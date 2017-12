Le falla Peña Nieto a Nuevo Laredo

DESDE LA FRONTERA POR PEDRO NATIVIDAD Ya estamos en pleno proceso electoral para el relevó del presidente Enrique Peña Nieto, y le recordamos que...

DESDE LA FRONTERA

POR PEDRO NATIVIDAD

Ya estamos en pleno proceso electoral para el relevó del presidente Enrique Peña Nieto, y le recordamos que no ha cumplido con la promesa que hizo a los neolaredenses cuando andaba en campaña

Fue durante la campaña electoral de 2012, cuando Enrique Peña Nieto era candidato a Presidente de la República por la coalición Compromiso por México, formada por el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Verde Ecologista de México, firmó ante notario público 266 compromisos a cumplir durante su gobierno.

Dentro de esos 266 compromisos, aun se encuentra marcado y sin cumplir el número 183 que dice “Terminar y poner en marcha el aeropuerto de carga de Nuevo Laredo”.

Ya han pasado cinco años y no creemos que en los meses que le restan haga posible esa promesa, aunque sinceramente deseamos equivocarnos.

OPOSICION IGNORA A MEADE Y ATACA A OBRADOR

Algo curioso hemos visto en los últimos días en lo que respecta a tema político a nivel nacional.

Resulta que el PRI trae una luna de miel con su candidato José Antonio Meade, sin que ningún partido de oposición, principalmente el PAN se atreva a criticarlo.

Vimos este fin de semana como los priístas siguen creciendo en las encuestas, llevaron a cabo su ceremonia de registro en total calma, llevando su mensaje a cada rincón de la República Mexicana que con Meade van a ganar.

Y lo sorprendente es que la reacción del líder panista y próximo autodenominado candidato a Presidente, Ricardo Anaya, junto con la candidata independiente, Margarita Zavala, fue atacar de lleno al líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador.

Vimos como estos dos personajes, ambos de extracción azul, se le fueron a la yugular al “Peje”, mientras que a Meade de plano lo ignoraron, como si no existiera.

Dicen muchos que le saben de política, que la salida de Margarita Zavala fue una estrategia de Felipe Calderón para debilitar al PAN y a López Obrador, para beneficiar al PRI.

Sin embargo, a lo que se pudo ver este fin de semana, es que tanto Ricardo Anaya y Margarita están muy unidos y dispuestos a ayudar al PRI para debilitar a Obrador.

Recordemos que Margarita se fue del PAN porque según Anaya estaba terco con el Frente Amplio con el PRD, por ello decidió irse de independiente, provocando fractura y llevándose una buena cantidad de gente.

Pero no acabó ahí, el propio Anaya se está encargado de seguir fracturando al PAN, pues a la fecha sigue sin darle rumbo a ese Frente Amplio, al grado que cuando todos pensaban que los panistas tenían la oportunidad de arrebatarle al PRI la presidencia de la República, tras el mal actuar de Peña Nieto, resulta que cada vez se está yendo más al precipicio.

En pocas palabras, a lo que vemos es que el contubernio es grande.

GARY PEDRAZA CON CORAZON NAVIDEÑO

Por la Asociación de Agentes Aduanales que dirige Edgardo Pedraza, ha llegado el espíritu navideño y ya se preparan para llevar regalos a niños de escasos recursos.

Realizaron la Posada “Navidad de Corazón”, donde los hijos de los agentes aduanales, no recibieron regalos, al contrario, ellos donaron juguetes, mismos serán destinados a niños de escasos recursos.

Definitivamente una gran acción, pues existen muchos pequeñines que no cuentan con la posibilidad de recibir un regalo en esta Navidad debido a las condiciones de pobreza en que viven, pero gracias a la buena Fe de los agentes aduanales que dirige Gary Pedraza, su corazón se alegrará.

Por cierto, Gary también se reunió con los ex presidentes de la Asociación, quienes le refrendaron su respaldo por los logros que se lograron durante este 2017, y a la vez hablaron de los nuevos proyectos en juntos encabezarán para el 2018.

NO DESCARTEN A ARTURO SANMIGUEL

Hace unos días hablamos sobre la experiencia que ha logrado el neolaredense Glafiro Salinas, que lo pone como un personaje que puede ser considerado a la hora que se vaya a elegir al próximo candidato a Diputado Federal.

Pero también debemos no descartar al ex diputado federal, Arturo Sanmiguel, quien ahora despacha como Jefe en la Oficina Fiscal del Estado.

Recordemos a Sanmiguel, cuando se impuso al PRI cuando Vicente Fox competía por la Presidencia de la República.

El efecto Fox fue fuerte, y fue ahí donde Sanmiguel aprovechó la ocasión y logró llegar al Congreso Federal.

Hoy Arturo cuenta con esa experiencia legislativa, además en el puesto que ostenta mantiene una cercanía con el ciudadano, el cual tiene contento gracias a los descuentos que ofrece la dependencia.

Arturo Sanmiguel, otra carta fuerte del PAN Nuevo Laredo.

¿Y LA VACUNA CONTRA LA INFLUENZA?

En Nuevo Laredo ya estamos en plena temporada de frentes fríos, los cuales han sido fuertes, y los que vienen en los siguientes días amenazan con bajar hasta los 4 grados centígrados.

Sin embargo, al parecer a nuestras autoridades de salud no les importa esta situación, pues a pesar que ya estamos a diciembre, no han lanzado la campaña de la vacuna contra la Influenza que se realizaba año tras año.

A lo mejor nosotros andamos mal informados y resulta que nuestras autoridades de salud ya erradicaron esa enfermedad de Nuevo Laredo, y nosotros pidiendo campaña.

En años anteriores, año con año la vacunación se iniciaba al menos dos meses antes de diciembre, pues te decían que para cuando llegaran estas fechas tu sistema ya estaba bien reforzado.

Esto provocaba que las personas enfermaran menos de gripa, por lo que los hospitales, clínicas o consultorios no recibían tanta gente por este padecimiento, aunado que dicha vacuna ayuda a aquellos con enfermedades crónico degenerativas.

Pero, o no se han acordado de la campaña de vacunación, o de plano ya no hay riesgo de Influenza en la ciudad.

Esperemos que ya la hayan erradicado porque de lo contrario habrá serias consecuencias.

Por cierto, no nombramos al Jefe de la Jurisdicción Sanitaria, porque sinceramente no sabemos su nombre, además que el sujeto se la pasa encerrado en su oficina y nunca sale a algún evento que realizan de salud, lo que significa que desde que tomó el control se la ha pasado sin dar declaraciones sobre esa dependencia tan importante para los neolaredenses… ¿Qué, no?, lo invito a visitarme en www.hoylaredo.net… NOS LEEMOS.

Comentarios pedropnatividad@gmail.com

