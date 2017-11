LÍDER DE CANACO SE PONE MUY DIGNO Quien está anteponiendo sus intereses personales al interés común de quienes representa es el dirigente de la...

LÍDER DE CANACO SE PONE MUY DIGNO

Quien está anteponiendo sus intereses personales al interés común de quienes representa es el dirigente de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) de Nuevo Laredo, Jaime Mireles De la Cruz. Y es que resulta que el susodicho decidió retirar a último momento el apoyo de la Canaco a la Expo-Revolución 2017 celebrada el pasado fin de semana, molesto porque no se cumplieron algunas de las exigencias que hizo, y entre las que estaba contar con más locales de venta de los que ya se le habían dispuesto a dicho organismo. Sucede que se le dieron varios espacios, pero quería más, y como ya no había disponibles se enojó y con un comportamiento como el de Quico, decidió retirar a la Canaco del evento, y a la vez exigió a los socios no participar. Lo que no saben muchos socios es que él sí participó, sí estuvo vendiendo sus productos en el lugar, muy indignado y todo, pero aprovechando el beneficio, porque aún sin el apoyo de la Canaco, el evento fue todo un éxito.

CONCLUIRÁ ESTE MISMO AÑO LAS OBRAS

Para el 31 de diciembre del año en curso tienen que estar terminadas todas las obras que el gobierno municipal que encabeza Enrique Rivas Cuéllar, ha iniciado en lo que va de este mismo año. Así lo hizo saber el propio Rivas esto durante una supervisión de trabajos de pavimentación de calles celebrada este miércoles en las colonias Nueva Victoria, Primero de Enero y Voluntad y Trabajo 4, situadas al poniente de la ciudad. El alcalde acudió a ver los avances de los trabajos en tres importantes calles, dos de las cuales son repavimentaciones ya que las arterias estaban muy dañadas, y una es pavimentación nueva. En esto el alcalde estuvo acompañado de miembros del Cabildo y funcionarios municipales, quienes también están al pendiente de los trabajos que se realizan.

MÁS FILAS EN EL PUENTE

Si el pasado fin de semana hubo intensas filas para cruzar hacia el lado americano, este fin de semana que se avecina no será la excepción, ya que muchos fronterizos, al igual que regios y avecindados en otras partes del país acudirán este jueves a celebrar el Día de Acción de Gracias con parientes o conocidos en los Estados Unidos, pero sobre todo acudirán el viernes a las tiendas de “Gringolandia” para aprovechar las tradicionales ofertas del mentado “Black Friday”. Y con eso de que todos quieren una pantalla de televisión más grande de la que ya tienen (que de por sí son grandísimas), pues el hervidero en el puente internacional número dos, que es el único que tenemos de momento en Nuevo Laredo para cruzar al otro lado del río, pues estará a todo lo que da. Máxime que el Gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, ha exhortado a sus representados los neoleoneses a no cruzar a la Unión Americana por Reynosa, dizque porque allá hay mucha inseguridad. Así es que lo más seguro es que los regios crucen por nuestra ciudad fronteriza.

NOS ESTAMOS QUEDANDO CIEGOS

Y hablando de “pantallotas”, cada vez nos estamos quedando más ciegos precisamente por estar al frente de las pantallas, ya no solo de la televisión, sino de las computadoras y sobre todo de los mendigos celulares. Por un lado tenemos las enormes televisiones, cuyas imágenes tenemos que ver cada vez más grandes, precisamente porque ya no vemos, y por eso cada vez son compramos aparatos de mayor tamaño. Yo recuerdo que mi primera televisión fue de 13 pulgadas, y la veía muy bien. Hoy en día las “teles” de 13 pulgadas no existen, las más chicas son de 19 pulgadas (que en aquel entonces eran las grandes) y ya nadie las quiere, dizque porque no se ven bien las imágenes. Nada vale que la luz que proyectan las nuevas televisiones son demasiado dañinas para nuestros ojos, pero peor aún la de las computadoras y las de los celulares. No hay ser que use un celular que no le lloren las ojos, señal de que se le está afectando la vista, de que se está quedando ciego. ¡Ah pero ahí seguimos, píquele y píquele al mentado celular!

ÓPTICAS, EL GRAN NEGOCIO

Es por eso que el negocio ideal en estos tiempos son las ópticas, ya que al paso que vamos todos tendremos que usar lentes. Y por eso mismo la ciudad se sigue llenando de ópticas. Antes estos negocios solo estaban en el centro de la ciudad, sobre la avenida Guerrero y en centros comerciales, y ahora ya están apareciendo en cualquier colonia como si fueran tiendas de conveniencia, precisamente ante la necesidad de la gente de comprar lentes, que dicho sea de paso se ofrecen a precios más económicos, precisamente por la competencia que hay. Por eso si quieren poner un negocio no lo piensen mucho y pongan una óptica, total, solo se compra el aparato optometrista, el cual es fácil de manejar, e incluso ya hay computarizados que te sacan la graduación exacta para la vista, y ya nada más se mandan hacer los lentes, lo cual también es computarizado. ¡Y a hacer billetes con tanto ciego!

INVITAN A CAMBIAR GAS NATURAL POR GAS LP

Durante el mes de diciembre las principales empresas de venta de gas LP establecerán una campaña en la que ofrecerán variados beneficios a las personas que cambien su servicio de gas natural a gas butano, y de esta forma logren un ahorro. Y es que aun con el aumento en el gas LP (el cual es aplicado por el gobierno), este resulta más económico que el gas natural, aparte que presenta otras ventajas como son el evitar posibles abusos con facturaciones no comprobables, detectar con facilidad fugas en caso de que se presenten, y contar con el llenado a domicilio. De acuerdo con Herlindo Guel Meléndez, quien es el representante de las empresas gaseras más importantes de la ciudad, en diciembre se cambiará el servicio de gas natural a gas LP de manera gratuita, con prueba de hermeticidad para garantizar la seguridad en la instalación del servicio, y aparte se ofrecerá un 30 por ciento de descuento en el costo de los cilindros que se adquieran. De esta forma estas empresas apoyan la economía familiar.

REGIDOREANDO

Los regidores Rafael Tawil Rizo y Patricia Ferrara Theriot están uniendo fuerzas para lograr de una vez por todas, la contratación de una empresa que triture las más de 800 mil llantas usadas que hay en el centro de acopio que para tal efecto se tiene en la localidad, y así dejen de ser un foco de infección. Buscarán hacer la propuesta formal ante el Cabildo en la próxima sesión… Quien anda hasta en la noche repartiendo apoyos a sus representados es la primera síndica Dorina Lozano Coronado. El martes por la noche estuvo en la colonia Loma Bonita apoyando con despensas a personas de bajos recursos. Por cierto que Dorina se hace acompañar del director de IMPACTA, Carlos Rábago, quien lleva palabras de aliento a los ciudadanos que se desesperan ante la difícil situación que viven. Bien por ellos… El regidor Gerardo Peña Maldonado anda viendo como apoyar a vecinos de su sector que se quejan de una persona enferma de sus facultades mentales que ocasiona algunos problemas en un sector de los llamados multifamiliares. Y es que la bronca está en que el Centro Psiquiátrico no quiere hacerse responsable del demente, y los vecinos ya no hayan qué hacer con él. Hay que buscar una solución

LO ÚLTIMO

Ya todo está listo para que el fin de semana se realice la Feria de las Asociaciones de Servicio que organiza la Secretaría del Ayuntamiento a cargo de Raúl Cárdenas Thomae. En este evento se darán a conocer las acciones que llevan los clubes de servicio en beneficio de la ciudadanía. Será el viernes y sábado en la explanada del Palacio Federal… Que ahora es en Matamoros donde tienen la bronca de que les van a cancelar un vuelo de Aeroméxico a partir del año entrante. Afortunadamente en Nuevo Laredo se dio marcha atrás a dicho proyecto… Y bueno pues este jueves en esta frontera muchos celebrarán el Día de Acción de Gracias. Y claro que es una celebración gringa, pero el agradecer al Ser Supremo todo lo recibido durante el año, es una obligación espiritual, y un acto por demás digno de quienes lo realizan. ¡Feliz Día de Acción de Gracias!

