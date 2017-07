SEÑAL POLITICA POR. ANWAR A. VIVIAN PERALTA Con el respaldo del gobernador del estado, LIC. FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA, se dio un paso...

SEÑAL POLITICA

POR. ANWAR A. VIVIAN PERALTA

Con el respaldo del gobernador del estado, LIC. FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA, se dio un paso importante para el estado, para los tamaulipecos. Dijo lo anterior el diputado local del partido verde ecologista, HUMBERTO RANGEL VALLEJO, pues en días pasados En el marco de la sesión ordinaria y solemne, realizada en el Pueblo Mágico de Tula, el Congreso del Estado, aprobó expedir la Ley de Cambio Climático de Tamaulipas, en presencia del Gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA de quien dijo el legislador matamorense del partido verde que ha sido el mayor impulsor y promoverte de esta acción legislativa, que busca implementar acciones que mejoren el medio ambiente.

El Diputado HUMBERTO RANGEL VALLEJO, presentó el dictamen correspondiente a esta nueva ley, destacando la implementación de mecanismos para enfrentar el cambio climático, por lo que habrán de coordinarse los Gobiernos y Municipios para dar los resultados que se requieren. En esta norma, resalta la creación del Sistema Estatal, que será integrado por una Comisión Intersecretarial y una Legislativa, así como por los Ayuntamientos de la entidad, para poner en marcha acciones conjuntas que repercutan en un mejor entorno. Al hacer uso de la palabra, varios legisladores fue en apoyo a la expedición de la Ley de Cambio Climático, la cual se sumará al cuerpo legislativo de Tamaulipas. Durante los trabajos de este día, se aprobó una acción legislativa que tiene como fin, fomentar la donación de alimentos en el Estado, así como establecer sanciones más severas a quienes los desperdicien.

Mientras que La Diputada JUANITA SANCHEZ JIEMENEZ, resaltó la importancia de esta reforma que beneficiará a los tamaulipecos que más lo necesitan. Asimismo, se exhortó a las autoridades educativas federales, estatales y municipales, para que gestionen la implementación a futuro de la asignatura de iniciación musical dentro del programa curricular en las escuelas. OIGA Y EN LA LUCHA INTERNA POR LA DIRIGENCIA DEL PRI ESTATAL fíjese que en días pasados SERGIO GUAJARDO MALDONADO se reunió con más de 100 consejeros estatales en Cd. victoria, donde saludo a muchos y refrendo el compromiso de ser un aspirante como sus demás compañeros de partido que en su momento se manifestarán por la unidad que debe prevalecer en el tricolor para enfrentar el 2018.

ANTO TOVAR GARCIA, diputado local por el partido revolucionario institucional, promovió que las instituciones de salud cuenten por obligación moral con el abastecimiento de medicamento necesario en cada uno de los rincones del estado, siendo este un punto de acuerdo en favor de los tamaulipecos alzando la voz junto con los demás legisladores, señalando el joven político que impulsa reformas, iniciativas y acciones que vayan en fortalecimiento de la credibilidad de los tamaulipecos para con las instituciones y desde la máxima tribuna de la entidad emplaza a que se cumpla con disposiciones que mejroen las condiciones de atención en el sistema de salud….

Enviamos nuestra condolencia a la familia MONREAL por la irreparable perdida de NEYDA MONREAL MARTINEZ, ex candidata a diputada por el V distrito electoral, en especial al amigo regidor JUAN MONREAL en el municipio de Valle hermoso….

El Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente está convocando a una reunión zona norte a celebrarse en la ciudad de Reynosa, el próximo día lunes 3 de julio, a partir de las 12 horas, con la asistencia de los presidentes municipales de 10 alcaldías de la región, gerentes generales, gerentes técnicos, autoridades del medio ambiente y la participación de la Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza.

Los temas que se van a abordar son contaminación de aguas residuales, contaminación del aire y contaminación con desechos sólidos urbanos, lo que confirma que en Tamaulipas es tiempo del medio ambiente, como lo ha señalado en reiteradas ocasiones tanto el Gobernador FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA como el titular de la SEDUMA.

La sede del magno evento será el Salón de Convenciones del Parque Cultural de acuerdo a lo que se está proyectando por instrucción del Jefe del Ejecutivo estatal, en coordinación con la referida dependencia, la subsecretaría del medio ambiente, directores, subdirectores y jefes de área que tienen relación con este importante acto, sin duda alguna de relevancia en ambos lados de la frontera por los asuntos a tratar.

Presidirán el evento el Ing. GILBERTO ESTRELLA HERNANDEZ, representante personal del Gobernador del estado y Secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente; Además del representante del C. Gobernador en la zona norte; La Dra. MAKI ORTIZ DOMINGUEZ, Presidenta Municipal de Reynosa; el Dip. HUMBERTO RANGEL VALLEJO, Presidente de la Comisión de Desarrollo Sustentable del Honorable Congreso del Estado.

Además se está invitando a OSCAR GUTIERREZ SANTANA, Director General del Organismo Rio Bravo-CONAGUA; el representante personal de JOAQUIN MARRUFO, de la Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza (COCEF); AGUSTIN BOONE, representante de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), Nuevo Laredo; DAVID NEGRETE ARROYO, representante de CILA Reynosa; y de seguro también a RUBEN QUIROGA, de la propia CONAGUA. Uno de los anfitriones es LUIS PINTO COVARRUBIAS, Director General de la Comisión Estatal de Agua de Tamaulipas (CEAT), que también estará participando en los trabajos en estrecha coordinación con el referido secretario estatal.

Y EN NUEVO LAREDO, En un ambiente de cercanía entre vecinos y funcionarios municipales, se llevó a cabo el programa municipal ‘Miércoles Ciudadano’ en la colonia Valles del Paraíso, donde cientos de personas resultaron beneficiadas con los servicios y gestiones que se ofrecieron en el lugar. El presidente municipal, ENRIQUE RIVAS CUELLARE comentó que el objeto central del programa es ver de qué manera se puede proporcionar la ayuda a tanta necesidad que existe en Nuevo Laredo y sobre todo generar la políticas públicas que den un bien común y permitan un entorno saludable para las familias. RIVAS CUELLAR destacó las obras que se han efectuado en el sector, como pavimentación asfáltica en la calle Narcizo Cerrada de Sevilla entre Quirino Mendoza y María Grever, así como en calle María Grever entre Narciso Cerrada de Sevilla y Daniel Anaya Pérez en la colonia Santa Cecilia. También se pavimentó la calle Buñuelo entre Rabimocho y el Sabino en colonia Granjas Regina y rehabilitó la plaza ubicada en el Bulevar Eva entre Durazno y Ciruelos en colonia Valles del Paraíso.

TAMBIEN MUCHA ACTIVIDAD despliega la señora ADRIANA HERRERA ZARATE, presidenta del Sistema DIF Municipal fue invitada al corte de listón de la remodelación del edificio de las damas voluntarias del 16 Regimiento de Caballería Motorizado. El edificio remodelado se encuentra en el cuartel militar “Macario Zamora”, ahí Herrera Zárate constató los trabajos al inmueble y refrendó su compromiso con las damas voluntarias del 16 Regimiento de trabajar de la mano para fomentar valores en la sociedad.

Además felicitó a militares y damas voluntarias por sumar esfuerzos con el único objetivo de integrar una sociedad en la que los niños se cultiven de valores y enseñanzas para contribuir a la comunidad.

Por su parte, ADRIANA HERRERA ZARATE reconoció el trabajo de las damas voluntarias del 16 Regimiento, pues inculcan valores y diferentes disciplinas a los hijos de militares. Cabe señalar que en este edificio se ofrecen clases de bisutería, bordado, zumba y se imparten talleres de inglés a los niños que viven en el cuartel militar.

SILVANO AUREOLES, gobernador del estado de Michoacán es parte de lo que conoce como el frente amplio que se está integrando en el país, sin duda un proyecto político para encabezar acciones rumbo al 2018, pues bien el mandatario estatal michoacano señaló SILVANO “que los partidos no pueden priorizas sus políticas, sino construír la República si se logra una mayoría con certeza y gobernabilidad, por lo que este frente amplio democrático deben estar si los partidos políticos pero también los ciudadanos, la sociedad civil en general”.

ELDA DE LEON, ex candidata a la presidencia municipal de Jiménez, Tamaulipas postulada por el PAN ni la pierdan de vista, cuenta con un arraigo impresionante en el municipio y los alrededores, pues su carisma es aceptado por hombres y mujeres del campo como por los jóvenes que desean un mejor desarrollo y que en la ciudad nomás no lo ven para nada en estos momentos, siguen los problemas y malas autoridades que no escuchan a la gente… ASI ES DE QUE en el 2018 no deje de observar el cambio que viene….

Mientras que en el municipio de Valle hermoso no pierdan de vista al jóven secretario del republicano ayuntamiento, RODOLFO ANDRADE DEL FIERRO que las posibilidades de su trayectoria y trabajo lo ponen como un prospecto a una suplencia como diputado federal por mayoría relativa igual como un aspirante natural y con potencial político para el liderazgo de la red estatal de jóvenes del PRI, su paso por las dirigencias locales de jovenes del MT y del FJR asi como regidor con licencia lo hacen un personaje acorde a los tiempos de relevos y renovaciones que urgen en el PRI….

ALLA EN MATAMOROS, el alcalde JESUS DE LA GARZA DIAZ DELGUANTE dijo recuperar Recuperar infraestructura; pues Inversionistas están volteando a ver la ciudad y logramos 124 mil empleos formales, el nivel más alto de los últimos 17 años Frente a las adversidades Matamoros esta cambiando el rostro urbanístico de la ciudad, estamos recuperando espacios, negocios y el trabajo como hace tiempo no se tenía, afirmó el presidente municipal JESUS DE LA GARZA, al hacer un balance del programa Heroica al 100 en su segundo periodo. En un recuento de lo logrado durante estos nueve meses de su administración, destacó los proyectos que siguen para nuestra ciudad como son el Paseo de Las Américas, (Cecubi); el Centro Histórico; la modernización y ampliación a 6 carriles de la avenida Pedro Cárdenas; el Parque Central y la segunda etapa de la modernización del Sendero Nacional.

Ante lo expuesto, el alcalde, se comprometió a redoblar esfuerzos, a seguir trabajando por el bienestar de las familias de nuestra heroica Matamoros, que es por hoy una ciudad más ordenada, más dinámica y más en paz. Queremos proyectar nuestra ciudad, como ejemplo de trabajo duro y esfuerzo, de familia y de valores, pero sobre todo de unidad, dijo el presidente municipal durante la presentación de los compromisos cumplidos en infraestructura urbana, servicios públicos, agenda social, empleo, desarrollo económico y medio ambiente, entre otros. señaló que detrás de todos estos logros, está el esfuerzo de los tres órdenes de gobierno y de cada uno de nosotros, los que trabajamos día a día por el Matamoros que merecemos. En este periodo de 200 días de trabajo, se pavimentaron más de 15 mil 277 metros cuadrados de vialidades, en diferentes colonias de la ciudad, para beneficio directo de 2, 715 habitantes. A través del Programa Emergente de Bacheo, se han rehabilitado más de 70 colonias, con un total de 55 mil 578 metros cuadrados de carpeta asfáltica, beneficiando a 4, 940 matamorenses, así como la rehabilitación de 186,000 metros cuadrados de pavimento, equivalente a 206 calles. En apoyo a las comunidades rurales se realizó el rastreo de brechas, y hasta el mes de mayo llevamos poco más de 63 kilómetros para beneficio de más de 16 mil 700 habitantes. En el renglón de desazolve y limpieza de drenes, se han atendido 4, mil 070 metros lineales en los siguientes drenes: Avenida del Niño; Cantinflas; 20 de Noviembre; Las Fuentes y Las Torres.

Y EN LO QUE TOCA de nueva cuenta a la burra de MONSERRAT ARCOS actual diputada federal por el PRI oriunda de Madero, donde haciendo alarde de la buena actuación de una nueva ley de aviación en favor de los usuarios, lanzó ella, la diputada un escrito o promocional de las bondades de esta nueva ley y en la que señala en una parte del texto la palabra “AEROLINIAS” cuando en realidad es lo correcto “AEROLINEAS”, Sin duda que la diputada federal que no cuenta con la mas minima intención de hacer algo por sus representados, acaba de echarle mas leña a la hoguera de lo que significa ser un diputado federal y de lo que se deben preocupar y ocupar y no nadamas ir a ganar los miles de millones de pesos, en fin la burla no se hizo esperar en dias pasados con esta burrada de la legisladora tamaulipeca que nomás ella sabe a que le debe haberse convertido de la noche a la mañana en diputada federal….

ENVIAMOS un saludo a buenos amigos dentro de la política reynosense como son El maestro JAIME ARRATIA, ex dirigente del SNTE de Reynosa; Asi como a la ex diputada local AMELIA VITALES y al ex secretario de ayuntamiento, hoy presidente del STJT, HORACIO ORTIZ RENAN….

EN RIO BRAVO, el ingeniero CLAUDIO MEDINA SALAZAR, es un elemento que ha venido fomentando la participación de la sociedad civil y por lo tanto considera que la misma debe ser la que pueda empujar proyectos viables hacia procesos electorales que dignifiquen la vida política de una ciudad, asi es como se convierte en un aspirante natural a un cargo de elección popular como es la intención de algunos riobravenses….

FELICITAMOS por su cumpleaños este 1 de julio a la alcaldesa de la ciudad de Miguel Alemán, ROSY ICELA CORRO ACOSTA y también ex presidenta del sistema DIF Tamaulipas LEONEL ORTEGA RAMIREZ, NESTOR VALDIVIEZZO, LULU PUENTE Y JORGE CANCHOLA…. Mientras que este 2 de julio cumplen años SEVERO LOPEZ LAGUNA, MARTIN SANCHEZ PELAYO, OSCAR BARRERA, BLANCA RAMIREZ, LAURA LEYVA, MARTIN CORONA ESCOBAR Y DIEGO SOTO…. Y NOS VEREMOS.

