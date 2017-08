Le “tupe” Anaya a Luebbert

DESDE LA FRONTERA POR PEDRO NATIVIDAD En su visita a Ciudad Victoria, el líder nacional del PAN, se fue duro y a la cabeza...

DESDE LA FRONTERA

POR PEDRO NATIVIDAD

En su visita a Ciudad Victoria, el líder nacional del PAN, se fue duro y a la cabeza en contra del aspirante más fuerte a la dirigencia del PRI Tamaulipas.

Ricardo Anaya, en su discurso, hizo un llamado a las autoridades electorales, para que investiguen a los aspirantes priístas, de quien dijo podrían tener vínculos delincuenciales.

Pero fue más claro al decir que en especial “uno de los aspirantes de apellido Luebbert”.

Llamó a “no jugar con fuego” y que las autoridades electorales revisen con lupa esa elección del PRI.

Sabíamos que Anaya no pasaría dejar la oportunidad de darle su llegadita al PRI y principalmente a Oscar Luebbert, lo que demuestra que el de Reynosa es el fuerte, y que los demás no tienen ningún peso para llegar a la dirigencia.

Por cierto, ya entrado en el tema electoral, Anaya aseguró que el PAN nacional no meterá las manos en la elección de los candidatos para el 2018.

Pero a la vez confirmó que se elegirán como candidatos a aquellos personajes que estén bien posicionados y que tengan una trayectoria limpia.

Y para rematar, confirmó todo su respaldo al gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca, de quien dijo tienen muy buenas calificaciones en la evaluación nacional que realizaron.

PRIÍSTAS NEOLAREDENSES A FAVOR DE LA AUTOPISTA

Como representante del PRI, el regidor, Jesús Valdez Zermeño, coordinador de la bancada priísta en el Cabildo, se dijo a favor de la construcción de la autopista La Gloria-Nuevo Laredo, la cual asegura traerá muchos beneficios a los neolaredenses.

El ex presidente del PRI Nuevo Laredo, fue claro al confirmar que la empresa constructora le dará a la carretera libre las especificaciones de autopista y mantenimiento durante los próximos 30 años, lo que dará mayor seguridad a los automovilistas, puesto que tendrá una dimensión de 12 metros de ancho.

En su explicación, destacó que la autopista de cuota tipo A2, contará con acotamientos de 2.5 metros que permitirán rebasar sin invadir el carril contrario.

Además que la actual carretera fue diseñada para camiones con cajas de 45 y 48 pies, y lo que se pretende es que por esta vía circulen tractores con cajas de 53 pies, que son las especificaciones que exigen los transportistas que prefieren cruzar por esta frontera.

Chuy Valdez tiene mucha razón, por siempre nos hemos quejado que el Gobierno Federal tiene olvidado a Nuevo Laredo, y ahora que ha volteado y nos envían una mejor infraestructura en carretera, simplemente nos quejamos.

Existen muchas ciudad y no tan importantes como Nuevo Laredo, que para llegar a ellas hay que ir en autopista, y su vía libre es deplorable, ahí tenemos el caso de Monterrey, que si optas por la libre es solo de dos carriles sin acotamiento.

Es más, en algunos casos del sur, las ciudades solo tienen autopista, sin libre, aquí tendremos las dos opciones, y la libre será amplia.

Hay que repetirlo, en su mayoría no es el pueblo el que se queja de esta obra, si no que el tema ha sido politizado y los que han orquestado toda esta guerra, son los políticos que quedaron de los partidos que quedaron fuera del presupuesto o aquellos que saben que es su última oportunidad en el puesto que ostentan.

RECONOCERA WASHINGTON A AAANLD

La Asociación de Agentes Aduanales de Nuevo Laredo, encabezada por su presidente, Edgardo Pedraza Quintanilla, será reconocida con el premio internacional “Global Democracy Awards”, que otorga “The Washington Academy of Political Arts & Sciences”.

El premio es porque la Academia de Washington (W.A.P.A.S) evaluó el aporte a la competitividad comercial de América, el impulso a la democracia dentro del gremio y sociedad, así como la forma de superar los retos, como la pasada contingencia en el Puente III y lograr la unidad en el gremio, convirtiéndose en el único organismo de Tamaulipas en recibir dicho nombramiento.

Por cierto, el área de Comunicación Social e Imagen Institucional de la Asociación, que dirige el amigo Gerardo Jauregui, también será galardonada con la estatuilla “Napolitan Victory Award” por su compromiso de informar de manera puntual y oportuna a la sociedad.

Una felicitación a Edgardo Pedraza, ya lo habíamos comentado que su llegada le inyectó dinamismo a los agentes aduanales y hoy queda demostrado.

AUMENTARA RIVAS LAS BECAS EDUCATIVAS

Para el ciclo escolar del 2017-2018, las cosas se pondrán bien para los estudiantes que escasos recursos, gracias a que el presidente, Enrique Rivas, anunció que aumentará el presupuesto para las becas.

Por esa razón, si usted tiene pensado incribir a su hijo, no se le olvide que 14 de este mes, se arbirá en linea en la página www.nld.gob.mx, las solicitudes, para que la llene e imprima.

Si usted por alguna razón no tiene acceso a una computadora, no se preocupe, podrán acudir a los módulos que se instalarán para realizar el trámite, en donde habrá personal calificado para asesorarlos en el llenado del documento.

Recordarles que no existirá un límite de registros y pueden participar en las tres convocatorias, beca ordinaria, de excelencia y para educación especial.

Después del llenado de solicitudes, la recepción de documentos se dividirá por sector y será del 4 al 8 de septiembre en las instalaciones del Centro Cívico y Maquila Creativa, para en octubre, una vez analizada la información que se recabó, se dará a conocer la lista de alumnos beneficiados con la beca en la página web, la aplicación YoNLD y en las bibliotecas públicas.

La entrega de tarjetas será la primer semana de noviembre y el pago se realizará durante diez meses, de septiembre a junio.

Ah, por cierto, para no perder la costumbre, ya andan los que quedaron fuera del presupuesto, criticando que la gente es pobre y no tiene acceso a internet, pero no les haga caso, esos son los mismos que criticaron cuando usted hacía las largas filas para un solicitud… ¿Qué, no?, lo invito a visitarme en www.hoylaredo.net… NOS LEEMOS.

