señoras que se retiraran, siendo que estas más le atizaban al fuego, diciéndole que agarrara la pancarta, que si no tenía trabajo que se uniera a ellas, Morante rojo por las burlas de las mismas señoras y por las ciudadanos que pasaban, no tuvo más remedio retirase entre risas y burlas…

Como dicen las señoras, si no sabe de qué es el chisme, para que se mete con nosotras…

Lo que si es que Morante quiso mostrar su autoridad, pero lo único que demostró fue su ineficiencia, y aprendió que con las mujeres y más si andan molestas no se debe de meter…

Que dijo ahorita voy aplaco todo y salgo en palmas, pobre del disque director de gobierno, y digo disque porque hay otro director de gobierno quien si trabaja y es quien da la información a los medios…

Se Dice, No esperaron mucho para que los hermanos Ramírez Rubio pelaran el cobre, la regidora Adriana Ramírez Rubio demando al alcalde Enrique Rivas Cuéllar, según por negarse a darle información sobre el uso del recursos destinado a comunicación social, pero todos sabemos que Adriana solo es la cara, quien está detrás de ella es su hermano el doctor Jorge Ramírez Rubio, viejo lobo de mar en la política, y que están aprovechando el espacio que obtuvieron en el Cabildo para llevar agua a su molina…

Recordemos que Jorge Ramírez Rubio fue militante del PAN, pero luego hizo su rabieta de salirse porque no fue tomado en cuenta y no simpatizaba con el ex alcalde Carlos Canturosas, por lo que él junto con un grupito optaron por salirse del PAN, pero siguiendo con tema, a los hermanos, no les basto con que el director de comunicación social Marco Martínez, fuera llamado a comparecer ante el Cabildo para que dijera que se está haciendo y en que se está gastando el recurso destinado para promover la imagen de Nuevo Laredo, quien con una gran demostración en video y de manera verbal, explico cómo se está trabajando, que se ha comprado y sobre todo como se está destinando la feria…

No contentos el de la mente maniaca detrás de todo Jorge Ramírez, pidió a su hermana demandar al alcalde, y el objetivo de esta demanda son varios, primero, que no se le sea negada ninguna petición que hagan, segundo, ser beneficiados en todo, tercero y no lo digo yo, es lo que se comenta en los pasillos de presidencia, es que esto es meramente monetario, y no digo más, porque como les dije, es lo que se comenta en pasillos municipales…

Se Dice, Molesto y con gestos de que me lleva la tiznada, así lo dio a conocer ayer el presidente de la Asociación de Propietarios de Bares y Cantinas de Nuevo Laredo, René Molano, debido al cierre de 50 negocios que vendían bebidas embriagantes por parte de la Coepris y Fuerza Tamaulipas, Molano pidió al Estatal, analizar este problema para que los negocios puedan abrir de nueva cuenta…

Pero más se encanijo cuando se le pregunto si la Cámara Nacional de Comercio (CANACO), Jaime Mireles, les está ayudando, dijo que al presidente de la Canaco no le interesan los negocios organizados, que el señor está en el limbo y que a él solo le importa tener su carro, su oficina, eso es lo único que le importa…

Recordemos que René Molano siempre formaba parte de la mesa directiva de la CANACO, pero en esta nueva directiva, fue expulsado por Jaime Mireles porque obtener su apoyo…

Se Dice, Hablando del gobierno municipal, va viento en popa, refiriéndose a obras, pues ya se concluyeron 50 obras y se tienen 56 obras en proceso y solo en los cinco meses que se llevan de administración, hablando de dinero en las 50 obras se invirtieron 46 millones 295 mil pesos y en las 56 son 173 millones 422 mil 047 pesos…

El alcalde anuncio que será 433 obras que están consideradas dentro del Plan de Obra Pública 2017, con una inversión de más de mil millones de pesos…

Y todavía se esperan recursos federales lo que inflara más el presupuesto y más obras se realizarán…

Se Dice, Quien anda sintiéndose Ave Fénix y que resurgirá de las cenizas, bueno eso es lo que dicen, es el PRD, sus dirigentes anda queriendo tapar el sol con un dedo, a sabiendas que el PRD está más que hundido y que sus militantes se está yendo a MORENA, PAN y Movimiento Ciudadano.

Además que están en una gran crisis interna y económica, tan económica que les llevo a dejar sus oficinas y comenzar a construir las suyas, Un PRD sin prerrogativas, sin registro, donde su principales directivos andan con los ojos cerrados que no saben que vaha hacer en cara a las elecciones del 2018.

Y de su presidente estatal Alberto Sánchez Neri, mejor se fue a Tampico, para no gastar recursos, ósea que mejor se fue a su casa y desde haya según dirige al Sol Azteca.

En lo político aun no se sabe si hará alianza con algún otro político, y así retener a los pocos militantes que le quedan, aunque no lo expresan abiertamente pero dicen que ya dialogan con algunos ex alcaldes fronterizos y que piensan convencerlos para que sean sus gallos en las próximas elecciones… será o están dando patadas de ahogados…

Los invito a visitar www.laredos.tv y www.hoylaredo.net

Comentarios, críticas, halagos y mentadas enviarlos a jnatividadpz@gmail.com