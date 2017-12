¿Llega, Glafiro Mendiola, al Congreso?

Una Tras Otra Por Jesús Hernández García JULIO HERMINIO PIMIENTA PRIETO, el polémico funcionario de la Secretaria de Educación de Tamaulipas que no mostró...

Una Tras Otra

Por Jesús Hernández García

JULIO HERMINIO PIMIENTA PRIETO, el polémico funcionario de la Secretaria de Educación de Tamaulipas que no mostró pudor, respeto y equivocó las formas al decir y denunciar se regresa a su natal Cuba.

Aunque el depuesto subsecretario asegura que su viaje es consecuencia de la enfermedad que tiene postrada a su madre, esperemos que no sea de gravedad como así lo expone, en el texto que sube a su cuenta de Facebook dice tener permiso del Doctor, HECTOR ESCOBAR SALAZAR, de viajar a la Isla.

Y va más allá, al anunciar a sus seguidores, que volverá en el mes de enero. “Todo bien, no me despido, nos vemos en enero, si Dios quiere” se le y casi de inmediato la respuesta solidaria de varios de sus ex compañeros.

Hasta donde sabíamos el controvertido ex funcionario fue separado del cargo tras generar una serie de polémicas, por emitir severas criticas al sistema educativo e instancias del Gobierno de Tamaulipas.

Sin embargo, el texto que, PIMIENTA, publica este martes advierte que, o no le ha caído el veinte de su remoción, o quizá negoció con instancias superiores para dejar que se enfriara el asunto y recibir el perdón por tanta osadía, permitiendo su incorporación al cargo, así sin más.

UNA TRAS…Si, CARLOS GARCÍA GONZALEZ, en verdad sueña con llegar a la presidencia municipal de su natal Matamoros, una vez que derrote al colmilludo del alcalde priista, JESUS DE LA GARZA DÍAS DEL GUANTE, tendría que reforzar su equipo con personajes impregnados de carisma, arraigo y harto trabajo social.

Se habla que solo llevando de mancuerna a la siempre querida y respetada, VERONICA SALAZAR VASQUEZ, actual representante del Gobernador, FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA, en aquella zona, podría tener posibilidades.

Con el agregado de que un operador natural y con sobrado carisma y mucha estima, lo sería el actual diputado local, RAMIRO SALAZAR, que ya en otras ocasiones ha hecho ganar al actual líder del Congreso Local y eso, “EL CHITO” bien que lo sabe.

Contrariamente, si el actual Coordinador de la Fracción del PAN en el Congreso se empecina en imponer sus reales y así como lo hace en el Poder Legislativo, no se deja ayudar y tampoco sabe escuchar, otra será la historia y el PRI seguirá gobernando con tino, con JESUS DE LA GARZA DIAZ DEL GUANTE, por otros cuatro años más.

Al que tampoco le pinta del todo bien el panorama político, es el edil de Altamira, ANDRÉS ZORRILLA, de pretender buscar la reelección cuando el saldo del primer año ha sido errático.

El remedo de actor hollywoodense se la ha pasado haciendo política, pero sin entender ni atender la problemática de la población, recientemente el Delegado Federal de la SEMARNAT, JESUS GONZALEZ MACÍAS, denunció el nulo apoyo y desinterés mostrado por el edil albiazul en obras prioritarias, como lo es el saneamiento del relleno sanitario por no apoyar el proyecto ejecutivo.

Con el agregado de la molestia que ha generado en Palacio de Gobierno y que no motiva respaldar el deseo de buscar mantenerse en el cargo.

Ya repuesto de su reciente operación, el diputado local del PAN, CIRO HERNANDEZ ARTEAGA, se muestra más que interesado en rescatar esa zona de Tamaulipas, de la mano del Gobernador, FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA, y escuchando los anhelos de las familias que hoy en día se muestran abandonas por la primera autoridad municipal.

Aquí en Victoria de poco le servirá su alharaca a la diputada albiazul, TERESA AGUILAR, en temas de fondo y con un necesario respaldo federal, como lo son las plantas tratadoras de aguas.

Se entiende el interés que tiene la dama, de lograr que los reflectores se dirijan a ella y su insistente verborrea sea coronado con la posibilidad de ser incluida en la lista de aspirantes a la alcaldía, aunque sin posibilidad alguna de concretar su anhelo, pues carece de capital político.

1.-UNA TRAS…Aunque el Secretario General del Comité Directivo Estatal del PAN, ISMAEL GARCIA CABEZA DE VACA, muestre secrecía en torno a sus aspiraciones electorales, se infiere que será una de las cartas fuertes al Senado de la República.

2.-UNA TRAS…En el hipotético caso de que, CARLOS GARCIA GONZALEZ, la pegue como candidato ganador en la elección de alcalde por Matamoros y aún no ganando, el próximo presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso Local lo sería, nada menos que, GLAFIRO SALINAS MENDIOLA.

El maestro karateca, dos veces diputado federal y local, es de los más duchos en el tema parlamentario, entrón y con mucho manejo político, además de negociador.

Lo más importante de todo, su trabajo es conocido y reconocido por quien manda y gobierna en Tamaulipas.

