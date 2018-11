Llega Delegado del CEN de Morena a Tamaulipas

SEÑAL POLITICA POR: ANWAR A. VIVIAN PERALTA EN EL PARTIDO MORENA las cosas se empiezan a organizar para la contienda electoral del 2019 y...

SEÑAL POLITICA

POR: ANWAR A. VIVIAN PERALTA

EN EL PARTIDO MORENA las cosas se empiezan a organizar para la contienda electoral del 2019 y por ello llega a Tamaulipas como delegado de la secretaria de organización del comité ejecutivo nacional de MORENA el ex diputado federal RENATO MOLINA que ya estuvo en estos rincones del país coordinando los esfuerzos de su partido y sus militantes, simpatizantes y candidatos para poner en alto el posicionamiento del partido.

ROLANDO AGUILAR ANZALDUA suena una voz que podría ser candidato del PAN ¿será? y en el PRI COPITZI HERNANDEZ GARCIA podría finalmente ir por la reelección.

QUIEN COMO dijimos se alista para asumir la dirigencia estatal del Organismo nacional de mujeres priistas sen Tamaulipas.

El gobernador de Tamaulipas, FRANCISCO GARCIA, y su esposa MARIANA GOMEZ LEAL participarán en el encendido del pino navideño y la inauguración de la Pista de Patinaje en Hielo 2018, en la Explanada Independencia, el 6 de diciembre a las 5 de la tarde, informó el alcalde ENRIQUE RIVAS.

Con estos eventos dará inicio la temporada navideña en Nuevo Laredo.

“Llevaremos a cabo el encendido del tradicional pino navideño, encendiendo así la esperanza de los neolaredenses, también vamos a inaugurar la pista de hielo en un evento denominado ‘Viva la Navidad’, en coordinación muy estrecha entre el gobierno del Estado, municipal y sociedad civil”, expresó el alcalde en el Lunes de Informe que presenta cada semana.

El día del evento habrá presentaciones musicales como la Banda y Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil NLD, la Centenaria Banda de Música Municipal, y la participación del grupo de danza Mextli y cantantes locales.

Además, las familias podrán disfrutar de paseos en trenecito y de la Villa Navideña.

En la pista de hielo se contará con 140 pares de patines, abrirá de lunes a domingo de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 3 a 7 de la noche hasta el día 6 de enero de 2019.

Y EL TEMA DE CARLOS CANTU ROSAS ex alcalde de Nuevo Laredo no esta para menos en donde anunciaron este inicio de semana que se le giraba instrucciones para una presentación por parte de la PGJE asi como a otro tanto de elementos inmiscuidos en actos no muy claros para la justicia estatal.

EN LO QUE TOCA A La CANACO no hemos conocido alguna acción de su presidente actual JAIME ALBA, esto en Rio Bravo donde la situación para los aún socios no es muy propositiva pues no cuentan con una representación que digamos pueda atorarle al frente de problemas con hacienda o acciones del gobierno como se ha visto en otros dirigentes, ojalá alguien lo aconseje a este señor y le digan que es el presidente de un organismo que sigue vivo a pesar de los cacicazgos a los que ha estado expuesto como a nivel estado con JULIO ALMANZA ARMAS que no sabemos que es lo que quiere si superar la marca de JESUS MELHEM KURI como dirigente o ya lo hizo.

ENVIAMOS NUESTRA felicitación por su cumpleaños este 27 de septiembre al diputado federal ARMANDO ZERTUCHE ZUANI asi como este 28 de noviembre a MARIO GARCIA, CESAR ESPARZA, NEFTALI ROSALES HERNANDEZ, SERGIO SALINAS, ALMA NIGER Y CARLOS LEAL y nos veremos.

