Le teme Eugenio a la Justicia

Una Tras Otra

Por Jesús Hernández García

El ex alcalde de Reynosa, OSCAR LUEBBERT GUTIERREZ, llevaría mano en la elección de Presidente del Comité Directivo Estatal del PRI sobre su más cercano oponente y aún Delegado de la Secretaria de Desarrollo Territorial y Urbano, SEDATU, SERGIO GUAJARDO MALDONADO.

Para muchos priistas, LUEBBERT GUTIERREZ, es de mucho mayor experiencia que, CHECO, además de que al primero no se le puede señalar de ser el “delfín” de los ex gobernadores, el más inmediato, EGIDIO TORRE CANTU, EUGENIO HERNANDEZ FLORES y TOMÁS YARRINGTON RUVALCABA.

El primero de los tres ex mandatarios tricolores estaría “presionando” muy fuerte para que la balanza se incline a favor de, CHECO, con todo y el deslinde que este último hizo público en aras de conquistar la dirigencia estatal de su partido.

Aunque el proceso de elección está programado llevarse a cabo el mes próximo y los estatutos no le obligan a dejar el cargo de delegado de la SEDATU, SERGIO GUAJARDO MALDONADO, dio a conocer que presentaría su renuncia y por esa misma razón la semana pasada viajó a la capital del país para despedirse de, ROSARIO ROBLES.

Ayer domingo un connotado grupo de militantes tricolores sostenía, en conocido restaurante de la ciudad, una reunión en la que buscaban sumar el mayor número de consejeros a favor de, OSCAR LUEBBERT GUTIERREZ.

Por respeto a los participantes en ese cónclave no daré a conocer sus generales, solamente diré que sobresalían algunos personajes que ya fueron dirigentes del PRI, ex líderes del Congreso y ex operadores políticos del fracasado aspirante a gobernador de Tamaulipas, BALTAZAR HINOJOSA OCHOA.

Algunos de ellos se acercaron hasta nuestra mesa a saludarnos, pero otros se hicieron como que la Virgen les habló, una mezcla de falsa vanidad y patanería que se conjugó en la pasada contienda electoral e hizo perder al entonces abanderado tricolor.

UNA TRAS…En la asignación de los nuevos funcionarios de la actual administración queda claro que no hubo equivocación alguna del gobernador de Tamaulipas, FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA, como algunos lo presuponen.

El mandatario estatal ha confiado en su capacidad y otorgado la delicada responsabilidad al asumir una tarea, llámese Subsecretarias, Secretarias o simples Jefaturas de Departamentos, los hombres y mujeres se comprometieron, algunos fallaron.

Los ejemplos de incapacidad para responder a las expectativas ciudadanas son solo algunos, ahí está el caso de, LYDIA MADERO GARCIA, que por no hacer bien su tarea debió ser dada de baja del equipo de colaboradores.

Otro más el del depuesto Secretario de Desarrollo Rural, GONZALO ALEMAN MINGLIOLO, que al no tener el antídoto para sortear los problemas inventó una serie de intrigas con algunos subalternos y al final uno de ellos lo relevó del cargo.

Existen otros “prietitos” en el arroz que tampoco están dando el ancho y ya se ventila su eventual salida del equipo, pensaron y creyeron que asumirían responsabilidades mayores y al no ser incluidos en la repartición ahora ventilan su veneno y generan discordia.

A diferencia de los gobiernos priistas, que mantenía a sus funcionarios sin importar los excesos cometidos y resultar maletas en sus áreas, en el del PAN las cosas son diametralmente opuestas, bajo el entendido de que, “Quien no cumpla se va”.

1.-UNA TRAS…Ootro desecho más se suma a las filas del PEJE, ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR; ahora es el tamaulipeco, originario de El Mante, LINO CORRODI.

Seguro es que en los próximos meses lo veremos soltando su lengua y diciendo que ya con, MORENA, buscará ir por la alcaldía de esa sufrida zona cañera-

2.-UNA TRAS…Para el dirigente del PAN en Tamaulipas, FRANCISCO ELIZONDO SALAZAR, el ex Gobernador, EUGENIO HERNANDEZ FLORES, teme ser investigado por las autoridades mexicanas y esa es la razón por la que “GEÑO” oculta su identidad y se hace pasar por su hermano “CHOFORO”, como quedó demostrado en el municipio de San Pedro, cuando un grupo de reporteros lo avistaron y al querer abordarlo el ex mandatario priista quiso despistarlos expresando, “no soy Eugenio, soy su hermano”.

Así de serio fue el Gobierno de uno de los mandatarios más señalados y vinculados con actividades ilícitas, después de, TOMAS YARRINGTON RUVALCABA, obviamente.

