Llega gente de México para reforzar a Morena

Arena Política Por Rubén Arenas Galán Se acuerdan de Marcelo Ebrard? ex jefe de gobierno de la Ciudad de México (2006-2012), Ebrard regresó al...

Arena Política

Por Rubén Arenas Galán

Se acuerdan de Marcelo Ebrard? ex jefe de gobierno de la Ciudad de México (2006-2012), Ebrard regresó al país en diciembre del año pasado luego de una salida forzada hace algunos años (no es el tema), el retorno de Marcelo Luis obedece a que viene a respaldar la campaña de Andrés Manuel López Obrador rumbo a la grande; su tarea: La defensa del voto el día de la elección, para la cual ya inició su trabajo formando dicha estructura.

Ebrard Casaubón envió a una joven abogada a Nuevo Laredo para encargarse de dicha encomienda, la licenciada en derecho de nombre Verónica Contreras Barrera anda en la ciudad desde la semana pasada, inclusive hizo acto de presencia durante la instalación del Consejo Municipal Electoral el pasado 5 de enero, Contreras Barrera aseguró armar un contingente de por lo menos 300 personas en menos de un mes, las cuales recibirán capacitación en cuanto a los lineamientos y reglamentos electorales con el fin de defender el voto el próximo 1 de julio.

Es decir, no confían en la autoridad electoral y creen que habrá fraude aun en esta frontera y eso se lo hizo saber la representante de Morena la licenciada María Isabel Alcalá Rojas a la Consejera Presidente durante la instalación del Consejo, la también abogada dio lectura a un escrito de 3 cuartillas donde señaló que el INE no estuvo a la altura en el Estado de México ni en Coahuila, por lo que en esta frontera los estarán vigilando para que se conduzcan con imparcialidad, ¿algo exagerado? No lo creo, están en su derecho.

Aquí la pregunta es ¿Por qué el CEN de Morena le está poniendo mucho interés a Nuevo Laredo? ¿Confían en buenos resultados? Hay quien apuesta a que en Tamaulipas le va a ir mal a Andrés Manuel al igual que en Nuevo Laredo, cierto o no, el Peje pisará una vez más suelo tamaulipeco este sábado 13 de enero, López Obrador hará precampaña en la zona sur del estado desde donde empezarán a fluir los nombres de los candidatos de Morena, luego de Tampico, se vendrá la gira por otros municipios de la entidad incluyendo Nuevo Laredo en fechas próximas.

LOS “RAMONES”

Hablando de los candidatos de Morena todo hace suponer que serán los 2 Ramones los que integrarán la fórmula; Ramón Garza Barrios para la alcaldía y Ramón Cantú a la diputación federal, sin embargo se filtró el nombre de un tercero, una dama que podría hacer a un lado a Ramón Cantú, pero eso es un pleno rumor, como es un rumor el que el ex alcalde Carlos Canturosas apoyará por debajo del agua y con toda su gente la campaña de Garza Barrios.

En cuanto ha dicho rumor, no hay que pasar por alto que Canturosas durante su trienio estuvo atacando a Garza Barrios por el tema de los “colectores”, pero en política todo puede pasar y se dan alianzas y acuerdos que no deberían sorprendernos, ¡aguas!

Lo cierto es que a lo que se ve, Morena no va a jugar a hacer campaña como otros partidos solo para mantener su registro, van en serio y lo quisieron hacer notar desde la instalación de Consejo Municipal Electoral.

Por cierto en dicho evento relevante para el proceso electoral, el partido del Trabajo y Nueva Alianza no presentaron representantes al igual que el aspirante independiente Miguel Ángel Santos Guatemala…….hablando de los independientes, todos aquellos a quienes el Consejo general del IETAM les entregó el día de ayer su constancia como aspirante al cumplir con la primera etapa, desde los primeros minutos de este lunes 8 de enero iniciaron la chamba correspondiente a pedir apoyo ciudadano, es decir, recolectar firmas.

En ese sentido, Víctor Vergara Martínez ya tiene experiencia en el tema, pues fue candidato en el 2016 y creemos que logrará la cuota, al igual que Jorge Luis Miranda Niño, pues nos enteramos que trae gente el abogado, de Miguel Santos Guatemala se sabe poco.

Los aspirantes independientes tendrán hasta el 6 de febrero, o sea 30 días para juntar cerca de 9 mil firmas.

CONVOCATORIA PRI

Pasando al PRI, será el 17 de enero cuando el Comité Directivo Estatal lance la convocatoria para la selección de sus candidatos a presidente municipal, se cree que dicho documento traerá ciertos “candadotes” que impedirá el registro de más de uno, por ejemplo, en Nuevo Laredo donde se dio una lista hasta de 8 “suspirantes”, a 9 días de que se lance dicha convocatoria ya se habla de que solo 2 (ninguna mujer) tienen posibilidades, así las cosas en el Revolucionario Institucional……Hasta la próxima.

Comentarios, sugerencias y aclaraciones, enviarlas al correo

rubenige.arenas@gmail.com

Me gusta: Me gusta Cargando...