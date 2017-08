Le siguen tupiendo duro a Oscar Luebbert

DESDE LA FRONTERA POR PEDRO NATIVIDAD Pues vaya que los priístas no han entendido el mensaje que deben unirse si es que quieren recuperar...

DESDE LA FRONTERA

POR PEDRO NATIVIDAD

Pues vaya que los priístas no han entendido el mensaje que deben unirse si es que quieren recuperar parte de lo perdido.

Decimos esto porque la guerra sucia para desprestigiar al aspirante más fuerte a la dirigente estatal, Oscar Luebbert, continúa insistentemente.

Una vez más, este lunes, algunos medios de comunicación estatales publicaron sobre la información donde el de Reynosa es relacionado con casos de inseguridad.

Ayer mismo, platicando con un priísta, le cuestionamos sobre si realmente el PRI está dispuesto a realizar una elección democrática para elegir a su dirigente estatal.

La respuesta fue rápida, “claro que sí”, sin embargo, vemos que no es así, pues con la guerra sucia en contra de Luebbert, nos damos cuenta que desde el interior, sus enemigos siguen insistiendo en querer tumbarlo y sacarlo de la jugada, sin importarles que con ello están ensuciando también al partido.

Porque esa guerra sucia no viene ni del PAN, ni del PRD, ni del PT, ni de ningún militante de algún partido enemigo, al contrario, esa guerra sucia viene desde la propia militancia priísta, de aquellos grupos que no quieren que el reynosense sea el nuevo dirigente.

Hay que decirlo, si en verdad el PRI pretende elegir a su dirigente de manera democrática, entonces ese líder sería Oscar Luebbert, y no porque lo digamos nosotros, si no porque a simple vista se ve que la mayoría de la militancia le ha dado su respaldo.

PRI NUEVO LAREDO CON BAJO PERFIL

En el PRI Nuevo Laredo aseguran estar trabajando fuertemente en las colonias para mantener la militancia y aumentarla.

Viviano Vázquez, dirigente local, destaca que la chamba se está haciendo, sin embargo han optado por mantener un perfil bajo y no anunciarla en los medios de comunicación, muchos menos en las redes sociales.

El líder, aclara que siguen llevando brigadas a las colonias en donde el principal beneficio que llevan es el mercado de abastos.

Dice Viviano que el no publicar estas acciones, no es porque no quieran, si no porque ese fue parte de lo que los llevó a la derrota, el publicar todo, el andar diciendo lo que están haciendo y fue ahí donde sus contrincantes pudieron meterse para quitarles parte de la militancia.

También aclaró que el PRI sigue firme con un ejército de 22 mil militantes, y que a pesar de las dos derrotas seguidas, sus integrantes se han mantenido firmes, y que tan solo fueron alrededor de 300 o 400 los que decidieron ya no seguir en el partido.

El PRI está trabajando, eso lo asegura Viviano Vázquez, pero con muy bajo perfil para que el enemigo no se copie o les gane la estrategia.

REGRESAN FUNCIONARIOS DE VACACIONES

Ya regresaron los funcionarios municipales de vacaciones y al parecer vienen con las pilas bien cargadas, pues este lunes todos, secretarios, regidores y síndicos, estuvieron muy temprano en honores a la bandera y acompañando al presidente municipal, Enrique Rivas en la tradicional conferencia de prensa de los lunes.

Al parecer es el inicio de la segunda etapa de este 2017, donde acelerarán el paso para demostrar que los neolaredenses no se equivocaron al votar por ellos.

Ya lo dijo Enrique Rivas, que viene la segunda parte de este año, donde se pondrán en marcha las obras más grandes de su administración y a la par todos los funcionarios tendrán que redoblar esfuerzos.

RIVAS CALLANDO BOCAS DE AQUELLOS QUE CRITICAN LA ADMINISTRACIÓN

El alcalde, Enrique Rivas, sigue callando bocas, sobre todo a aquellos políticos de otros partidos que han lanzado una guerra sucia en su contra, políticos que siempre han vivido del presupuesto y que ahora se andan estirando los bolsillos al ya no tener todo ese dinero que saqueaban.

Durante estos quince días de vacaciones, que por ley tuvo la burocracia, el mandatario decidió quedarse en la ciudad y lejos de estar en su oficina encerrado en el aire acondicionado, agarró gorra, tenis y jeans, y se fue a las colonias, en plena canícula, a entregar las obras que ya estaban terminadas y que no había entregado a la población, principalmente pavimentaciones.

Todos los días se entregaban entre cuatro o cinco calles pavimentadas, todos los días acudía a las diferentes colonias a entregar esos compromisos que había hecho en campaña y que no quedaron en simple promesa, al contrario, ahora ya están beneficiando a los vecinos.

Pero no solo pavimentaciones, también dio arranque a la nueva secundaria municipal, y este lunes entregó una nueva unidad deportiva a vecinos de Villas del Sol (Casas Geo) y puso en marcha la construcción del nuevo Centro Comunitario en la colonia Ampliación Nogal.

Mientras los políticos que quedaron fuera del presupuesto siguen son su guerra sucia, Rivas les contesta, pero con mucho chamba… ¿Qué, no?, lo invito a visitarme en www.hoylaredo.net… NOS LEEMOS.

Comentarios pedropnatividad@gmail.com

